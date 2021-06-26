https://uz.sputniknews.ru/20210626/v-blijayshie-dni-v-moskve-poyavyatsya-punkty-vaktsinatsii-dlya-trudovyx-migrantov-19422971.html
В ближайшие дни в Москве появятся пункты вакцинации для трудовых мигрантов
В ближайшие дни в Москве появятся пункты вакцинации для трудовых мигрантов
Мигранты будут вакцинироваться "Спутником Лайт". Прививочные пункты будут организованы в удобных для приезжих местах. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T14:35+0500
2021-06-26T14:35+0500
2021-06-26T14:35+0500
миграция
вакцина "спутник лайт"
мигрант
вакцинация
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/06/15544062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8dbc407b819a6f444e8579e001c89ab9.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В ближайшие дни Москва ожидает регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", после этого будут организованы пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Ранее замглавы правительства и глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что трудовые мигранты, как и остальные иностранцы, могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Московской области. Для этого им нужно иметь хотя бы временную регистрацию и полис ОМС. Если же полиса нет, то пройти бесплатную вакцинацию не получится. Таковы требования федерального законодательства.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/migrantam-razreshili-ostatsya-v-rossii-do-30-sentyabrya-19243471.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/06/15544062_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d387c018cc09a18fc2fd2753bf07c4c2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцина "спутник лайт", мигрант, вакцинация, москва
В ближайшие дни в Москве появятся пункты вакцинации для трудовых мигрантов
Мигранты будут вакцинироваться "Спутником Лайт". Прививочные пункты будут организованы в удобных для приезжих местах.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
В ближайшие дни Москва ожидает регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", после этого будут организованы пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Ранее замглавы правительства и глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова сообщила
, что трудовые мигранты, как и остальные иностранцы, могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Московской области. Для этого им нужно иметь хотя бы временную регистрацию и полис ОМС.
Если же полиса нет, то пройти бесплатную вакцинацию не получится. Таковы требования федерального законодательства.