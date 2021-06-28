https://uz.sputniknews.ru/20210628/moshennik-prodaval-lipovye-rezultaty-ptsr-testov-ego-zaderjali-19446838.html

Мошенник продавал липовые результаты ПЦР-тестов, его задержали

Мошенник продавал липовые результаты ПЦР-тестов, его задержали

Выяснилось, что трое граждан, отправлявшихся в Казахстан, не сдавали анализов, а приобрели ПЦР-справки по 150 тысяч сумов у своего знакомого. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T19:06+0500

2021-06-28T19:06+0500

2021-06-28T19:06+0500

происшествия

коронавирус

мвд узбекистана

тестирование

нукус

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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Предприимчивый житель Чимбайского района решил заработать на здоровье окружающих. Он продавал "липовые" результаты ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.Злоумышленника нашли не сразу. Вначале сотрудники отдела обеспечения безопасности в международном аэропорту Нукуса при проверке документов обнаружили у троих граждан, улетавших из Нукуса в Актау фальшивые ПЦР-тесты. На справках с результатами теста не было QR-кода.Выяснилось, что эти граждане не сдавали анализов, а приобрели ПЦР-справки по 150 тысяч сумов у своего знакомого.По данному факту проводятся доследственные действия.Напомним, с 22 июня власти Узбекистана вновь ввели обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну. В течение семи дней после въезда на территорию Узбекистана должен быть сделан повторный ПЦР-тест.

https://uz.sputniknews.ru/20210501/chastnaya-klinika-iz-karshi-popalas-na-poddelke-rezultatov-ptsr-testov-18583169.html

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коронавирус, мвд узбекистана, тестирование, нукус