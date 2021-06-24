https://uz.sputniknews.ru/20210624/narbaeva-predlojila-provodit-mejparlamentskiy-forum-kajdye-dva-goda---19401803.html
Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года
Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года
Спикер отметила, что данная площадка необходима для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T19:23+0500
2021-06-24T19:23+0500
2021-06-24T19:31+0500
политика
парламентарии
декларация
межпарламентский союз
танзила нарбаева
бухара
форум
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках заключительной части межпарламентского форума подвела основные итоги мероприятия, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По ее словам, распространение коронавирусной инфекции и связанные с ней социально-экономические проблемы негативно повлияли на все показатели устойчивого развития государств, а в некоторых странах ситуация до сих пор остается прежней.Эксперт считает, что форум стал важной площадкой для информирования международного сообщества о достижениях стран, обмена опытом, разработки необходимых рекомендаций и продвижения инициатив. В этой связи Бухарская декларация, представленная в конце форума, охватила важные аспекты межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития, отметила председатель Сената. В течение двух недель парламенты всех стран представят дополнительные предложения и рекомендации по улучшению этого документа, после чего будет проведена совместная работа над ее реализацией, заявила спикер. Для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших результатов, Нарбаева предложила участникам мероприятия проводить межпарламентский форум каждые два года.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-buxare-obsudili-rol-parlamenta-v-dostijenii-tseley-ustoychivogo-razvitiya--19395668.html
https://uz.sputniknews.ru/20210624/po-itogam-mejparlamentskogo-foruma-budet-prinyata-buxarskaya-deklaratsiya-19400221.html
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парламентарии, декларация, межпарламентский союз, танзила нарбаева, бухара, форум
Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года
19:23 24.06.2021 (обновлено: 19:31 24.06.2021)
Спикер отметила, что данная площадка необходима для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших результатов.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках заключительной части межпарламентского форума подвела основные итоги мероприятия, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По ее словам, распространение коронавирусной инфекции и связанные с ней социально-экономические проблемы негативно повлияли на все показатели устойчивого развития государств, а в некоторых странах ситуация до сих пор остается прежней.
Особое внимание было уделено необходимости усиления парламентского контроля за эффективным использованием национальных средств, обеспечивая их направление на нужды наиболее уязвимых групп населения.
Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Эксперт считает, что форум стал важной площадкой для информирования международного сообщества о достижениях стран, обмена опытом, разработки необходимых рекомендаций и продвижения инициатив.
В этой связи Бухарская декларация, представленная в конце форума, охватила важные аспекты межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития, отметила председатель Сената. В течение двух недель парламенты всех стран представят дополнительные предложения и рекомендации по улучшению этого документа, после чего будет проведена совместная работа над ее реализацией, заявила спикер.
Для обсуждения региональных и глобальных проблем, а также внесения предложений по достижению наилучших результатов, Нарбаева предложила участникам мероприятия проводить межпарламентский форум каждые два года.