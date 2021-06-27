https://uz.sputniknews.ru/20210627/kakie-produkty-mojno-est-posle-istecheniya-sroka-godnosti--top-15-19429646.html

Какие продукты можно есть после истечения срока годности — топ-15

Какие продукты можно есть после истечения срока годности — топ-15

Чтобы еда хранилась дольше, ее можно поместить в морозилку. Это касается, например, сыров, овощей и фруктов, колбасных изделий, мяса и рыбы. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T14:55+0500

2021-06-27T14:55+0500

2021-06-27T14:55+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Испанские эксперты составили список из 15 продуктов, которые можно продолжать употреблять, даже несмотря на истекший срок годности.Важно понимать, что есть разница между понятиями "минимальный срок годности" и "срок потребления"."Срок потребления" можно увидеть на скоропортящихся продуктах (сырое мясо, курица и рыба). В этом случае следовать указанной дате нужно неукоснительно, добавили специалисты. После истечения срока годности можно употреблять следующие продукты:Ранее ученые составили список продуктов, которые продлевают молодость. В "антивозрастной" рейтинг вошли грецкие орехи, черника, шпинат, лосось, зеленый чай, брокколи, оливковое масло и другие продукты.

https://uz.sputniknews.ru/20210620/nazvan-produkt-kotoryy-smertelno-opasno-sochetat-s-kofe-19321681.html

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