https://uz.sputniknews.ru/20210624/po-itogam-mejparlamentskogo-foruma-budet-prinyata-buxarskaya-deklaratsiya-19400221.html

По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация

По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация

В Узбекистане расширены экономические возможности женщин, укрепляется репродуктивное здоровье и искореняется гендерное насилие. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T17:51+0500

2021-06-24T17:51+0500

2021-06-24T17:51+0500

общество

женщины

сенат республики узбекистан

форум

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане утверждена и принята Стратегия гендерного равенства, рассчитанная до 2030 года. Ее цели во многом совпадают с целями ООН по устойчивому развитию. В частности, в вопросах обеспечения гендерного равенства, доступа ко всему спектру услуг и основных компонентов деятельности человека. Об этом вчера и сегодня говорили в Бухаре на Международном форуме межпарламентского глобального сотрудничества в реализации целей устойчивого развития (ЦУР), где принимала участие и корреспондент Sputnik Узбекистан.Все законы Узбекистана с марта 2020 года проходят обязательную гендерную правовую экспертизу. Председатель Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства Сената также сообщила, что с 30 июня по 2 июля во Франции пройдет форум "Поколение равенства", в котором примут участие и представительницы Узбекистана. По итогам Международного форума глобального межпарламентского сотрудничества в реализации ЦУР будет принята Бухарская декларация.Ранее мы писали, что Стратегию достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года сенаторы утвердили в конце нынешнего мая. Документ предусматривает комплексный подход к внедрению принципа равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и исполнения решений.Стратегия, по мнению сенаторов, обеспечит равное и качественное образование для всех, создаст возможности для девочек из сельской местности получить высшее образование. Кроме того, документ нацелен на достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/narbaeva-uzbekistan-vo-mnogom-uchitsya-u-rf-v-voprosax-gendernogo-ravenstva-18314348.html

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женщины, сенат республики узбекистан, форум