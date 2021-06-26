Тысячи километров теплосетей в Узбекистане находятся в аварийном состоянии

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Узбекистане около 2 000 км сетей централизованного теплоснабжения находятся в аварийном состоянии. Такие данные озвучил журналистам замглавы Управления Министерства жилищно-коммунального обслуживания Шерхон Суяров.Чиновник заявил, что в остальных 17 625 многоквартирных домах, то есть 395 204 квартирах используется другое отопительное оборудование и самодельные отопительные приборы.Напомним, в эти дни - с 21 июня по 16 июля - в Ташкенте проходят испытания тепловых сетей. Их проводят в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление).
Почти в 400 тысячах квартир в Узбекистане используют самодельные отопительные приборы.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Узбекистане около 2 000 км сетей централизованного теплоснабжения находятся в аварийном состоянии. Такие данные озвучил журналистам замглавы Управления Министерства жилищно-коммунального обслуживания Шерхон Суяров.
Для справки:
По данным ведомства, в Узбекистане - порядка 38 229 жилых многоэтажных домов, в которых более 1 млн 228 тысяч квартир. Из этого числа 833 547 снабжены тепловой энергией через централизованные и местные котлы, индивидуальные отопительные котлы, контрамарки и голландские печи.