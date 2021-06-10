https://uz.sputniknews.ru/20210610/tsb-obyasnil-inflyatsiyu-vneshnimi-faktorami-i-pogodoy-19197875.html

ЦБ объяснил инфляцию внешними факторами и погодой

ЦБ объяснил инфляцию внешними факторами и погодой

Повышение цен на продовольствие в мае объясняется ростом мировых цен на масло, сахар и мясо, а также изменением погодных условий в зимне-весенний период. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T18:03+0500

2021-06-10T18:03+0500

2021-06-10T18:09+0500

экономика

рост цен

инфляция

цб

погода

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Повышение цен в мае связано с несколькими факторами, среди которых — изменение погодных условий, объясняется в пресс-релизе ЦБ Узбекистана, выпущенном по итогам заседания правления по рассмотрению основной ставки.По данным регулятора, в мае годовой уровень инфляции составил 10,9 процента, немного ускорившись по сравнению с апрелем (10,7 процентов). А рост цен в группе продовольственных товаров составил 14,4 процента против 13,6 месяцем ранее. Это послужило одним из основных факторов инфляции.Изменчивые погодные условия, наблюдаемые с начала года и приведшие к дефициту водных ресурсов на полях и пастбищах, могут оказать влияние на цены на корма и процесс повторной посадки овощных культур. Вследствие этого могут вырасти цены на мясную продукцию и овощи.В целях минимизации влияния вышеперечисленных факторов специалисты ЦБ считают необходимым стимулировать конкуренцию на потребительском рынке, расширять рынки и торговые сети, увеличивать возможности выращивания и производства основных продовольственных товаров, выделять необходимые земельные площади и водные ресурсы под посадку продовольственных культур.Ранее сообщалось, что Центральный банк сохранил основную процентную ставку на уровне 14 процентов годовых.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/tsb-uzbekistana-vypustit-v-oborot-dve-novye-kupyury-nominalom-2-i-20-tysyach-sumov-19100095.html

https://uz.sputniknews.ru/20210525/pochemu-v-aprele-lyudi-bolshe-stali-ispolzovat-nalichnye--otvet-tsb-18899332.html

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рост цен, инфляция, цб, погода