https://uz.sputniknews.ru/20210628/budet-jarko-uzgidromet-obyavil-ojidaemyy-gradus-temperatur-na-etu-nedelyu-19441820.html

Будет жарко: Узгидромет объявил ожидаемый градус температур на эту неделю

Будет жарко: Узгидромет объявил ожидаемый градус температур на эту неделю

Показатели превышают средние значения в аналогичный период прошлых наблюдений, но для среднеазиатского климата такие прогнозы не являются аномальными. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T14:12+0500

2021-06-28T14:12+0500

2021-06-28T14:17+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. На этой неделе узбекистанцев снова ожидают повышенные градусы температуры воздуха: жара и сухой воздух вторгнутся на территорию республики с районов Поволжья. Такие данные предоставил Узгидрометцентр.Метеорологи обещают жителям Узбекистана ясную солнечную погоду. Облаков на небе не будет в течение всей недели. Температура будет стабильной — ориентировочно 40 градусов.Ночью будет немного прохладнее — 22-25 градусов, а в северных и южных районах республики, особенно в пустынной местности, температура воздуха прогреется до 43 градусов.И хотя данные показатели на 2-4 градуса превышают средние значения в аналогичный период за последние десятилетия, для среднеазиатского климата эти прогнозы не являются аномальными.В Узбекистане началась так называемая чилля — время 40-дневного изнуряющего летнего зноя. Однако в этом году погода преподносит сюрпризы: ожидаемый летний зной внезапно начался с более низких температур."За счет прохождения холодного атмосферного фронта по Казахстану, по нашей территории произойдет небольшой спад температуры. К середине дня воздух прогреется до 32-35°", — сообщали в Узгидрометцентре несколько дней назад.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/pylnye-buri-i-jara-do-43-pogoda-v-uzbekistane-bet-rekordy-19133361.html

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