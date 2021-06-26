https://uz.sputniknews.ru/20210626/v-blijayshie-dni-v-moskve-poyavyatsya-punkty-vaktsinatsii-dlya-trudovyx-migrantov-19422971.html

В ближайшие дни в Москве появятся пункты вакцинации для трудовых мигрантов

В ближайшие дни в Москве появятся пункты вакцинации для трудовых мигрантов

Мигранты будут вакцинироваться "Спутником Лайт". Прививочные пункты будут организованы в удобных для приезжих местах. 26.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-26T14:35+0500

2021-06-26T14:35+0500

2021-06-26T14:35+0500

миграция

вакцина "спутник лайт"

мигрант

вакцинация

москва

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В ближайшие дни Москва ожидает регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", после этого будут организованы пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Ранее замглавы правительства и глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что трудовые мигранты, как и остальные иностранцы, могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Московской области. Для этого им нужно иметь хотя бы временную регистрацию и полис ОМС. Если же полиса нет, то пройти бесплатную вакцинацию не получится. Таковы требования федерального законодательства.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/migrantam-razreshili-ostatsya-v-rossii-do-30-sentyabrya-19243471.html

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вакцина "спутник лайт", мигрант, вакцинация, москва