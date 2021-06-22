https://uz.sputniknews.ru/20210622/martin-chungong-otmetil-progress-v-razvitii-parlamentarizma-v-uzbekistane-19363235.html
Мартин Чунгонг отметил прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане
Мартин Чунгонг отметил прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане
Президент Узбекистана принял Генсека Межпарламентского союза. В ходе встречи Чунгонг поддержал глобальные инициативы страны в сфере развития парламентаризма... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T21:58+0500
2021-06-22T21:58+0500
2021-06-22T21:58+0500
политика
мартин чунгонг
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19363406_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_c0517f61ceb2805ee08ee9bb81b7cf9a.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг отметил заметный прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане и поддержал глобальные инициативы страны в сфере, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Президент Узбекистана принял Чунгонга во вторник, 22 июня. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения партнерства с этой международной организацией.Достигнута договоренность о совместной подготовке и проведении ряда международных мероприятий в целях широкого обмена передовым зарубежным опытом и раскрытия большого потенциала многостороннего сотрудничества.Мартин Чунгонг находится в Узбекистане с визитом в рамках участия в Международном форуме межпарламентского глобального сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития.Он был одним из первых руководителей международных организаций, поддержавших инициативу Шавката Мирзиёева о принятии резолюции Генассамблеи ООН "О достижении целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в обеспечении прав человека".Чунгонг уже встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым, принял участие в молодежном парламентском форуме "Поддержим молодежь в парламенте" в Закпалате.Также он посетит международный форум "Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который пройдет в Бухаре 23-24 июня.25 июня, он поучаствует в форуме о роли парламента в обеспечении межнационального согласия и межрелигиозной толерантности. Мероприятие пройдет в Самарканде
https://uz.sputniknews.ru/20210622/rossiya-i-uzbekistan-gotovyatsya-k-vizitu-mirziyoeva-v-rf--mishustin-19352885.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19363406_55:0:1190:851_1920x0_80_0_0_56002e2b5e6b4354805b54daba08f245.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мартин чунгонг, шавкат мирзиёев, узбекистан
Мартин Чунгонг отметил прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане
Президент Узбекистана принял Генсека Межпарламентского союза. В ходе встречи Чунгонг поддержал глобальные инициативы страны в сфере развития парламентаризма. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения партнерства с этой международной организацией.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг отметил заметный прогресс в развитии парламентаризма в Узбекистане и поддержал глобальные инициативы страны в сфере, сообщает
пресс-служба Шавката Мирзиёева.
Президент Узбекистана принял Чунгонга во вторник, 22 июня. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения партнерства с этой международной организацией.
“Глава нашего государства подчеркнул важность продолжения конструктивного диалога и тесного взаимодействия по таким приоритетным направлениям, как продвижение социально-экономических реформ и углубление демократических преобразований, защита прав человека и обеспечение гендерного равенства, поддержка молодежи”, — говорится в сообщении.
Достигнута договоренность о совместной подготовке и проведении ряда международных мероприятий в целях широкого обмена передовым зарубежным опытом и раскрытия большого потенциала многостороннего сотрудничества.
Мартин Чунгонг
находится в Узбекистане с визитом в рамках участия в Международном форуме межпарламентского глобального сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития.
Он был одним из первых руководителей международных организаций, поддержавших инициативу Шавката Мирзиёева о принятии резолюции Генассамблеи ООН "О достижении целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в обеспечении прав человека".
Чунгонг уже встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым, принял участие в молодежном парламентском форуме "Поддержим молодежь в парламенте" в Закпалате.
Также он посетит международный форум "Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который пройдет в Бухаре 23-24 июня.
25 июня, он поучаствует в форуме о роли парламента в обеспечении межнационального согласия и межрелигиозной толерантности. Мероприятие пройдет в Самарканде