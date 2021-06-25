https://uz.sputniknews.ru/20210625/znoy-i-veter-vyxodnye-v-uzbekistane-vnov-prevysyat-temperaturnye-normy-19410904.html

Зной и ветер: выходные в Узбекистане вновь превысят температурные нормы

Зной и ветер: выходные в Узбекистане вновь превысят температурные нормы

Температура воздуха ночью в эти дни составит 16-21 градусов, днем 35-38. По северу и югу местами столбики термометра поднимутся до 40 градусов. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T13:49+0500

2021-06-25T13:49+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На выходных на территорию Узбекистана вновь начнется вынос жаркого воздуха с зарубежного юга, сообщает Узгидромет.По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью в эти дни составит 16-21 градусов, днем 35-38. По северу и югу местами столбики термометра поднимутся до 40 градусов. По всей республике сохранится сухая малооблачная погода, лишь по горным районам Ферганской области в субботу к вечеру местами возможны кратковременные дожди с грозами. В Узбекистане началась так называемая чилля — время 40-дневного изнуряющего летнего зноя. Однако в этом году, по данным синоптиков, погода преподносит сюрпризы и начинается этот период с более низких температур. В течение дня по равнинной территории ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь по горным районам республики ближе к вечеру есть вероятность выпадения кратковременного дождя с грозой.Кроме того, сегодня и завтра в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

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