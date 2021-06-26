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Министр иностранных дел Узбекистана отправится в США 27 июня
Министр иностранных дел Узбекистана отправится в США 27 июня
Известно, что глава узбекистанского МИД проведет встречи в министерствах США, однако о чем будут говорить чиновники двух стран не уточняется. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T12:46+0500
2021-06-26T12:46+0500
политика
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Глава министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в составе делегации завтра отправится в США. Рабочий визит продлится с 27 июня по 4 июля. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря и официального представителя МИД республики Юсупа Кабулжанова.Программа визита включает в себя встречи и переговоры в министерствах и ведомствах США. О темах дискуссий представитель узбекистанского МИД не сообщил.Напомним, десять дней назад Абдулазиз Камилов встретился с послом США в Узбекистане Дэниелом Розенблюмом. В ходе переговоров были обсуждены аспекты развития сотрудничества между странами, график и оргвопросы предстоящих совместных мероприятий.В 2018 году в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в США было подписано совместное политическое заявление "Узбекистан — США: начало новой эры стратегического партнерства". А в конце 2020-го по итогам узбекско-американских политических консультаций в Вашингтоне стороны приняли совместное заявление, в котором говорится, что правительства двух стран приняли решение повысить формат ежегодных регулярных контактов до уровня диалога стратегического партнерства.
https://uz.sputniknews.ru/20210502/ssha-vnov-otmetili-vajnuyu-rol-uzbekistana-v-uregulirovanii-afganskogo-konflikta-18596456.html
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мид узбекистана, визит, сша

Министр иностранных дел Узбекистана отправится в США 27 июня

12:46 26.06.2021
71
© УзААбдулазиз Камилов
Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2021
© УзА
Известно, что глава узбекистанского МИД проведет встречи в министерствах США, однако о чем будут говорить чиновники двух стран не уточняется.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Глава министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в составе делегации завтра отправится в США. Рабочий визит продлится с 27 июня по 4 июля. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря и официального представителя МИД республики Юсупа Кабулжанова.
Программа визита включает в себя встречи и переговоры в министерствах и ведомствах США. О темах дискуссий представитель узбекистанского МИД не сообщил.
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов (справа) провел переговоры со Специальным представителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом (слева) - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
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2 мая, 18:58
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Напомним, десять дней назад Абдулазиз Камилов встретился с послом США в Узбекистане Дэниелом Розенблюмом. В ходе переговоров были обсуждены аспекты развития сотрудничества между странами, график и оргвопросы предстоящих совместных мероприятий.
В 2018 году в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в США было подписано совместное политическое заявление "Узбекистан — США: начало новой эры стратегического партнерства". А в конце 2020-го по итогам узбекско-американских политических консультаций в Вашингтоне стороны приняли совместное заявление, в котором говорится, что правительства двух стран приняли решение повысить формат ежегодных регулярных контактов до уровня диалога стратегического партнерства.
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