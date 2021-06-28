https://uz.sputniknews.ru/20210628/glava-uzbekistana-vstretitsya-s-vitse-prezidentom-turtsii---asadov-19442968.html

Глава Узбекистана встретится с вице-президентом Турции — Асадов

Глава Узбекистана встретится с вице-президентом Турции — Асадов

В середине недели Шавкат Мирзиёев встретится с молодёжью из числа участников республиканского студенческого форума. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T15:07+0500

2021-06-28T15:07+0500

2021-06-28T15:18+0500

политика

пресс-служба президента

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. На ближайшие семь дней график Шавката Мирзиёева традиционно расписан очень плотно. Шерзод Асадов рассказал журналистам, чем будет занят глава государства в предстоящую неделю, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Сегодня, 28 июня, Мирзиёев проведет встречу с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. В повестке дискуссии — вопросы развития производства меди.На следующий день, 29 июня, президенту расскажут о том, как проходит процесс приватизации госактивов.В среду, 30 июня, в стране пройдет Форум молодежи и студентов Узбекистана. Президент встретится с его участниками.В первый день июля, в четверг, главе государства презентуют работы по выращиванию и переработке винограда.Также на этой неделе президент успеет посетить регионы страны. Куда именно направится Мирзиёев — не уточняетсяРанее мы сообщали, что в рамках визита вице-президента Турции Фуата Октая в Узбекистан состоятся 6-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум, нацеленный на стимулирование прямых контактов между деловыми кругами двух стран и формирование новых проектов промышленной кооперации.

https://uz.sputniknews.ru/20210212/Prezident-predlozhil-uskorit-protsess-privatizatsii--kak-eto-budet-15986805.html

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пресс-служба президента, президент узбекистана