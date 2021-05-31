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https://uz.sputniknews.ru/20210531/yujnokoreytsy-vysoko-otsenili-vystuplenie-mirziyoeva-na-zelenom-sammite-p4g-18993941.html
Южнокорейцы высоко оценили выступление Мирзиёева на "зеленом" саммите P4G
Южнокорейцы высоко оценили выступление Мирзиёева на "зеленом" саммите P4G
Эксперты отметили, что Узбекистан активно принимает участие в глобальной борьбе с климатическими изменениями и активно проводит внутреннюю экологическую... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T10:14+0500
2021-05-31T10:20+0500
политика
саммит
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
южная корея
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Накануне в Сеуле состоялся II Международный саммит "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей-2030" (P4G).В нем приняли участие представители разных стран. В видеоконференции также поучаствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства выступил с нескольким инициативами: в первую очередь, провести в 2022 году Международную конференцию "Зеленая энергетика для развивающихся стран".Кроме того, Мирзиёев предложил запустить спецпрограмму по привлечению молодежи к созданию "зеленой" экономики для формирования культуры "зеленого" потребления. Также президент затронул аральскую проблему.Выступление узбекского лидера особенно поддержали в Южной Корее. По его словам, Узбекистан очень четко дал понять, что не останется в стороне от участия в переходе на "зеленое" развитие. Эксперт убежден, что международное сообщество поддержит инициативу Мирзиёева, касающуюся проведения в 2022-м глобальной "зеленой" конференции.Узбекистан в последние годы показал большие успехи в сфере сохранения экологи, считает исполнительный директор Секретариата Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия" Ким Сонг Ин.В частности, власти республики принимают активные меры, связанные с последствиями высыхания Аральского моря. Это приоритет государства.Эксперт отметил, что в решении многих экологических проблем республике помогает Южная Корея. Страны активно сотрудничают, поэтому участие Узбекистана в саммите P4G очень символично, почеркнул Ким Сонг Ин.Директор Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра Университета Ханьян Ум Гу Хо отметил, что также остался под впечатлением от выступлением Мирзиёева на саммите.По его словам, узбекский лидер понимает необходимость поддержания международных усилий по борьбе с климатическими изменениями.Так, республика не только активно корректирует внутреннюю политику, акцентируя внимание на важности сохранения экологии, но и продвигает международные инициативы по сотрудничеству на данном направлении. Шавкат Мирзиёев, по его мнению, делает очень многое для развития международного взаимодействия в области решения экологических проблем, к примеру, связанных с высыханием Аральского моря.
https://uz.sputniknews.ru/20210531/tashkent-predlojil-sobrat-u-sebya-konferentsiyu-po-zelenoy-energetike-v-2022-godu-18992780.html
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саммит, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, южная корея

Южнокорейцы высоко оценили выступление Мирзиёева на "зеленом" саммите P4G

10:14 31.05.2021 (обновлено: 10:20 31.05.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаВторой международный саммит "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей — 2030" (P4G)
Второй международный саммит Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей — 2030 (P4G) - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Эксперты отметили, что Узбекистан активно принимает участие в глобальной борьбе с климатическими изменениями и активно проводит внутреннюю экологическую политику.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Накануне в Сеуле состоялся II Международный саммит "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей-2030" (P4G).
В нем приняли участие представители разных стран. В видеоконференции также поучаствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Глава государства выступил с нескольким инициативами: в первую очередь, провести в 2022 году Международную конференцию "Зеленая энергетика для развивающихся стран".
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Кроме того, Мирзиёев предложил запустить спецпрограмму по привлечению молодежи к созданию "зеленой" экономики для формирования культуры "зеленого" потребления. Также президент затронул аральскую проблему.
Выступление узбекского лидера особенно поддержали в Южной Корее.
"Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите по личному приглашению президента Мун Чжэ Ина, что указывает на важность Узбекистана для Республики Корея не только в вопросах сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, но и в продвижении совместных "зеленых" инициатив в регионе и в мире", — отметил глава Корейского института международной экономической политики (KIEP), доктор Ким Хын Чон в беседе с ИА "Дунё".
По его словам, Узбекистан очень четко дал понять, что не останется в стороне от участия в переходе на "зеленое" развитие. Эксперт убежден, что международное сообщество поддержит инициативу Мирзиёева, касающуюся проведения в 2022-м глобальной "зеленой" конференции.
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Узбекистан в последние годы показал большие успехи в сфере сохранения экологи, считает исполнительный директор Секретариата Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия" Ким Сонг Ин.
В частности, власти республики принимают активные меры, связанные с последствиями высыхания Аральского моря. Это приоритет государства.
Эксперт отметил, что в решении многих экологических проблем республике помогает Южная Корея. Страны активно сотрудничают, поэтому участие Узбекистана в саммите P4G очень символично, почеркнул Ким Сонг Ин.

"Мы высоко оцениваем инициативу Президента Узбекистана по преодолению глобальных последствий катастрофы Аральского моря за счет широкого внедрения "зеленых" технологий, о чем им было заявлено в ходе саммита P4G", — заявил спикер.

Директор Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра Университета Ханьян Ум Гу Хо отметил, что также остался под впечатлением от выступлением Мирзиёева на саммите.
По его словам, узбекский лидер понимает необходимость поддержания международных усилий по борьбе с климатическими изменениями.
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Так, республика не только активно корректирует внутреннюю политику, акцентируя внимание на важности сохранения экологии, но и продвигает международные инициативы по сотрудничеству на данном направлении.

"Ярким примером тому является решение Ташкента о присоединении впервые среди стран региона Центральной Азии к Глобальному институту зеленого роста (GGGI) и открытии у себя офиса данного международного института. Кроме того, как заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления, Узбекистан обязался сократить парниковые выбросы к 2030 году в рамках Парижского соглашения, что является, на мой взгляд, значительным показателем среди развивающихся стран мира", — заявил Ханьян Ум Гу Хо.

Шавкат Мирзиёев, по его мнению, делает очень многое для развития международного взаимодействия в области решения экологических проблем, к примеру, связанных с высыханием Аральского моря.
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