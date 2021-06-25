https://uz.sputniknews.ru/20210625/voz-dast-otsenku-sisteme-zdravooxraneniya-karakalpakstana-19416941.html

ВОЗ даст оценку системе здравоохранения Каракалпакстана

ВОЗ даст оценку системе здравоохранения Каракалпакстана

Комплексная оценка послужит выявлению потребностей местных жителей в области здравоохранения на фоне резких экологических и социально-экономических изменений. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T18:59+0500

2021-06-25T18:59+0500

2021-06-25T18:59+0500

общество

здравоохранение

аральское море

каракалпакстан

оон

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. ВОЗ завершила первую часть комплексной оценки системы здравоохранения в Каракалпакстане, сообщает Европейское региональное бюро организации.Данная работа, проводящаяся в партнерстве с правительством Узбекистана, послужит выявлению потребностей местных жителей в области здравоохранения на фоне резких экологических и социально-экономических изменений.Оценка ВОЗ является первым совместным проектом в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности, который финансируется правительствами Финляндии, Норвегии, Республики Корея, Узбекистана и Европейского союза.Как пояснила глава представительства ВОЗ в Узбекистане Лиан Куппенс, организация работает над расширением доступа помощи для людей, живущих в регионе Аральского моря, а также поиском возможностей для усиления первичной медико-санитарной помощи, в том числе за счет использования цифровых технологий здравоохранения.Оценочный визит группы экспертов в регион проходил с 31 мая по 5 июня. Чтобы лучше понять ожидания местных жителей к ним присоединились лидеры сообществ, а также партнеры из ООН и правительства.Они провели встречи с заинтересованными сторонами, чтобы определить основные потребности сектора здравоохранения и доработать предложения по улучшению инвестиций в рамках национальных реформ, которые в настоящее время отрабатываются в Сырдарьинской области.В течение первого года в рамках этого проекта будут проводиться местные консультации в надежде привлечь внимание к конкретным потребностям женщин и молодежи в дополнение к потребностям здравоохранения всего населения.

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https://uz.sputniknews.ru/20210604/na-osvoenie-priaralya-vydelyat-300-mln-19082772.html

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здравоохранение, аральское море, каракалпакстан, оон