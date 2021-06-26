https://uz.sputniknews.ru/20210626/tysyachi-km-teplosetey-v-uzbekistane-naxodyatsya-v-avariynom-sostoyanii-19421032.html

Тысячи километров теплосетей в Узбекистане находятся в аварийном состоянии

Тысячи километров теплосетей в Узбекистане находятся в аварийном состоянии

Почти в 400 тысячах квартир в Узбекистане используют самодельные отопительные приборы. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-26T11:18+0500

2021-06-26T11:18+0500

2021-06-26T11:18+0500

общество

теплоснабжение

жилой дом

министерство жилищно-коммунального обслуживания

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Узбекистане около 2 000 км сетей централизованного теплоснабжения находятся в аварийном состоянии. Такие данные озвучил журналистам замглавы Управления Министерства жилищно-коммунального обслуживания Шерхон Суяров.Чиновник заявил, что в остальных 17 625 многоквартирных домах, то есть 395 204 квартирах используется другое отопительное оборудование и самодельные отопительные приборы.Напомним, в эти дни - с 21 июня по 16 июля - в Ташкенте проходят испытания тепловых сетей. Их проводят в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.Сети проверят на механическую прочность и плотность (повышенное давление).

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теплоснабжение, жилой дом, министерство жилищно-коммунального обслуживания