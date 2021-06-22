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https://uz.sputniknews.ru/20210622/martin-chungong-otmetil-progress-v-razvitii-parlamentarizma-v-uzbekistane-19363235.html
Мартин Чунгонг отметил прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане
Мартин Чунгонг отметил прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане
Президент Узбекистана принял Генсека Межпарламентского союза. В ходе встречи Чунгонг поддержал глобальные инициативы страны в сфере развития парламентаризма... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T21:58+0500
2021-06-22T21:58+0500
политика
мартин чунгонг
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг отметил заметный прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане и поддержал глобальные инициативы страны в сфере, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Президент Узбекистана принял Чунгонга во вторник, 22 июня. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения партнерства с этой международной организацией.Достигнута договоренность о совместной подготовке и проведении ряда международных мероприятий в целях широкого обмена передовым зарубежным опытом и раскрытия большого потенциала многостороннего сотрудничества.Мартин Чунгонг находится в Узбекистане с визитом в рамках участия в Международном форуме межпарламентского глобального сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития.Он был одним из первых руководителей международных организаций, поддержавших инициативу Шавката Мирзиёева о принятии резолюции Генассамблеи ООН "О достижении целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в обеспечении прав человека".Чунгонг уже встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым, принял участие в молодежном парламентском форуме "Поддержим молодежь в парламенте" в Закпалате.Также он посетит международный форум "Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который пройдет в Бухаре 23-24 июня.25 июня, он поучаствует в форуме о роли парламента в обеспечении межнационального согласия и межрелигиозной толерантности. Мероприятие пройдет в Самарканде
https://uz.sputniknews.ru/20210622/rossiya-i-uzbekistan-gotovyatsya-k-vizitu-mirziyoeva-v-rf--mishustin-19352885.html
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мартин чунгонг, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мартин Чунгонг отметил прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане

21:58 22.06.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаМартин Чунгонг
Мартин Чунгонг - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял Генсека Межпарламентского союза. В ходе встречи Чунгонг поддержал глобальные инициативы страны в сфере развития парламентаризма. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения партнерства с этой международной организацией.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг отметил заметный прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане и поддержал глобальные инициативы страны в сфере, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.
Президент Узбекистана принял Чунгонга во вторник, 22 июня. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения партнерства с этой международной организацией.

“Глава нашего государства подчеркнул важность продолжения конструктивного диалога и тесного взаимодействия по таким приоритетным направлениям, как продвижение социально-экономических реформ и углубление демократических преобразований, защита прав человека и обеспечение гендерного равенства, поддержка молодежи”, — говорится в сообщении.

Достигнута договоренность о совместной подготовке и проведении ряда международных мероприятий в целях широкого обмена передовым зарубежным опытом и раскрытия большого потенциала многостороннего сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиев принял Генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга
Шавкат Мирзиев принял Генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
Шавкат Мирзиев принял Генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мартин Чунгонг находится в Узбекистане с визитом в рамках участия в Международном форуме межпарламентского глобального сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития.
Он был одним из первых руководителей международных организаций, поддержавших инициативу Шавката Мирзиёева о принятии резолюции Генассамблеи ООН "О достижении целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в обеспечении прав человека".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
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Чунгонг уже встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым, принял участие в молодежном парламентском форуме "Поддержим молодежь в парламенте" в Закпалате.
Также он посетит международный форум "Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который пройдет в Бухаре 23-24 июня.
25 июня, он поучаствует в форуме о роли парламента в обеспечении межнационального согласия и межрелигиозной толерантности. Мероприятие пройдет в Самарканде
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