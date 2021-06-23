https://uz.sputniknews.ru/20210623/neskolko-stolichnyx-aptek-lishat-litsenziy-19380698.html

Несколько столичных аптек лишат лицензий

Несколько столичных аптек лишат лицензий

Это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов. Данные факты были выявлены в ходе совместных рейдов представителей Агентства и... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T18:48+0500

2021-06-23T18:48+0500

2021-06-23T18:48+0500

общество

психотропные препараты

аптеки

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ряду аптек, осуществляющих свою деятельность на территории Ташкента, грозит лишение лицензий, а их владельцам — запрет продавать лекарственные препараты в течение трех лет, заявил руководитель ташкентского филиала Агентства развития фармацевтической промышленности Улугбек Джуманиязов.По его словам, это связано с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов. Данные факты были выявлены в ходе совместных рейдов представителей Агентства и правоохранителей, проводимых с начала года.По данным Минздрава, речь идет о таких аптеках, как Aziza pharmacy plus в Юнусабадском районе, Farm luks, Atsefenak farm, Gulshana pharm servis в Чиланзарском районе, Impulus farm trade, City open, Farm standart navoiy в Учтепинском районе, “Салус онико” в Шайхантахурском районе. По его словам, сильнодействующие препараты ввозятся в страну на основе трехлетней статистики численности населения и заболеваемости. Например, “Тропикамид”, используемый также при лечении офтальмологических заболеваний, привозят в аптеки в строго предписанных количествах и выдают пациентам только по рецепту.Те из них, что продаются на улицах и в некоторых аптеках без рецепта, ввозят в страну контрабандой.

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https://uz.sputniknews.ru/20210227/Tamozhenniki-izyali-iz-oborota-bolee-500-upakovok-zapreschennogo-preparata-16089432.html

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психотропные препараты, аптеки, ташкент