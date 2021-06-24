https://uz.sputniknews.ru/20210624/narbaeva-predlojila-provodit-mejparlamentskiy-forum-kajdye-dva-goda---19401803.html

Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года

Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года

Спикер отметила, что данная площадка необходима для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T19:23+0500

2021-06-24T19:23+0500

2021-06-24T19:31+0500

политика

парламентарии

декларация

межпарламентский союз

танзила нарбаева

бухара

форум

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках заключительной части межпарламентского форума подвела основные итоги мероприятия, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По ее словам, распространение коронавирусной инфекции и связанные с ней социально-экономические проблемы негативно повлияли на все показатели устойчивого развития государств, а в некоторых странах ситуация до сих пор остается прежней.Эксперт считает, что форум стал важной площадкой для информирования международного сообщества о достижениях стран, обмена опытом, разработки необходимых рекомендаций и продвижения инициатив. В этой связи Бухарская декларация, представленная в конце форума, охватила важные аспекты межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития, отметила председатель Сената. В течение двух недель парламенты всех стран представят дополнительные предложения и рекомендации по улучшению этого документа, после чего будет проведена совместная работа над ее реализацией, заявила спикер. Для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших результатов, Нарбаева предложила участникам мероприятия проводить межпарламентский форум каждые два года.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-buxare-obsudili-rol-parlamenta-v-dostijenii-tseley-ustoychivogo-razvitiya--19395668.html

https://uz.sputniknews.ru/20210624/po-itogam-mejparlamentskogo-foruma-budet-prinyata-buxarskaya-deklaratsiya-19400221.html

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парламентарии, декларация, межпарламентский союз, танзила нарбаева, бухара, форум