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Договоры, заключенные при наличии коррупции, признают недействительными
Договоры, заключенные при наличии коррупции, признают недействительными
Минюст вынес на обсуждение новый антикоррупционный закон. Он предлагает сформировать список должностных лиц, которым запрещается заниматься бизнесом, и... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T17:44+0500
2021-06-23T17:48+0500
общество
минюст узбекистана
борьба с коррупцией
законопроект
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерством юстиции вынесен на обсуждение проект постановления президента "О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по борьбе с коррупцией".Проектом предлагается:Кроме того, с 1 декабря Агентство по противодействию коррупции вводит практику публикации ежегодного рейтинга эффективности антикоррупционной работы во всех госорганах и организациях, в том числе в органах местного самоуправления.Также до 1 декабря планируется создать базу данных деклараций о доходах и имуществе, систему их обработки, интегрировав ее с базами данных налоговых, таможенных органов и госкадастра к 2022 году. А к началу будущего года будет запущена "Электронная система оценки коррупционных рисков".Документ содержит также конкретные меры по предотвращению коррупции в бюджетном процессе, в строительной и транспортной сферах.Ранее сообщалось, что Минюст готовит ряд законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией. Среди них "О государственной гражданской службе", "О регулировании конфликта интересов" и "О декларировании доходов и имущества государственных служащих".Они предусматривают создание открытого электронного реестра лиц, осужденных за коррупционные преступления — образный черный список. Бывшие чиновники, имена которых будут там фигурировать, получат ряд ограничений. Они не смогут поступать на государственную службу, награждаться наградами, владеть акциями подконтрольных предприятий. Им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью, а также иметь счета и имущество за границей.
https://uz.sputniknews.ru/20210208/Usluga-za-uslugu-v-kakikh-sferakh-vyyavlena-korruptsiya-v-Uzbekistane-15962548.html
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минюст узбекистана, борьба с коррупцией, законопроект

Договоры, заключенные при наличии коррупции, признают недействительными

17:44 23.06.2021 (обновлено: 17:48 23.06.2021)
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Узбекская валюта - сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik
Минюст вынес на обсуждение новый антикоррупционный закон. Он предлагает сформировать список должностных лиц, которым запрещается заниматься бизнесом, и признать договора, заключенные при наличии коррупции, недействительными.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерством юстиции вынесен на обсуждение проект постановления президента "О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по борьбе с коррупцией".
Проектом предлагается:
с 1 сентября принимать на работу в госорганы власти и организации с госдолей более 50 процентов на основе открытого конкурса;
в срок до 1 октября разработать предложения по формированию перечня должностных лиц и работников госорганов и организаций, которым строго запрещено заниматься предпринимательской деятельностью;
разработать законопроект о признании договоров, заключенных при наличии конфликта интересов и коррупции, недействительными, а также об ограничении занятия госслужащих бизнесом;
с 1 октября во всех госорганах и организациях, в том числе в хокимиятах областей и города Ташкента ввести структуры антикоррупционного контроля;
с 1 августа в целях обеспечения прозрачности и легитимности в сфере госзакупок, ввести практику обязательного публичного объявления результатов тендеров.
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Кроме того, с 1 декабря Агентство по противодействию коррупции вводит практику публикации ежегодного рейтинга эффективности антикоррупционной работы во всех госорганах и организациях, в том числе в органах местного самоуправления.
Также до 1 декабря планируется создать базу данных деклараций о доходах и имуществе, систему их обработки, интегрировав ее с базами данных налоговых, таможенных органов и госкадастра к 2022 году. А к началу будущего года будет запущена "Электронная система оценки коррупционных рисков".
Документ содержит также конкретные меры по предотвращению коррупции в бюджетном процессе, в строительной и транспортной сферах.
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Ранее сообщалось, что Минюст готовит ряд законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией. Среди них "О государственной гражданской службе", "О регулировании конфликта интересов" и "О декларировании доходов и имущества государственных служащих".
Они предусматривают создание открытого электронного реестра лиц, осужденных за коррупционные преступления — образный черный список. Бывшие чиновники, имена которых будут там фигурировать, получат ряд ограничений.
Они не смогут поступать на государственную службу, награждаться наградами, владеть акциями подконтрольных предприятий. Им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью, а также иметь счета и имущество за границей.
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