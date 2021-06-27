https://uz.sputniknews.ru/20210627/putin-poruchil-do-15-iyulya-organizovat-vaktsinatsiyu-trudovyx-migrantov-19429967.html

Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов

Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию трудовых мигрантов

Сейчас в стране проходит активная прививочная кампания в связи с ростом заболеваемости COVID-19. 27.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-27T15:18+0500

2021-06-27T15:18+0500

2021-06-27T16:00+0500

россия

вакцинация

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в РФ на работу. Глава государства поручил определить источники финансирования для этого.Напомним, что эпидемиологическая обстановка в стране остается непростой — за минувшие сутки в России выявлено 20 538 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. К примеру, в столице лишь за последние 24 часа госпитализировали 1761 человека с COVID-19. Это большая нагрузка на систему здравоохранения. В связи с этим так важна вакцинация. Ее сейчас активно проводят во всех регионах страны. Для некоторых категорий граждан вакцинация — обязательна. Помимо прививочной кампании, почти везде также усилили ограничительные меры, в некоторых регионах — как, например, в Бурятии — ситуация настолько тяжелая, что ввели двухнедельный локдаун. В России, как и во всем мире, сейчас бушует "индийский" штамм коронавируса, который отличается высокой заразностью и скоростью распространения. Кроме того, на днях в стране выявили первый случай заболевания штаммом "дельта плюс" — ученые предполагают, что этот вариант COVID-19 способен преодолевать защиту, созданную антителами.

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https://uz.sputniknews.ru/20210527/podumayte-kak-sleduet-putin-vnov-prizval-rossiyan-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-18936802.html

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вакцинация, трудовые мигранты