Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210624/narbaeva-predlojila-provodit-mejparlamentskiy-forum-kajdye-dva-goda---19401803.html
Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года
Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года
Спикер отметила, что данная площадка необходима для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T19:23+0500
2021-06-24T19:31+0500
политика
парламентарии
декларация
межпарламентский союз
танзила нарбаева
бухара
форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19367257_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1980e627811c3ec62dd8aa67e677514d.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках заключительной части межпарламентского форума подвела основные итоги мероприятия, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По ее словам, распространение коронавирусной инфекции и связанные с ней социально-экономические проблемы негативно повлияли на все показатели устойчивого развития государств, а в некоторых странах ситуация до сих пор остается прежней.Эксперт считает, что форум стал важной площадкой для информирования международного сообщества о достижениях стран, обмена опытом, разработки необходимых рекомендаций и продвижения инициатив. В этой связи Бухарская декларация, представленная в конце форума, охватила важные аспекты межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития, отметила председатель Сената. В течение двух недель парламенты всех стран представят дополнительные предложения и рекомендации по улучшению этого документа, после чего будет проведена совместная работа над ее реализацией, заявила спикер. Для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших результатов, Нарбаева предложила участникам мероприятия проводить межпарламентский форум каждые два года.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-buxare-obsudili-rol-parlamenta-v-dostijenii-tseley-ustoychivogo-razvitiya--19395668.html
https://uz.sputniknews.ru/20210624/po-itogam-mejparlamentskogo-foruma-budet-prinyata-buxarskaya-deklaratsiya-19400221.html
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19367257_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a1243c1deb427befab4e7c725c338e30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
парламентарии, декларация, межпарламентский союз, танзила нарбаева, бухара, форум

Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года

19:23 24.06.2021 (обновлено: 19:31 24.06.2021)
1031
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Спикер отметила, что данная площадка необходима для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших результатов.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках заключительной части межпарламентского форума подвела основные итоги мероприятия, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По ее словам, распространение коронавирусной инфекции и связанные с ней социально-экономические проблемы негативно повлияли на все показатели устойчивого развития государств, а в некоторых странах ситуация до сих пор остается прежней.

Особое внимание было уделено необходимости усиления парламентского контроля за эффективным использованием национальных средств, обеспечивая их направление на нужды наиболее уязвимых групп населения.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан
Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Эксперт считает, что форум стал важной площадкой для информирования международного сообщества о достижениях стран, обмена опытом, разработки необходимых рекомендаций и продвижения инициатив.
В Бухаре стартовал международный форум межпарламентского глобального сотрудничества в реализации целей устойчивого развития. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Общество
В Бухаре обсудили роль парламента в достижении целей устойчивого развития
15:05
290
В этой связи Бухарская декларация, представленная в конце форума, охватила важные аспекты межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития, отметила председатель Сената. В течение двух недель парламенты всех стран представят дополнительные предложения и рекомендации по улучшению этого документа, после чего будет проведена совместная работа над ее реализацией, заявила спикер.
В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Общество
По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация
17:51
513
1
Для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших результатов, Нарбаева предложила участникам мероприятия проводить межпарламентский форум каждые два года.
430100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:14Вирусолог: для защиты от индийского штамма нужно в пять раз больше антител
21:01Высокотехнологичный противник: Россия жестко ответила на провокацию британского эсминца
20:53Под Ташкентом сгорел жилой дом
20:39В РФ могут разрешить использовать водительские права узбекского образца при работе в такси
20:39Кто вербует мигрантов в террористы и как с этим борется Россия
20:19В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото
19:23Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года
19:05Самбист Дильшод Чориев дисквалифицирован на четыре года из-за допинга
18:10Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов
17:51По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация
17:27В России определены лауреаты конкурса среди журналистов и блогеров — список победителей
17:06Подарки для привитых: как стимулируют граждан к вакцинации от COVID во всем мире
17:05МИД жестко прокомментировал пересечение узбекской границы афганскими военными
16:34Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом
16:08В Узбекистане изъята крупная партия опия
15:51Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта
15:47Из-за соревнований по картингу в Ташкенте ограничат движение автомобилей
15:38Узбекистан хочет привлечь китайский институт для выпуска препаратов от COVID-19
15:21Насколько эффективны аукционы на портале госзакупок — ответ ЦЭИР
15:05В Бухаре обсудили роль парламента в достижении целей устойчивого развития