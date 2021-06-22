https://uz.sputniknews.ru/20210622/rossiya-i-uzbekistan-gotovyatsya-k-vizitu-mirziyoeva-v-rf--mishustin-19352885.html

Россия и Узбекистан готовятся к визиту Мирзиёева в РФ — Мишустин

Россия и Узбекистан готовятся к визиту Мирзиёева в РФ — Мишустин

Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год, однако его перенесли из-за пандемии COVID-19. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T14:12+0500

2021-06-22T14:12+0500

2021-06-22T14:19+0500

политика

михаил мишустин

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18695073_0:40:1280:761_1920x0_80_0_0_e377876820344b7ff5d3a1cd03a90310.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собирается посетить Россию с визитом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год. Позднее посол России в РУз Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что перенос поездки на 2021-й из-за пандемии коронавируса поможет более тщательно подготовить солидный пакет запланированных к подписанию документов. Пресс-секретарь Мирзиёева, замглавы его администрации Шерзод Асадов отмечал: дата визита зависит от ситуации с COVID-19.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

михаил мишустин, шавкат мирзиёев