https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-sozdano-agentstvo-kulturnogo-naslediya-19345826.html
В Узбекистане создано Агентство культурного наследия
В Узбекистане создано Агентство культурного наследия
Организация выступает в качестве специального уполномоченного государственного органа управления в сфере ввоза и вывоза объектов материального культурного... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T09:56+0500
2021-06-22T09:56+0500
2021-06-22T10:00+0500
культура
архитектурное наследие
организация
культурное наследие
постановление
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта и инновационному развитию данной сферы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.В соответствии с документом, также планируется организовать региональные управления культурного наследия в Каракалпакстане, областях и Ташкенте. Агентство будет заниматься защитой объектов материального культурного наследия, развитием деятельности музеев, сохранением уникальности особо охраняемых историческо-культурных территорий, поддержкой археологических исследований, выявлением культурных ценностей за рубежом, имеющих отношение к истории Узбекистана.Отмечается, что организация выступает в качестве специального уполномоченного государственного органа управления в сфере ввоза и вывоза объектов материального культурного наследия, археологии и музеев.К тому же Агентство культурного наследия наделено правом устранения нарушений законодательных норм в культурной сфере.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/v-uzbekistane-sozdan-novyy-organ-po-voprosam-kulturnogo-naslediya-19283341.html
https://uz.sputniknews.ru/20210609/the-british-museum-organizuet-vystavku-o-kulturnom-nasledii-uzbekistana-19169702.html
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архитектурное наследие, организация, культурное наследие, постановление, узбекистан
В Узбекистане создано Агентство культурного наследия
09:56 22.06.2021 (обновлено: 10:00 22.06.2021)
Организация выступает в качестве специального уполномоченного государственного органа управления в сфере ввоза и вывоза объектов материального культурного наследия, археологии и музеев.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта и инновационному развитию данной сферы". Об этом сообщает
пресс-служба Министерства туризма и спорта.
В соответствии с документом, также планируется организовать региональные управления культурного наследия в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.
Агентство будет заниматься защитой объектов материального культурного наследия, развитием деятельности музеев, сохранением уникальности особо охраняемых историческо-культурных территорий, поддержкой археологических исследований, выявлением культурных ценностей за рубежом, имеющих отношение к истории Узбекистана.
Отмечается, что организация выступает в качестве специального уполномоченного государственного органа управления в сфере ввоза и вывоза объектов материального культурного наследия, археологии и музеев.
К тому же Агентство культурного наследия наделено правом устранения нарушений законодательных норм в культурной сфере.