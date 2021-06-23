https://uz.sputniknews.ru/20210623/ekologiya-kak-dvigatel-razvitiya--parlamentarii-obsudili-perexod-k-zelenoy-ekonomike-19378464.html

Экология как двигатель развития – парламентарии обсудили переход к "зеленой" экономике

Экология как двигатель развития – парламентарии обсудили переход к "зеленой" экономике

В рамках Международного форума межпарламентского глобального сотрудничества в реализации целей устойчивого развития (ЦУР), проходящего в Бухаре 23-24 июня... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T18:31+0500

2021-06-23T18:31+0500

2021-06-23T18:31+0500

аналитика

климат

экология

аральское море

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Среди основных задач Парламентской комиссии, созданной в 2020 году, — интеграция ЦУР в законотворческие процессы и обеспечение эффективной реализации парламентского надзора. Важную роль в этом играют парламентарии на национальном и региональном уровнях. В связи с эпидемиологическим кризисом, вызванным COVID-19 и последующим восстановлением, парламенту тоже необходимо пересмотреть подходы и методы работы."Преодоление старой модели ресурсоемкой экономики, приводящей к увеличению расходов и снижению производительности, росту негативного воздействия на окружающую среду, — одна из острых проблем современности. Сегодня многие страны мира активизируют свою экологическую политику с целью перехода от традиционной модели развития, где охрана природы считается нагрузкой на экономику, к модели, при которой экология признана двигателем развития, то есть к "зеленой" экономике", — отметил Борий Алиханов, председатель Комитета по вопросам развития региона Приаралья Сената Олий Мажлиса Узбекистана. По мнению экспертов, сегодня каждый должен задуматься о проблемах окружающей среды. Человек не только свидетель пандемии природы, но и во многом ее виновник. Как отмечалось на форуме, экологи выдвинули теорию "критической температуры". Согласно научной идее, планета Земля — это единый организм, подобный живому существу.Как известно, биологический организм при нарушении функций нормальной жизнедеятельности, защищаясь от вредных бактерий и вирусов, повышает температуру тела, улучшая сопротивляемость вредному воздействию. Однако, по словам экологов, есть критический предел таких действий: для человека, например, повышение температуры тела в 42 градуса может привести к летальному исходу. У Земли также имеется критический предел, после которого наступят необратимые процессы.По мнению экспертов, провозглашение нового глобального зеленого курса — это один из путей развития, способный вернуть устойчивость мировой экономической, финансовой и экосистемам. Иначе говоря, "зеленая" экономика — это эффективное использование природных ресурсов с широким применением возобновляемых, сберегающих, без- и малоотходных технологий, с низкими выбросами парниковых газов, с существенным снижением рисков для окружающей среды.По его словам, из-за высыхания моря климатические изменения в бассейне Арала происходят гораздо жестче, чем в других регионах, в два раза интенсивнее средних значений в мире. Например, если каждые 10 лет в мире в среднем температура увеличивается на 0,14 градуса, то в Центральной Азии – на 0,29. В результате, по словам докладчика, увеличилась дневная амплитуда температур, снизилась относительная влажность воздуха, особенно в теплое время года, возросло количество дней с температурой воздуха более 40 градусов.Сегодня в Приаралье проводится не имеющая аналогов масштабная работа по улучшению экономической, социальной и экологической ситуации. С декабря 2018 года по март 2021-го на высохшем дне Аральского моря засеяны семенами саксаула (в том числе с помощью авиации) около 1 млн 700 тыс. га. По словам Алиханова, посадка пустынно устойчивых растений одновременно решает несколько важных задач: например, предотвращает дальнейшую деградацию природных ресурсов, обеспечивает максимальный объем пескоудержания на осушенном дне Арала. А увеличение площадей пустынных лесов и биоразнообразия позволят смягчить климат в этом регионе.Обсудили на форуме еще одну инициативу Узбекистана — разработку и принятие Концепции взаимодействия в области "умного" сельского хозяйства и внедрение агроинноваций. По мнению экспертов, это поможет решить не только проблемы продовольственной безопасности в регионе, усугубляющихся на фоне роста населения, но и истощения земельно-водных ресурсов и изменения климата.В зоне Приаралья и в других регионах Узбекистана этот вопрос планируется решать за счет совершенствования как магистральных водоводов, так и создания локальных систем и опреснительных установок.Прозвучала на форуме и тема возобновляемых источников энергии. Согласно экспертным оценкам, возможности альтернативных источников энергии в республике приравниваются к эквиваленту 51 млрд тонн нефти, а современные технологии позволяют увеличить этот потенциал до объемов равных 179 млн тонн нефти, что втрое больше всего добываемого в стране топлива. К тому же это позволит предотвратить выбросы 447 млн тонн углекислого газа, сернистых соединений, оксида азота и других загрязняющих веществ.Один из этапов перехода Узбекистана к "зеленой" экономике — развитие экологически чистого транспорта. Борий Алиханов отметил, что среди всех транспортных средств в республике, доминирует автомобильный – физлицам принадлежит более 2,7 млн авто. Наряду с промышленностью это один из главных загрязнителей окружающей среды. Спикер отметил, что особую роль в процессе перехода Узбекистана к "зеленой" экономике играют образование и наука. Так, в мае 2019 года правительством республики утверждена Концепция по развитию экологического образования, которая предусматривает поэтапное внедрение системы непрерывного экологического образования и воспитания на всех этапах обучения.Среди других тем, которые обсуждают участники форума, – повсеместное сокращение уровня малообеспеченности населения, укрепление продовольственной безопасности, обеспечение гендерного равенства, создание стойкой инфраструктуры, сокращение неравенства во всех его проявлениях внутри страны и многое другое.Форум продолжается.

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узбекистан

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

климат, экология, аральское море, узбекистан