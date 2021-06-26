https://uz.sputniknews.ru/20210626/prezident-nagradil-rabotnikov-pechati-i-smi-ordenami-i-medalyami-19423973.html
Президент наградил работников печати и СМИ орденами и медалями
Президент наградил работников печати и СМИ орденами и медалями
Высокие звания, ордена и медали получили 66 человек, среди которых журналисты, редакторы, корреспонденты, операторы, работники печати. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T17:16+0500
2021-06-26T17:16+0500
2021-06-26T17:16+0500
общество
сми
награждение
печать
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В преддверии Дня работников печати и средств массовой информации, который отмечается в Узбекистане 27 июня, президент поручил наградить работников сферы. УзА публикует текст соответствующего Указа, подписанного главной государства. Высокие звания, ордена и медали получили 66 человек, среди которых журналисты, редакторы, корреспонденты, операторы, работники печати. Все они, как говорится в документе, внесли вклад в процесс демократических преобразований, направленных на утверждение в республике свободы слова и печати, принципов открытости и гласности, обеспечение конституционных прав граждан в информационной сфере. В числе наград - ордена "Меҳнат шуҳрати", "Дустлик", медали "Содиқ хизматлари учун", "Соғлом турмуш", "Келажак бунёдкори" и "Шуҳрат". Тем, кто внес вклад в защиту национальных интересов в глобальном информационном пространстве, присвоены звания "Заслуженный журналист Узбекистана", "Заслуженный наставник молодежи" и "Заслуженный работник культуры".Напомним, 3 мая корреспондент Международного информационного агентства Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова стала лауреатом II степени национальной журналистской премии "Золотое перо" в номинации "За лучший материал про Узбекистан" журналиста иностранного СМИ.
https://uz.sputniknews.ru/20201229/Mirziev-vyskazalsya-o-rabote-uzbekskikh-zhurnalistov-15701559.html
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сми, награждение, печать, президент узбекистана
Президент наградил работников печати и СМИ орденами и медалями
Высокие звания, ордена и медали получили 66 человек, среди которых журналисты, редакторы, корреспонденты, операторы, работники печати.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
В преддверии Дня работников печати и средств массовой информации, который отмечается в Узбекистане 27 июня, президент поручил наградить работников сферы. УзА публикует
текст соответствующего Указа, подписанного главной государства.
Высокие звания, ордена и медали получили 66 человек, среди которых журналисты, редакторы, корреспонденты, операторы, работники печати. Все они, как говорится в документе, внесли вклад в процесс демократических преобразований, направленных на утверждение в республике свободы слова и печати, принципов открытости и гласности, обеспечение конституционных прав граждан в информационной сфере.
В числе наград - ордена "Меҳнат шуҳрати", "Дустлик", медали "Содиқ хизматлари учун", "Соғлом турмуш", "Келажак бунёдкори" и "Шуҳрат".
Тем, кто внес вклад в защиту национальных интересов в глобальном информационном пространстве, присвоены звания "Заслуженный журналист Узбекистана", "Заслуженный наставник молодежи" и "Заслуженный работник культуры".
Напомним, 3 мая корреспондент Международного информационного агентства Sputnik Узбекистан
Дильшода Рахматова стала лауреатом
II степени национальной журналистской премии "Золотое перо" в номинации "За лучший материал про Узбекистан" журналиста иностранного СМИ.