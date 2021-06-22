https://uz.sputniknews.ru/20210622/martin-chungong-otmetil-progress-v-razvitii-parlamentarizma-v-uzbekistane-19363235.html

Мартин Чунгонг отметил прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане

Мартин Чунгонг отметил прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане

Президент Узбекистана принял Генсека Межпарламентского союза. В ходе встречи Чунгонг поддержал глобальные инициативы страны в сфере развития парламентаризма... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T21:58+0500

2021-06-22T21:58+0500

2021-06-22T21:58+0500

политика

мартин чунгонг

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг отметил заметный прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане и поддержал глобальные инициативы страны в сфере, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Президент Узбекистана принял Чунгонга во вторник, 22 июня. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения партнерства с этой международной организацией.Достигнута договоренность о совместной подготовке и проведении ряда международных мероприятий в целях широкого обмена передовым зарубежным опытом и раскрытия большого потенциала многостороннего сотрудничества.Мартин Чунгонг находится в Узбекистане с визитом в рамках участия в Международном форуме межпарламентского глобального сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития.Он был одним из первых руководителей международных организаций, поддержавших инициативу Шавката Мирзиёева о принятии резолюции Генассамблеи ООН "О достижении целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в обеспечении прав человека".Чунгонг уже встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым, принял участие в молодежном парламентском форуме "Поддержим молодежь в парламенте" в Закпалате.Также он посетит международный форум "Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который пройдет в Бухаре 23-24 июня.25 июня, он поучаствует в форуме о роли парламента в обеспечении межнационального согласия и межрелигиозной толерантности. Мероприятие пройдет в Самарканде

https://uz.sputniknews.ru/20210622/rossiya-i-uzbekistan-gotovyatsya-k-vizitu-mirziyoeva-v-rf--mishustin-19352885.html

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мартин чунгонг, шавкат мирзиёев, узбекистан