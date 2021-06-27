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Какие продукты можно есть после истечения срока годности — топ-15
Какие продукты можно есть после истечения срока годности — топ-15
Чтобы еда хранилась дольше, ее можно поместить в морозилку. Это касается, например, сыров, овощей и фруктов, колбасных изделий, мяса и рыбы. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-27T14:55+0500
2021-06-27T14:55+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Испанские эксперты составили список из 15 продуктов, которые можно продолжать употреблять, даже несмотря на истекший срок годности.Важно понимать, что есть разница между понятиями "минимальный срок годности" и "срок потребления"."Срок потребления" можно увидеть на скоропортящихся продуктах (сырое мясо, курица и рыба). В этом случае следовать указанной дате нужно неукоснительно, добавили специалисты. После истечения срока годности можно употреблять следующие продукты:Ранее ученые составили список продуктов, которые продлевают молодость. В "антивозрастной" рейтинг вошли грецкие орехи, черника, шпинат, лосось, зеленый чай, брокколи, оливковое масло и другие продукты.
https://uz.sputniknews.ru/20210620/nazvan-produkt-kotoryy-smertelno-opasno-sochetat-s-kofe-19321681.html
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еда, здоровье

Какие продукты можно есть после истечения срока годности — топ-15

14:55 27.06.2021
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© AP Photo / Matthias Balk/dpa Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Германии
Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Германии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / Matthias Balk/dpa
Чтобы еда хранилась дольше, ее можно поместить в морозилку. Это касается, например, сыров, овощей и фруктов, колбасных изделий, мяса и рыбы.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Испанские эксперты составили список из 15 продуктов, которые можно продолжать употреблять, даже несмотря на истекший срок годности.
Важно понимать, что есть разница между понятиями "минимальный срок годности" и "срок потребления".
Первый означает, что продукт потерял свои органолептические качества (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус), однако от этого он вредным не становится. Его все еще можно употреблять безопасно для здоровья.
"Срок потребления" можно увидеть на скоропортящихся продуктах (сырое мясо, курица и рыба). В этом случае следовать указанной дате нужно неукоснительно, добавили специалисты.
После истечения срока годности можно употреблять следующие продукты:
1.
Йогурты;
2.
Хлеб для тостов;
3.
Сухофрукты;
4.
Вяленая колбаса;
5.
Вяленый сыр;
6.
Консервированные томаты;
7.
Макароны;
8.
Чипсы;
9.
Рис;
10.
Бобовые;
11.
Прохладительные напитки;
12.
Сдобные изделия и печенье;
13.
Алкоголь;
14.
Варенье;
15.
Суп быстрого приготовления.
Ранее ученые составили список продуктов, которые продлевают молодость. В "антивозрастной" рейтинг вошли грецкие орехи, черника, шпинат, лосось, зеленый чай, брокколи, оливковое масло и другие продукты.
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