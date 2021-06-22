Спорт
Верили, болели, огорчались: реакция узбекистанцев на вылет России с "Евро-2020" — видео
21:35 22.06.2021 (обновлено: 21:36 22.06.2021)
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© SputnikБолельщики из Узбекистана перед матчем Россия - Дания
© Sputnik
Футбольная сборная Узбекистана уже потеряла шансы пробиться на Чемпионат мира в Катаре, но многие граждане республики, в том числе живущие или учащиеся в РФ, продолжали болеть за россиян на европейском первенстве. Поддерживали как своих и сокрушались так же искренне.
ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Сборная России по футболу разочаровала своих поклонников, да и не только своих, с треском провалив чемпионат Европы по футболу. В заключительном матче отборочного этапа датчане разгромили команду Станислава Черчесова – 4:1.
Третий матч группового этапа россияне играли в гостях, в Копенгагене против датчан, которые в предыдущем туре многих удивили отличной игрой с бельгийцами. Даже несмотря на поражение, сборная Дании смотрелась очень уверенно. Естественно, эта встреча была самой важнейшей на турнире.
16 июня, 01:32
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На родине футболистов, в Санкт-Петербурге, за команду болели не только россияне, но и представители других стран бывшего Советского Союза. В фан-зоне "Футбольная деревня" в Петербурге корреспонденты Sputnik встретили группу ребят из Узбекистана, один из которых еще и оказался волонтером турнира. Вместе с ними весь вечер переживали палитру эмоций от воодушевления и надежд, до разочарования.
Футбол против COVID
Чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще в 2020 году, однако пандемия коронавируса разрушила планы организаторов. Турнир перенесли на 2021 год, сохранив ему название “Евро-2020”. В честь 60-летия чемпионата Европы матчи решили провести сразу в 11 городах, чего до этого никогда не было. Семь игр состоятся в Петербурге. Из-за закрытых границ попасть в Европу на игры любимой команды оказалось почти нереально, поэтому пришлось болеть дома – в специальных фан-зонах.
В “Футбольной деревне” на Конюшенной площади пускают не более 3 тысяч человек. Приходить надо заранее, поскольку в определенный момент охрана закрывает доступ на территорию.
Сборной России в матче с датчанами нельзя было проигрывать. После разгрома от Бельгии (0:3) и победы над Финляндией (1:0) команда Станислава Черчесова для выхода в плей-офф обязана была побеждать соперника. Чуда не случилось.
Волонтер из Узбекистана: европейцы в восторге от Питера
Уроженец Ташкента Руслан Шакиров, который учится в аспирантуре одного из петербургских вузов, смог стать волонтером чемпионата Европы.
"Я — волонтер технических сервисов и временных сооружений. Проходил отбор еще осенью 2019, а потом, в связи с известными событиями (пандемия коронавируса — ред.), подтвердил свое участие зимой 2020 и 2021 годов. И вот я здесь! Трудностей особых не испытывал, только ожидание подтверждения участия от УЕФА. Петербургская программа Евро-2020 достаточно хорошо поддерживает волонтеров", — рассказал Руслан.
© SputnikБолельщики из Узбекистана перед матчем Россия - Дания
Болельщики из Узбекистана перед матчем Россия - Дания
© Sputnik
Он вырос в Ташкенте в офицерской семье. В Петербурге, тогда еще Ленинграде, он побывал в 1991 году, и сразу влюбился в этот город. Руслан приезжал в Северную столицу РФ несколько раз, а в 2017 году поступил сначала в магистратуру Российского государственного гидрометеорологического университета, а затем в аспирантуру.
Он признался, что мельком видел все матчи, которые проходили в Петербурге. Матч между Россией и Финляндией он посетил по билету. Кроме этого, Руслан смотрел матчи и в фан-зоне на Конюшенной площади. До еще одной фан-зоны — во дворце спорта "Юбилейный" он еще не добрался, хотя по словам друзей, там уютно. Третья локация для болельщиков на Дворцовой площади откроется во время матчей плей-офф.
"Петербург имеет неплохой опыт в организации — здесь уже проходили матчи Чемпионата мира 2018 года. Теперь проходит и "Евро-2020". Есть определенный размах, несмотря на ковид. Насколько я вижу, иностранные болельщики — шведы, словаки, финны, бельгийцы — довольны. Их здесь очень много!" — признается Руслан.
Постоянно смотрят матчи в фан-зоне на Конюшенной и еще два студента петербургских вузов из Узбекистан — Шохрух и Джавохир. Оба учатся в Санкт-Петербургском государственном университете. Кстати, на футболе все трое и познакомились. Там же встретили еще одного друга — он тоже студент, но родом из Казахстана. Такой интернациональной компанией ребята отправились смотреть красивый футбол и болеть за почти родную сборную России.
Болели как за родных
В фан-зону трое узбекистанцев пришли со своим флагом. Другие болельщики удивлялись, что гости из далекого Узбекистана пришли поболеть за российскую команду. Один из фанат волгоградского "Ротора" даже попросил ребят сфотографироваться с ним на память.
За Россию в ходе матча узбекистанские болельщики переживали как за свою страну. Единственный гол национальной команды, забитый с пенальти Артемом Дзюбой, они встретили ликованием, а после каждого пропущенного гола не могли скрыть разочарования.
После игры Шохрух отметил, что за последние десять дней поклонники футбола в Узбекистане дважды огорчились. Сначала стало понятно, что их национальная команда не попадет на чемпионат мира 2022 года в Катаре, так же уступив с крупным счетом соперникам из Саудовской Аравии, а теперь выяснилось, что и Россия покидает европейский турнир.
Ребята уверены, что команде нужны свежие силы, как игровые, так и тренерские, а будущее за талантливой молодежью.
© SputnikБолельщики из Узбекистана перед матчем Россия - Дания
Болельщики из Узбекистана перед матчем Россия - Дания
© Sputnik
Футбольный праздник был омрачен результатом, но атмосфера дружбы и солидарности, пожалуй, искупила все негативные моменты. Узбекистанцы в очередной раз доказывают, что готовы быть рядом с братским народом России и делить с ним не только радости, но и горечь поражений, надеясь на победы в будущем.