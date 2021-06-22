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Россия и Узбекистан готовятся к визиту Мирзиёева в РФ — Мишустин
Россия и Узбекистан готовятся к визиту Мирзиёева в РФ — Мишустин
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год, однако его перенесли из-за пандемии COVID-19. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T14:12+0500
2021-06-22T14:12+0500
2021-06-22T14:19+0500
политика
михаил мишустин
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собирается посетить Россию с визитом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год. Позднее посол России в РУз Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что перенос поездки на 2021-й из-за пандемии коронавируса поможет более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов. Пресс-секретарь Мирзиёева, замглавы его администрации Шерзод Асадов отмечал: дата визита зависит от ситуации с COVID-19.
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михаил мишустин, шавкат мирзиёев
Россия и Узбекистан готовятся к визиту Мирзиёева в РФ — Мишустин
14:12 22.06.2021 (обновлено: 14:19 22.06.2021)
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год, однако его перенесли из-за пандемии COVID-19.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собирается посетить Россию с визитом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На повестке нашего заседания — ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия. Оно станет важным этапом в подготовке предстоящего государственного визита в Российскую Федерацию президента Узбекистана", — сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год. Позднее посол России в РУз Владимир Тюрденев заявлял
журналистам, что перенос поездки на 2021-й из-за пандемии коронавируса поможет более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов. Пресс-секретарь Мирзиёева, замглавы его администрации Шерзод Асадов отмечал
: дата визита зависит от ситуации с COVID-19.