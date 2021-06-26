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https://uz.sputniknews.ru/20210626/tragediya-v-andijanskoy-oblasti-podrostka-edva-ne-ubilo-tokom-19423799.html
Трагедия в Андижанской области: подростка едва не убило током
Трагедия в Андижанской области: подростка едва не убило током
Мальчик забрался на крышу вагона поезда и его ударило мощным электрическим разрядом. Сейчас он в реанимации. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T16:26+0500
2021-06-26T16:26+0500
происшествия
электричество
андижанская область
мвд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Вечером 24 июня на железнодорожной станции Пайтуг в Андижанской области произошла страшная трагедия. Тринадцатилетний подросток залез на крышу вагона поезда и его ударило электрическим током высокого напряжения. Свидетелем произошедшего стал начальник станции Пайтуг, который сообщил обо всем в УОБТ УВД Андижанской области.В ходе предварительного следствия выяснилось, что мальчик забрался на верх пустых вагонов, однако из-за собственной неосторожности был поражен электрическим током, сообщили в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД.Ему сразу же оказали первую медицинскую помощь и определили в реанимацию Пайтугского районного центра скорой медицинской помощи.По делу ведется расследование.Напомним, в начале июня девятнадцатилетний парень погиб от удара током в Ташкентской области. Трагедия произошел в махалле Чувалачи в Ташкентском районе столичной области. Пострадавший скончался на месте происшествия.
https://uz.sputniknews.ru/20170828/spasateli-rabochego-udarilo-tokom-6135273.html
андижанская область
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электричество, андижанская область, мвд узбекистана

Трагедия в Андижанской области: подростка едва не убило током

16:26 26.06.2021
215
© Sputnik / Евгений БиятовВвод в эксплуатацию новой электростанции
Ввод в эксплуатацию новой электростанции - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
Мальчик забрался на крышу вагона поезда и его ударило мощным электрическим разрядом. Сейчас он в реанимации.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Вечером 24 июня на железнодорожной станции Пайтуг в Андижанской области произошла страшная трагедия. Тринадцатилетний подросток залез на крышу вагона поезда и его ударило электрическим током высокого напряжения. Свидетелем произошедшего стал начальник станции Пайтуг, который сообщил обо всем в УОБТ УВД Андижанской области.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что мальчик забрался на верх пустых вагонов, однако из-за собственной неосторожности был поражен электрическим током, сообщили в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД.
Ему сразу же оказали первую медицинскую помощь и определили в реанимацию Пайтугского районного центра скорой медицинской помощи.
По делу ведется расследование.
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28 августа 2017, 12:09
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Напомним, в начале июня девятнадцатилетний парень погиб от удара током в Ташкентской области. Трагедия произошел в махалле Чувалачи в Ташкентском районе столичной области. Пострадавший скончался на месте происшествия.
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