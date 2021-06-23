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Экология как двигатель развития – парламентарии обсудили переход к "зеленой" экономике
Экология как двигатель развития – парламентарии обсудили переход к "зеленой" экономике
В рамках Международного форума межпарламентского глобального сотрудничества в реализации целей устойчивого развития (ЦУР), проходящего в Бухаре 23-24 июня... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T18:31+0500
2021-06-23T18:31+0500
аналитика
климат
экология
аральское море
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Среди основных задач Парламентской комиссии, созданной в 2020 году, — интеграция ЦУР в законотворческие процессы и обеспечение эффективной реализации парламентского надзора. Важную роль в этом играют парламентарии на национальном и региональном уровнях. В связи с эпидемиологическим кризисом, вызванным COVID-19 и последующим восстановлением, парламенту тоже необходимо пересмотреть подходы и методы работы."Преодоление старой модели ресурсоемкой экономики, приводящей к увеличению расходов и снижению производительности, росту негативного воздействия на окружающую среду, — одна из острых проблем современности. Сегодня многие страны мира активизируют свою экологическую политику с целью перехода от традиционной модели развития, где охрана природы считается нагрузкой на экономику, к модели, при которой экология признана двигателем развития, то есть к "зеленой" экономике", — отметил Борий Алиханов, председатель Комитета по вопросам развития региона Приаралья Сената Олий Мажлиса Узбекистана. По мнению экспертов, сегодня каждый должен задуматься о проблемах окружающей среды. Человек не только свидетель пандемии природы, но и во многом ее виновник. Как отмечалось на форуме, экологи выдвинули теорию "критической температуры". Согласно научной идее, планета Земля — это единый организм, подобный живому существу.Как известно, биологический организм при нарушении функций нормальной жизнедеятельности, защищаясь от вредных бактерий и вирусов, повышает температуру тела, улучшая сопротивляемость вредному воздействию. Однако, по словам экологов, есть критический предел таких действий: для человека, например, повышение температуры тела в 42 градуса может привести к летальному исходу. У Земли также имеется критический предел, после которого наступят необратимые процессы.По мнению экспертов, провозглашение нового глобального зеленого курса — это один из путей развития, способный вернуть устойчивость мировой экономической, финансовой и экосистемам. Иначе говоря, "зеленая" экономика — это эффективное использование природных ресурсов с широким применением возобновляемых, сберегающих, без- и малоотходных технологий, с низкими выбросами парниковых газов, с существенным снижением рисков для окружающей среды.По его словам, из-за высыхания моря климатические изменения в бассейне Арала происходят гораздо жестче, чем в других регионах, в два раза интенсивнее средних значений в мире. Например, если каждые 10 лет в мире в среднем температура увеличивается на 0,14 градуса, то в Центральной Азии – на 0,29. В результате, по словам докладчика, увеличилась дневная амплитуда температур, снизилась относительная влажность воздуха, особенно в теплое время года, возросло количество дней с температурой воздуха более 40 градусов.Сегодня в Приаралье проводится не имеющая аналогов масштабная работа по улучшению экономической, социальной и экологической ситуации. С декабря 2018 года по март 2021-го на высохшем дне Аральского моря засеяны семенами саксаула (в том числе с помощью авиации) около 1 млн 700 тыс. га. По словам Алиханова, посадка пустынно устойчивых растений одновременно решает несколько важных задач: например, предотвращает дальнейшую деградацию природных ресурсов, обеспечивает максимальный объем пескоудержания на осушенном дне Арала. А увеличение площадей пустынных лесов и биоразнообразия позволят смягчить климат в этом регионе.Обсудили на форуме еще одну инициативу Узбекистана — разработку и принятие Концепции взаимодействия в области "умного" сельского хозяйства и внедрение агроинноваций. По мнению экспертов, это поможет решить не только проблемы продовольственной безопасности в регионе, усугубляющихся на фоне роста населения, но и истощения земельно-водных ресурсов и изменения климата.В зоне Приаралья и в других регионах Узбекистана этот вопрос планируется решать за счет совершенствования как магистральных водоводов, так и создания локальных систем и опреснительных установок.Прозвучала на форуме и тема возобновляемых источников энергии. Согласно экспертным оценкам, возможности альтернативных источников энергии в республике приравниваются к эквиваленту 51 млрд тонн нефти, а современные технологии позволяют увеличить этот потенциал до объемов равных 179 млн тонн нефти, что втрое больше всего добываемого в стране топлива. К тому же это позволит предотвратить выбросы 447 млн тонн углекислого газа, сернистых соединений, оксида азота и других загрязняющих веществ.Один из этапов перехода Узбекистана к "зеленой" экономике — развитие экологически чистого транспорта. Борий Алиханов отметил, что среди всех транспортных средств в республике, доминирует автомобильный – физлицам принадлежит более 2,7 млн авто. Наряду с промышленностью это один из главных загрязнителей окружающей среды. Спикер отметил, что особую роль в процессе перехода Узбекистана к "зеленой" экономике играют образование и наука. Так, в мае 2019 года правительством республики утверждена Концепция по развитию экологического образования, которая предусматривает поэтапное внедрение системы непрерывного экологического образования и воспитания на всех этапах обучения.Среди других тем, которые обсуждают участники форума, – повсеместное сокращение уровня малообеспеченности населения, укрепление продовольственной безопасности, обеспечение гендерного равенства, создание стойкой инфраструктуры, сокращение неравенства во всех его проявлениях внутри страны и многое другое.Форум продолжается.
