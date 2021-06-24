https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-buxare-obsudili-rol-parlamenta-v-dostijenii-tseley-ustoychivogo-razvitiya--19395668.html
В Бухаре обсудили роль парламента в достижении целей устойчивого развития
В Бухаре обсудили роль парламента в достижении целей устойчивого развития
В последнее время наблюдается резкое расширение надзорных полномочий парламента, определено 16 методов парламентского контроля. Это, по мнению законодателей... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T15:05+0500
2021-06-24T15:05+0500
2021-06-24T15:27+0500
общество
парламент
бухара
форум
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Методы и способы осуществления парламентского контроля над реализацией целей устойчивого развития (ЦУР) в Узбекистане обсудили парламентарии на международном форуме в Бухаре.Согласно Резолюции ООН "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" в глобальном масштабе перед мировым сообществом стоят 17 целей и 169 задач. На национальном уровне в Узбекистане решаются 16 целей и 125 задач. Среди них — повсеместное сокращение уровня малообеспеченности населения, укрепление продовольственной безопасности, улучшение рациона питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, обеспечение гендерного равенства, сохранение и рациональное использование водных ресурсов, сокращение неравенства во всех его проявлениях внутри страны, принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями.Среди текущих вызовов спикеры отметили вопросы обеспечения устойчивой занятости среди молодежи и женщин, а также повышение эффективности системы социальной защиты.Реализация ЦУР в Узбекистане совпала с масштабными реформами в рамках национальной Стратегии действий на 2017-2021 годы. Ведется работа по их интеграции в комплексные, отраслевые и региональные стратегии и программы развития, отслеживается результативность реформ через 23 глобальных рейтинга (индекса), включая глобальный рейтинг самих Целей. Председатель Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Джахангир Ширинов рассказал о национальной практике осуществления парламентского контроля над реализацией ЦУР. По его словам, один из них — пересмотр государственного бюджета и ежеквартальный контроль его целевого использования. Так, в 2020 году был принят Закон о "Государственном бюджете Республики Узбекистан", применение которого строго контролируется в разрезе министерств и ведомств. Еще один метод — отчет от их представителей о проделанной работе так же на ежеквартальной основе. Кроме этого, чиновниками предоставляются тематические отчеты. В январе этого года состоялось 30 парламентских слушаний. Один из отчетов предоставил первый замминистра здравоохранения Баходир Юсупалиев, рассказавший о достигнутом прогрессе в вопросе вакцинации. В результате принято решение о добровольной и безопасной вакцинации, а в случае осложнений — о предоставлении компенсации. Все участники форума едины во мнении, что надзорная функция парламента — одна из самых важных. Поскольку "парламент представляет людей, а люди должны мониторить процесс достижения целей устойчивого развития", отмечено на мероприятии. Международный форум межпарламентского глобального сотрудничества в реализации целей устойчивого развития (ЦУР) проходит 23-24 июня в Бухаре. В среду законодатели обсудили роль парламента в достижении ЦУР в условиях перехода к "зеленой" экономике.Среди других тем, которые обсуждают участники форума, – повсеместное сокращение уровня малообеспеченности населения, укрепление продовольственной безопасности, обеспечение гендерного равенства, создание стойкой инфраструктуры, сокращение неравенства во всех его проявлениях внутри страны и многое другое.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/desyatki-stran-obse-i-oon-v-buxare-startoval-vajnyy-mejdunarodnyy-forum-19366875.html
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парламент, бухара, форум
В Бухаре обсудили роль парламента в достижении целей устойчивого развития
15:05 24.06.2021 (обновлено: 15:27 24.06.2021)
В последнее время наблюдается резкое расширение надзорных полномочий парламента, определено 16 методов парламентского контроля. Это, по мнению законодателей, позволяет быстрее достигнуть ЦУР.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Методы и способы осуществления парламентского контроля над реализацией целей устойчивого развития (ЦУР) в Узбекистане обсудили парламентарии на международном форуме в Бухаре.
Согласно Резолюции ООН "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" в глобальном масштабе перед мировым сообществом стоят 17 целей и 169 задач.
На национальном уровне в Узбекистане решаются 16 целей и 125 задач. Среди них — повсеместное сокращение уровня малообеспеченности населения, укрепление продовольственной безопасности, улучшение рациона питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, обеспечение гендерного равенства, сохранение и рациональное использование водных ресурсов, сокращение неравенства во всех его проявлениях внутри страны, принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями.
Среди текущих вызовов спикеры отметили вопросы обеспечения устойчивой занятости среди молодежи и женщин, а также повышение эффективности системы социальной защиты.
Реализация ЦУР в Узбекистане совпала с масштабными реформами в рамках национальной Стратегии действий на 2017-2021 годы. Ведется работа по их интеграции в комплексные, отраслевые и региональные стратегии и программы развития, отслеживается результативность реформ через 23 глобальных рейтинга (индекса), включая глобальный рейтинг самих Целей.
Председатель Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Джахангир Ширинов рассказал о национальной практике осуществления парламентского контроля над реализацией ЦУР.
"Надзорная функция Олий Мажлиса отражена более чем в десяти национальных законодательных актах. Сама Конституция Узбекистана определяет парламентский надзор как одну из главных его функций. В законе описаны семь субъектов, осуществляющих его. Прежде всего, это Законодательная палата, Сенат, Комитеты комиссий, фракции, депутаты, члены Сената, омбудсмен. В последнее время наблюдается резкое расширение надзорных полномочий парламента. Мы определили 16 методов парламентского надзора", — отметил Ширинов.
По его словам, один из них — пересмотр государственного бюджета и ежеквартальный контроль его целевого использования. Так, в 2020 году был принят Закон о "Государственном бюджете Республики Узбекистан", применение которого строго контролируется в разрезе министерств и ведомств.
Еще один метод — отчет от их представителей о проделанной работе так же на ежеквартальной основе. Кроме этого, чиновниками предоставляются тематические отчеты. В январе этого года состоялось 30 парламентских слушаний.
Один из отчетов предоставил первый замминистра здравоохранения Баходир Юсупалиев, рассказавший о достигнутом прогрессе в вопросе вакцинации. В результате принято решение о добровольной и безопасной вакцинации, а в случае осложнений — о предоставлении компенсации.
"Еще один вид надзора — парламентский запрос. Например, один из них был направлен министру занятости и трудовых отношений Нозиму Хусанову, ответственному за вопросы, касающиеся условий работы наших граждан за рубежом. Еще один метод — "правительственные часы". Он заключается в ответах представителей правительства на вопросы от депутатов", — объяснил парламентарий.
Все участники форума едины во мнении, что надзорная функция парламента — одна из самых важных. Поскольку "парламент представляет людей, а люди должны мониторить процесс достижения целей устойчивого развития", отмечено на мероприятии.
Международный форум межпарламентского глобального сотрудничества в реализации целей устойчивого развития (ЦУР) проходит 23-24 июня в Бухаре. В среду законодатели обсудили
роль парламента в достижении ЦУР в условиях перехода к "зеленой" экономике.
Среди других тем, которые обсуждают участники форума, – повсеместное сокращение уровня малообеспеченности населения, укрепление продовольственной безопасности, обеспечение гендерного равенства, создание стойкой инфраструктуры, сокращение неравенства во всех его проявлениях внутри страны и многое другое.