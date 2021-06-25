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Зной и ветер: выходные в Узбекистане вновь превысят температурные нормы
Зной и ветер: выходные в Узбекистане вновь превысят температурные нормы
Температура воздуха ночью в эти дни составит 16-21 градусов, днем 35-38. По северу и югу местами столбики термометра поднимутся до 40 градусов. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T13:49+0500
2021-06-25T13:49+0500
2021-06-25T14:02+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На выходных на территорию Узбекистана вновь начнется вынос жаркого воздуха с зарубежного юга, сообщает Узгидромет.По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью в эти дни составит 16-21 градусов, днем 35-38. По северу и югу местами столбики термометра поднимутся до 40 градусов. По всей республике сохранится сухая малооблачная погода, лишь по горным районам Ферганской области в субботу к вечеру местами возможны кратковременные дожди с грозами. В Узбекистане началась так называемая чилля — время 40-дневного изнуряющего летнего зноя. Однако в этом году, по данным синоптиков, погода преподносит сюрпризы и начинается этот период с более низких температур. В течение дня по равнинной территории ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь по горным районам республики ближе к вечеру есть вероятность выпадения кратковременного дождя с грозой.Кроме того, сегодня и завтра в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
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жара, выходные, узгидромет, погода, узбекистан
Зной и ветер: выходные в Узбекистане вновь превысят температурные нормы
13:49 25.06.2021 (обновлено: 14:02 25.06.2021)
Температура воздуха ночью в эти дни составит 16-21 градусов, днем 35-38. По северу и югу местами столбики термометра поднимутся до 40 градусов.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
На выходных на территорию Узбекистана вновь начнется вынос жаркого воздуха с зарубежного юга, сообщает
Узгидромет.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью в эти дни составит 16-21 градусов, днем 35-38. По северу и югу местами столбики термометра поднимутся до 40 градусов.
"Такие значения превысят средне-климатическую норму на 2-4 градуса", — говорится в сообщении.
По всей республике сохранится сухая малооблачная погода, лишь по горным районам Ферганской области в субботу к вечеру местами возможны кратковременные дожди с грозами.
В Узбекистане началась так называемая чилля — время 40-дневного изнуряющего летнего зноя. Однако в этом году, по данным синоптиков, погода преподносит сюрпризы и начинается этот период с более низких температур.
"За счет прохождения холодного атмосферного фронта по Казахстану, по нашей территории произойдет небольшой спад температуры. К середине дня воздух прогреется до 32-35°", — говорится в сообщении Узгидромета относительно пятницы.
В течение дня по равнинной территории ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь по горным районам республики ближе к вечеру есть вероятность выпадения кратковременного дождя с грозой.
Кроме того, сегодня и завтра в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.