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климат, экология, аральское море, узбекистан

Экология как двигатель развития – парламентарии обсудили переход к "зеленой" экономике

18:31 23.06.2021
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© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Комитета по вопросам развития региона Приаралья Сената Олий Мажилиса Узбекистана Борий Алиханов
Председатель Комитета по вопросам развития региона Приаралья Сената Олий Мажилиса Узбекистана Борий Алиханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Анна Желиховская
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В рамках Международного форума межпарламентского глобального сотрудничества в реализации целей устойчивого развития (ЦУР), проходящего в Бухаре 23-24 июня, законодатели Узбекистана обсуждают роль парламента в достижении ЦУР в условиях перехода к "зеленой" экономике.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Среди основных задач Парламентской комиссии, созданной в 2020 году, — интеграция ЦУР в законотворческие процессы и обеспечение эффективной реализации парламентского надзора. Важную роль в этом играют парламентарии на национальном и региональном уровнях. В связи с эпидемиологическим кризисом, вызванным COVID-19 и последующим восстановлением, парламенту тоже необходимо пересмотреть подходы и методы работы.
"Преодоление старой модели ресурсоемкой экономики, приводящей к увеличению расходов и снижению производительности, росту негативного воздействия на окружающую среду, — одна из острых проблем современности. Сегодня многие страны мира активизируют свою экологическую политику с целью перехода от традиционной модели развития, где охрана природы считается нагрузкой на экономику, к модели, при которой экология признана двигателем развития, то есть к "зеленой" экономике", — отметил Борий Алиханов, председатель Комитета по вопросам развития региона Приаралья Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
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По мнению экспертов, сегодня каждый должен задуматься о проблемах окружающей среды. Человек не только свидетель пандемии природы, но и во многом ее виновник. Как отмечалось на форуме, экологи выдвинули теорию "критической температуры". Согласно научной идее, планета Земля — это единый организм, подобный живому существу.
Как известно, биологический организм при нарушении функций нормальной жизнедеятельности, защищаясь от вредных бактерий и вирусов, повышает температуру тела, улучшая сопротивляемость вредному воздействию. Однако, по словам экологов, есть критический предел таких действий: для человека, например, повышение температуры тела в 42 градуса может привести к летальному исходу. У Земли также имеется критический предел, после которого наступят необратимые процессы.
По мнению экспертов, провозглашение нового глобального зеленого курса — это один из путей развития, способный вернуть устойчивость мировой экономической, финансовой и экосистемам. Иначе говоря, "зеленая" экономика — это эффективное использование природных ресурсов с широким применением возобновляемых, сберегающих, без- и малоотходных технологий, с низкими выбросами парниковых газов, с существенным снижением рисков для окружающей среды.
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"Именно поэтому президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2019 году на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке предложил принять Программу "зеленого пояса" в целях широкого внедрения в странах ШОС современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Развитие "зеленой" экономики, в том числе в контексте снижения негативных последствий Аральского кризиса и социально-экономической, экологической реабилитации региона Приаралья, актуально не только для Узбекистана, но и для всей Центральной Азии", — убежден Алиханов.
