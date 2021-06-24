https://uz.sputniknews.ru/20210624/mid-jestko-prokommentiroval-peresechenie-uzbekskoy-granitsy-afganskimi-voennymi-19399470.html
МИД жестко прокомментировал пересечение узбекской границы афганскими военными
МИД жестко прокомментировал пересечение узбекской границы афганскими военными
Накануне 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа, но после... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T17:05+0500
2021-06-24T17:05+0500
2021-06-24T17:21+0500
происшествия
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В пресс-службе МИД Узбекистана заявили о том, что страна внимательно следит за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях.Крайнюю обеспокоенность вызывает рост насилия в соседней стране. Эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа.В ведомстве призвали вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и не допускать жертв среди гражданского населения.Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры. При этом узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.Правительство Узбекистана продолжит оказывать всемерную экономическую и гуманитарную поддержку братскому афганскому народу, в том числе путем осуществления в стране крупных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, реализация которых будет способствовать установлению прочного и всеобъемлющего мира в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/polyxnet-li-v-tsentralnoy-azii-posle-uxoda-ssha-iz-afganistana-18850456.html
https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-i-afganistan-stanovyatsya-luchshimi-druzyami-chto-ix-svyazyvaet-18917152.html
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мид узбекистана
МИД жестко прокомментировал пересечение узбекской границы афганскими военными
17:05 24.06.2021 (обновлено: 17:21 24.06.2021)
Накануне 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа, но после они были возвращены на родину.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В пресс-службе МИД Узбекистана заявили
о том, что страна внимательно следит за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях.
Крайнюю обеспокоенность вызывает рост насилия в соседней стране. Эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа.
В ведомстве призвали вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и не допускать жертв среди гражданского населения.
Известно, что накануне 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий они были возвращены на родину.
Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры. При этом узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.
Правительство Узбекистана продолжит оказывать всемерную экономическую и гуманитарную поддержку братскому афганскому народу, в том числе путем осуществления в стране крупных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, реализация которых будет способствовать установлению прочного и всеобъемлющего мира в Афганистане.