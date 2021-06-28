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Мошенник продавал липовые результаты ПЦР-тестов, его задержали
Мошенник продавал липовые результаты ПЦР-тестов, его задержали
Выяснилось, что трое граждан, отправлявшихся в Казахстан, не сдавали анализов, а приобрели ПЦР-справки по 150 тысяч сумов у своего знакомого. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T19:06+0500
2021-06-28T19:06+0500
происшествия
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мвд узбекистана
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нукус
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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Предприимчивый житель Чимбайского района решил заработать на здоровье окружающих. Он продавал "липовые" результаты ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.Злоумышленника нашли не сразу. Вначале сотрудники отдела обеспечения безопасности в международном аэропорту Нукуса при проверке документов обнаружили у троих граждан, улетавших из Нукуса в Актау фальшивые ПЦР-тесты. На справках с результатами теста не было QR-кода.Выяснилось, что эти граждане не сдавали анализов, а приобрели ПЦР-справки по 150 тысяч сумов у своего знакомого.По данному факту проводятся доследственные действия.Напомним, с 22 июня власти Узбекистана вновь ввели обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну. В течение семи дней после въезда на территорию Узбекистана должен быть сделан повторный ПЦР-тест.
https://uz.sputniknews.ru/20210501/chastnaya-klinika-iz-karshi-popalas-na-poddelke-rezultatov-ptsr-testov-18583169.html
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коронавирус, мвд узбекистана, тестирование, нукус

Мошенник продавал липовые результаты ПЦР-тестов, его задержали

19:06 28.06.2021
480
© AP Photo / Dar YasinСитуация с коронавирусом в Индии
Ситуация с коронавирусом в Индии - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© AP Photo / Dar Yasin
Выяснилось, что трое граждан, отправлявшихся в Казахстан, не сдавали анализов, а приобрели ПЦР-справки по 150 тысяч сумов у своего знакомого.
ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Предприимчивый житель Чимбайского района решил заработать на здоровье окружающих. Он продавал "липовые" результаты ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.
Злоумышленника нашли не сразу. Вначале сотрудники отдела обеспечения безопасности в международном аэропорту Нукуса при проверке документов обнаружили у троих граждан, улетавших из Нукуса в Актау фальшивые ПЦР-тесты. На справках с результатами теста не было QR-кода.
Выяснилось, что эти граждане не сдавали анализов, а приобрели ПЦР-справки по 150 тысяч сумов у своего знакомого.
По данному факту проводятся доследственные действия.
ПЦР-тест на COVID-19, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
Общество
Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов
1 мая, 14:53
1775
Напомним, с 22 июня власти Узбекистана вновь ввели обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну.
В течение семи дней после въезда на территорию Узбекистана должен быть сделан повторный ПЦР-тест.
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