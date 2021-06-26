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Тысячи километров теплосетей в Узбекистане находятся в аварийном состоянии
Тысячи километров теплосетей в Узбекистане находятся в аварийном состоянии
Почти в 400 тысячах квартир в Узбекистане используют самодельные отопительные приборы. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T11:18+0500
2021-06-26T11:18+0500
общество
теплоснабжение
жилой дом
министерство жилищно-коммунального обслуживания
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Узбекистане около 2 000 км сетей централизованного теплоснабжения находятся в аварийном состоянии. Такие данные озвучил журналистам замглавы Управления Министерства жилищно-коммунального обслуживания Шерхон Суяров.Чиновник заявил, что в остальных 17 625 многоквартирных домах, то есть 395 204 квартирах используется другое отопительное оборудование и самодельные отопительные приборы.Напомним, в эти дни - с 21 июня по 16 июля - в Ташкенте проходят испытания тепловых сетей. Их проводят в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление).
https://uz.sputniknews.ru/20210615/uzbekistan-xochet-privlech-rossiyskiy-ker-xolding-dlya-modernizatsii-kotelnyx-v-tashkente-19248262.html
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теплоснабжение, жилой дом, министерство жилищно-коммунального обслуживания

Тысячи километров теплосетей в Узбекистане находятся в аварийном состоянии

11:18 26.06.2021
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочие ведут монтаж труб
Рабочие ведут монтаж труб - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Почти в 400 тысячах квартир в Узбекистане используют самодельные отопительные приборы.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Узбекистане около 2 000 км сетей централизованного теплоснабжения находятся в аварийном состоянии. Такие данные озвучил журналистам замглавы Управления Министерства жилищно-коммунального обслуживания Шерхон Суяров.
Для справки:

По данным ведомства, в Узбекистане - порядка 38 229 жилых многоэтажных домов, в которых более 1 млн 228 тысяч квартир. Из этого числа 833 547 снабжены тепловой энергией через централизованные и местные котлы, индивидуальные отопительные котлы, контрамарки и голландские печи.

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Чиновник заявил, что в остальных 17 625 многоквартирных домах, то есть 395 204 квартирах используется другое отопительное оборудование и самодельные отопительные приборы.
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15 июня, 18:02
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Напомним, в эти дни - с 21 июня по 16 июля - в Ташкенте проходят испытания тепловых сетей. Их проводят в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.
Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление).
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