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По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация
По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация
В Узбекистане расширены экономические возможности женщин, укрепляется репродуктивное здоровье и искореняется гендерное насилие. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T17:51+0500
2021-06-24T17:51+0500
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сенат республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане утверждена и принята Стратегия гендерного равенства, рассчитанная до 2030 года. Ее цели во многом совпадают с целями ООН по устойчивому развитию. В частности, в вопросах обеспечения гендерного равенства, доступа ко всему спектру услуг и основных компонентов деятельности человека. Об этом вчера и сегодня говорили в Бухаре на Международном форуме межпарламентского глобального сотрудничества в реализации целей устойчивого развития (ЦУР), где принимала участие и корреспондент Sputnik Узбекистан.Все законы Узбекистана с марта 2020 года проходят обязательную гендерную правовую экспертизу. Председатель Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства Сената также сообщила, что с 30 июня по 2 июля во Франции пройдет форум "Поколение равенства", в котором примут участие и представительницы Узбекистана. По итогам Международного форума глобального межпарламентского сотрудничества в реализации ЦУР будет принята Бухарская декларация.Ранее мы писали, что Стратегию достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года сенаторы утвердили в конце нынешнего мая. Документ предусматривает комплексный подход к внедрению принципа равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и исполнения решений.Стратегия, по мнению сенаторов, обеспечит равное и качественное образование для всех, создаст возможности для девочек из сельской местности получить высшее образование. Кроме того, документ нацелен на достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/narbaeva-uzbekistan-vo-mnogom-uchitsya-u-rf-v-voprosax-gendernogo-ravenstva-18314348.html
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женщины, сенат республики узбекистан, форум

По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация

17:51 24.06.2021
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© SputnikВ Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития
В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Sputnik
В Узбекистане расширены экономические возможности женщин, укрепляется репродуктивное здоровье и искореняется гендерное насилие.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане утверждена и принята Стратегия гендерного равенства, рассчитанная до 2030 года. Ее цели во многом совпадают с целями ООН по устойчивому развитию. В частности, в вопросах обеспечения гендерного равенства, доступа ко всему спектру услуг и основных компонентов деятельности человека. Об этом вчера и сегодня говорили в Бухаре на Международном форуме межпарламентского глобального сотрудничества в реализации целей устойчивого развития (ЦУР), где принимала участие и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Все законы Узбекистана с марта 2020 года проходят обязательную гендерную правовую экспертизу.

По количеству женщин в парламенте Узбекистан входит Топ-50 стран мира, занимая 37 место и опережая почти все постсоветские государства. В индексе женщин бизнеса и права в прошлом году республика вошла в число 27 стран, осуществляющих значимые реформы в области прав женщин и гендерного равенства, поднявшись на пять позиций.

Малика Кадирханова, председатель Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
Малика Кадирханова
Председатель Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Председатель Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства Сената также сообщила, что с 30 июня по 2 июля во Франции пройдет форум "Поколение равенства", в котором примут участие и представительницы Узбекистана.
По итогам Международного форума глобального межпарламентского сотрудничества в реализации ЦУР будет принята Бухарская декларация.
Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
Политика
Нарбаева: Узбекистан во многом учится у РФ в вопросах гендерного равенства
13 апреля, 20:16
1682
Ранее мы писали, что Стратегию достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года сенаторы утвердили в конце нынешнего мая. Документ предусматривает комплексный подход к внедрению принципа равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и исполнения решений.
Стратегия, по мнению сенаторов, обеспечит равное и качественное образование для всех, создаст возможности для девочек из сельской местности получить высшее образование. Кроме того, документ нацелен на достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.
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