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Олимпийские темпы: в Токио стремительно растет количество заболевших COVID-19
Олимпийские темпы: в Токио стремительно растет количество заболевших COVID-19
По подсчетам ученых Университета Киото, к 23 июля, когда откроется Токийская Олимпиада, на так называемый "индийский штамм" будет приходиться примерно 68,9% от... 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T18:10+0500
2021-06-26T18:10+0500
в мире
коронавирус
олимпийские игры в токио
токио
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом в Токио выросло в 1,26 раза. Сегодня в японской столице опасным вирусом заразились еще 534 жителя, в то время как неделю назад число заболевших увеличилось на 146, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.В больницах Токио от коронавируса лечатся 1 427 человек, занято 25,5% больничных коек, выделенных под пациентов с COVID-19.Ранее вирусологи объяснили, почему штамм "дельта" считается опаснее других разновидностей COVID-19. Он "научился" обходить иммунные барьеры человека, маскироваться от иммунитета и менять клиническую картину заболевания. Вирус "притворяется" обычным ОРВИ, но вызывает более серьезные процессы.По подсчетам ученых Университета Киото, к 23 июля, когда откроется Токийская Олимпиада, на так называемый "индийский штамм" будет приходиться примерно 68,9% от всего числа заражений по стране.В мае этого года жители Токио подготовили петицию против Олимпийских и Паралимпийских игр. Документ подписали 350 тысяч горожан. При этом, сбор подписей будет продолжен до тех пор, пока не будет принято решение не проводить Игры. Вопрос отмены Олимпиады, по словам общественных деятелей страны Восходящего солнца, станет одним из ключевых в предвыборной кампании депутатов законодательной ассамблеи Токио, которая пройдет этим летом.Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. Принято решение, что олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Число японских зрителей будет ограничено 50% от числа мест на стадионе, но не более 10 тысяч человек. В случае обострения эпидемиологической ситуации эти нормы могут быть пересмотрены.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/plany-na-tokio-predsedatel-nok-o-neojidannyx-rezultatax-pri-podgotovke-k-olimpiade-18544175.html
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коронавирус, олимпийские игры в токио, токио

Олимпийские темпы: в Токио стремительно растет количество заболевших COVID-19

18:10 26.06.2021
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/PoolМужчина с флагами с изображением талисманов Летней Олимпиады после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио
Мужчина с флагами с изображением талисманов Летней Олимпиады после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/Pool
По подсчетам ученых Университета Киото, к 23 июля, когда откроется Токийская Олимпиада, на так называемый "индийский штамм" будет приходиться примерно 68,9% от всего числа заражений по стране.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом в Токио выросло в 1,26 раза. Сегодня в японской столице опасным вирусом заразились еще 534 жителя, в то время как неделю назад число заболевших увеличилось на 146, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
В больницах Токио от коронавируса лечатся 1 427 человек, занято 25,5% больничных коек, выделенных под пациентов с COVID-19.
Ранее вирусологи объяснили, почему штамм "дельта" считается опаснее других разновидностей COVID-19. Он "научился" обходить иммунные барьеры человека, маскироваться от иммунитета и менять клиническую картину заболевания. Вирус "притворяется" обычным ОРВИ, но вызывает более серьезные процессы.
По подсчетам ученых Университета Киото, к 23 июля, когда откроется Токийская Олимпиада, на так называемый "индийский штамм" будет приходиться примерно 68,9% от всего числа заражений по стране.
Талисман Летней Олимпиады в Токио Miraitowa позирует сзади Олимпийских колец после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
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В мае этого года жители Токио подготовили петицию против Олимпийских и Паралимпийских игр. Документ подписали 350 тысяч горожан. При этом, сбор подписей будет продолжен до тех пор, пока не будет принято решение не проводить Игры. Вопрос отмены Олимпиады, по словам общественных деятелей страны Восходящего солнца, станет одним из ключевых в предвыборной кампании депутатов законодательной ассамблеи Токио, которая пройдет этим летом.
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. Принято решение, что олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Число японских зрителей будет ограничено 50% от числа мест на стадионе, но не более 10 тысяч человек. В случае обострения эпидемиологической ситуации эти нормы могут быть пересмотрены.
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