https://uz.sputniknews.ru/20210623/dogovora-zaklyuchennye-pri-nalichii-korruptsii-priznayut-nedeystvitelnymi-19378170.html

Договоры, заключенные при наличии коррупции, признают недействительными

Договоры, заключенные при наличии коррупции, признают недействительными

Минюст вынес на обсуждение новый антикоррупционный закон. Он предлагает сформировать список должностных лиц, которым запрещается заниматься бизнесом, и... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T17:44+0500

2021-06-23T17:44+0500

2021-06-23T17:48+0500

общество

минюст узбекистана

борьба с коррупцией

законопроект

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерством юстиции вынесен на обсуждение проект постановления президента "О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по борьбе с коррупцией".Проектом предлагается:Кроме того, с 1 декабря Агентство по противодействию коррупции вводит практику публикации ежегодного рейтинга эффективности антикоррупционной работы во всех госорганах и организациях, в том числе в органах местного самоуправления.Также до 1 декабря планируется создать базу данных деклараций о доходах и имуществе, систему их обработки, интегрировав ее с базами данных налоговых, таможенных органов и госкадастра к 2022 году. А к началу будущего года будет запущена "Электронная система оценки коррупционных рисков".Документ содержит также конкретные меры по предотвращению коррупции в бюджетном процессе, в строительной и транспортной сферах.Ранее сообщалось, что Минюст готовит ряд законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией. Среди них "О государственной гражданской службе", "О регулировании конфликта интересов" и "О декларировании доходов и имущества государственных служащих".Они предусматривают создание открытого электронного реестра лиц, осужденных за коррупционные преступления — образный черный список. Бывшие чиновники, имена которых будут там фигурировать, получат ряд ограничений. Они не смогут поступать на государственную службу, награждаться наградами, владеть акциями подконтрольных предприятий. Им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью, а также иметь счета и имущество за границей.

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минюст узбекистана, борьба с коррупцией, законопроект