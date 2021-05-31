https://uz.sputniknews.ru/20210531/yujnokoreytsy-vysoko-otsenili-vystuplenie-mirziyoeva-na-zelenom-sammite-p4g-18993941.html

Южнокорейцы высоко оценили выступление Мирзиёева на "зеленом" саммите P4G

Южнокорейцы высоко оценили выступление Мирзиёева на "зеленом" саммите P4G

Эксперты отметили, что Узбекистан активно принимает участие в глобальной борьбе с климатическими изменениями и активно проводит внутреннюю экологическую... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T10:14+0500

2021-05-31T10:14+0500

2021-05-31T10:20+0500

политика

саммит

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1f/18993991_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7d82a2d86e863b16cd4556fe81e96b35.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Накануне в Сеуле состоялся II Международный саммит "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей-2030" (P4G).В нем приняли участие представители разных стран. В видеоконференции также поучаствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства выступил с нескольким инициативами: в первую очередь, провести в 2022 году Международную конференцию "Зеленая энергетика для развивающихся стран".Кроме того, Мирзиёев предложил запустить спецпрограмму по привлечению молодежи к созданию "зеленой" экономики для формирования культуры "зеленого" потребления. Также президент затронул аральскую проблему.Выступление узбекского лидера особенно поддержали в Южной Корее. По его словам, Узбекистан очень четко дал понять, что не останется в стороне от участия в переходе на "зеленое" развитие. Эксперт убежден, что международное сообщество поддержит инициативу Мирзиёева, касающуюся проведения в 2022-м глобальной "зеленой" конференции.Узбекистан в последние годы показал большие успехи в сфере сохранения экологи, считает исполнительный директор Секретариата Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия" Ким Сонг Ин.В частности, власти республики принимают активные меры, связанные с последствиями высыхания Аральского моря. Это приоритет государства.Эксперт отметил, что в решении многих экологических проблем республике помогает Южная Корея. Страны активно сотрудничают, поэтому участие Узбекистана в саммите P4G очень символично, почеркнул Ким Сонг Ин.Директор Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра Университета Ханьян Ум Гу Хо отметил, что также остался под впечатлением от выступлением Мирзиёева на саммите.По его словам, узбекский лидер понимает необходимость поддержания международных усилий по борьбе с климатическими изменениями.Так, республика не только активно корректирует внутреннюю политику, акцентируя внимание на важности сохранения экологии, но и продвигает международные инициативы по сотрудничеству на данном направлении. Шавкат Мирзиёев, по его мнению, делает очень многое для развития международного взаимодействия в области решения экологических проблем, к примеру, связанных с высыханием Аральского моря.

https://uz.sputniknews.ru/20210531/tashkent-predlojil-sobrat-u-sebya-konferentsiyu-po-zelenoy-energetike-v-2022-godu-18992780.html

https://uz.sputniknews.ru/20201006/V-RUz-nachnut-shtrafovat-za-prepyatstvie-rabote-inspektorov-ekologov-15125442.html

https://uz.sputniknews.ru/20201223/Bolee-15-mln-napravyat-na-adaptatsiyu-k-klimaticheskim-izmeneniyam-v-Uzbekistane-15657604.html

https://uz.sputniknews.ru/20210518/oon-edinoglasno-prinyal-rezolyutsiyu-po-statusu-priaralya-18793265.html

южная корея

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

саммит, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, южная корея