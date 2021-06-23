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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210623/neskolko-stolichnyx-aptek-lishat-litsenziy-19380698.html
Несколько столичных аптек лишат лицензий
Несколько столичных аптек лишат лицензий
Это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов. Данные факты были выявлены в ходе совместных рейдов представителей Агентства и... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T18:48+0500
2021-06-23T18:48+0500
общество
психотропные препараты
аптеки
ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ряду аптек, осуществляющих свою деятельность на территории Ташкента, грозит лишение лицензий, а их владельцам — запрет продавать лекарственные препараты в течение трех лет, заявил руководитель ташкентского филиала Агентства развития фармацевтической промышленности Улугбек Джуманиязов.По его словам, это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов. Данные факты были выявлены в ходе совместных рейдов представителей Агентства и правоохранителей, проводимых с начала года.По данным Минздрава, речь идет о таких аптеках, как Aziza pharmacy plus в Юнусабадском районе, Farm luks, Atsefenak farm, Gulshana pharm servis в Чиланзарском районе, Impulus farm trade, City open, Farm standart navoiy в Учтепинском районе, “Салус онико” в Шайхантахурском районе. По его словам, сильнодействующие препараты ввозятся в страну на основе трехлетней статистики численности населения и заболеваемости. Например, “Тропикамид”, используемый также при лечении офтальмологических заболеваний, привозят в аптеки в строго предписанных количествах и выдают пациентам только по рецепту.Те из них, что продаются на улицах и в некоторых аптеках без рецепта, ввозят в страну контрабандой.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-tashkente-iz-oborota-izyali-desyatki-tysyach-silnodeystvuyuschix-preparatov-19333881.html
https://uz.sputniknews.ru/20210227/Tamozhenniki-izyali-iz-oborota-bolee-500-upakovok-zapreschennogo-preparata-16089432.html
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психотропные препараты, аптеки, ташкент

Несколько столичных аптек лишат лицензий

18:48 23.06.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВитрина с лекарственными препаратами
Витрина с лекарственными препаратами - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Перейти в фотобанк
Это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов. Данные факты были выявлены в ходе совместных рейдов представителей Агентства и правоохранителей, проводимых с начала года.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ряду аптек, осуществляющих свою деятельность на территории Ташкента, грозит лишение лицензий, а их владельцам — запрет продавать лекарственные препараты в течение трех лет, заявил руководитель ташкентского филиала Агентства развития фармацевтической промышленности Улугбек Джуманиязов.
По его словам, это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов. Данные факты были выявлены в ходе совместных рейдов представителей Агентства и правоохранителей, проводимых с начала года.
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В Ташкенте из оборота изъяли десятки тысяч сильнодействующих препаратов
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По данным Минздрава, речь идет о таких аптеках, как Aziza pharmacy plus в Юнусабадском районе, Farm luks, Atsefenak farm, Gulshana pharm servis в Чиланзарском районе, Impulus farm trade, City open, Farm standart navoiy в Учтепинском районе, “Салус онико” в Шайхантахурском районе.
“В настоящее время дела по данному факту рассматриваются правоохранительными органами в установленном законом порядке. Лицензии аптек будут отозваны, а ответственным лицам будет запрещена продажа лекарств в течение трех лет”, — сказал Джуманиязов.
По его словам, сильнодействующие препараты ввозятся в страну на основе трехлетней статистики численности населения и заболеваемости. Например, “Тропикамид”, используемый также при лечении офтальмологических заболеваний, привозят в аптеки в строго предписанных количествах и выдают пациентам только по рецепту.
Те из них, что продаются на улицах и в некоторых аптеках без рецепта, ввозят в страну контрабандой.
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27 февраля, 17:50
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