https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-blijayshie-dni-morkov-v-uzbekistane-podesheveet--minselxoz--19362202.html

В ближайшие дни морковь в Узбекистане подешевеет — Минсельхоз

В ближайшие дни морковь в Узбекистане подешевеет — Минсельхоз

В областях начался сбор урожая раннеспелой моркови. Это позволит полноценно обеспечить рынок свежей морковью и приведет к постепенному снижению ее стоимости. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T20:48+0500

2021-06-22T20:48+0500

2021-06-22T20:48+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан ожидает снижение стоимости моркови в стране в ближайшее время.Как сообщает ведомство, в областях начался сбор урожая раннеспелой моркови, полное созревание которой задержалось почти на месяц из-за погодных условий. Массовый сбор запланирован на первые числа июля. Это позволит полноценно обеспечить рынок свежей морковью и приведет к постепенному снижению ее стоимости. В конце осени 2020 года, под ранний урожай 2021 года по республике методом "туксонбости" была посажена морковь на 30,3 тыс. га (или 5,8 тыс. га больше, чем в прошлом году). В апреле-мае 2021 года урожай обеспечил рынки морковью в необходимом количестве и продавался по средней цене в 2000-2500 сумов.Раннеспелую морковь сажают в феврале-марте и уже к маю, как правило, начинают собирать урожай. Однако в этом году период ее высадки совпал с нетипичными для весны холодами, что привело к более позднему созреванию урожая (на 20-25 дней), возникновению небольшой паузы в поставках нового урожая моркови на рынки и временному повышению цен.В апреле-мае сажают "среднеспелую" морковь – урожай поспевает к середине лета, а в июне-июле высаживают "позднеспелую" морковь, сбор урожая которой приходится на сентябрь-октябрь. Так обеспечивается круглогодичный посев и сбор урожая, позволяющий стабилизировать цену на этот вид сельхозпродукции. Всего же в 2021 году во всех категориях хозяйств планируется посадить морковь на общей площади 124,4 тысячи гектаров. Это на 18,2 тысячи больше, чем в прошлом году. Ожидается, что это даст 2,3 миллиона тонн урожая.При этом годовой спрос населения составляет 800 тысяч тонн. Остальной объем направляется на экспорт и переработку.

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рост цен, цены, овощи, узбекистан