По его словам, из-за высыхания моря климатические изменения в бассейне Арала происходят гораздо жестче, чем в других регионах, в два раза интенсивнее средних значений в мире. Например, если каждые 10 лет в мире в среднем температура увеличивается на 0,14 градуса, то в Центральной Азии – на 0,29. В результате, по словам докладчика, увеличилась дневная амплитуда температур, снизилась относительная влажность воздуха, особенно в теплое время года, возросло количество дней с температурой воздуха более 40 градусов.
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Сегодня в Приаралье проводится не имеющая аналогов масштабная работа по улучшению экономической, социальной и экологической ситуации. С декабря 2018 года по март 2021-го на высохшем дне Аральского моря засеяны семенами саксаула (в том числе с помощью авиации) около 1 млн 700 тыс. га. По словам Алиханова, посадка пустынно устойчивых растений одновременно решает несколько важных задач: например, предотвращает дальнейшую деградацию природных ресурсов, обеспечивает максимальный объем пескоудержания на осушенном дне Арала. А увеличение площадей пустынных лесов и биоразнообразия позволят смягчить климат в этом регионе.
Обсудили на форуме еще одну инициативу Узбекистана — разработку и принятие Концепции взаимодействия в области "умного" сельского хозяйства и внедрение агроинноваций. По мнению экспертов, это поможет решить не только проблемы продовольственной безопасности в регионе, усугубляющихся на фоне роста населения, но и истощения земельно-водных ресурсов и изменения климата.
Как рассказал парламентарий, около 90% всех водных ресурсов Центральной Азии используется в сельском хозяйстве все еще с неэффективными методами орошения. Вот почему сегодня так важен обмен опытом между странами в разработке и внедрении современных экологически чистых ресурсо- и водосберегающих технологий в этом секторе.
В зоне Приаралья и в других регионах Узбекистана этот вопрос планируется решать за счет совершенствования как магистральных водоводов, так и создания локальных систем и опреснительных установок.
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Прозвучала на форуме и тема возобновляемых источников энергии.
"В структуре первичных топливно-энергетических ресурсов Узбекистана в основном занимают нефть, газ, а также уголь и отчасти — гидроэнергетика. Несмотря на большой потенциал возобновляемых источников, их доля не достигает и одного процента. Фактор ресурсной ограниченности углеводородов, масштабы и темпы их истощения побуждают принять необходимые меры, чтобы не выпасть из глобального тренда масштабного развития альтернативной энергетики", — подчеркнул Алиханов.
Согласно экспертным оценкам, возможности альтернативных источников энергии в республике приравниваются к эквиваленту 51 млрд тонн нефти, а современные технологии позволяют увеличить этот потенциал до объемов равных 179 млн тонн нефти, что втрое больше всего добываемого в стране топлива. К тому же это позволит предотвратить выбросы 447 млн тонн углекислого газа, сернистых соединений, оксида азота и других загрязняющих веществ.
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Один из этапов перехода Узбекистана к "зеленой" экономике — развитие экологически чистого транспорта. Борий Алиханов отметил, что среди всех транспортных средств в республике, доминирует автомобильный – физлицам принадлежит более 2,7 млн авто.
Наряду с промышленностью это один из главных загрязнителей окружающей среды.
"В целом доля эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу от транспортных средств в настоящее время в стране достигает 65%, а в крупных городах, таких как Ташкент, превышает 80%. При этом ежегодный объем вредных выбросов за счет использования бензина и дизтоплива составляет более 1,5 млн тонн. На наш взгляд, одним из эффективных и экологически безупречных является перевод двигателей внутреннего сгорания на криогенное водородное или бензиноводородное композиционное топливо. Во многих странах мира занимаются разработкой технологии по переходу на водородное топливо, но, к сожалению, разрозненно", — рассказал Алиханов.
Спикер отметил, что особую роль в процессе перехода Узбекистана к "зеленой" экономике играют образование и наука. Так, в мае 2019 года правительством республики утверждена Концепция по развитию экологического образования, которая предусматривает поэтапное внедрение системы непрерывного экологического образования и воспитания на всех этапах обучения.
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Среди других тем, которые обсуждают участники форума, – повсеместное сокращение уровня малообеспеченности населения, укрепление продовольственной безопасности, обеспечение гендерного равенства, создание стойкой инфраструктуры, сокращение неравенства во всех его проявлениях внутри страны и многое другое.
Форум продолжается.
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