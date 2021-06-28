https://uz.sputniknews.ru/20210628/pojar-na-elektricheskoy-podstantsii-spasateli-potushili-ogon-19445672.html
Пожар на электрической подстанции: спасатели потушили огонь
Пожар на электрической подстанции: спасатели потушили огонь
Локализовать огонь удалось спустя 2 минуты после прибытия пожарных расчетов, полностью потушить - через еще восемь минут. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T18:06+0500
2021-06-28T18:06+0500
2021-06-28T18:06+0500
происшествия
сурхандарьинская область
мчс узбекистана
пожар
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Термезе вспыхнул один из трансформаторов на территории электрической подстанции на улице Денау в МСГ "Тупроккурган", сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.Пожар возник сегодня в полдень. Уже через пять минут после возгорания на место прибыли две пожарно-спасательные бригады МЧС. Локализовать огонь удалось спустя две минуты, полностью потушить - через еще восемь минут.По данным МЧС, пострадавших и погибших в результате пожара нет.В настоящее время следователи выясняют причины пожара и размер ущерба.Крупный пожар произошел накануне и в Ташкентской области: клубы черного дыма буквально заволокли небо.Пламя вспыхнуло на крыше предприятия, расположенного в Зангиатинском районе. Пожарные оперативно потушили огонь, пострадавших нет.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/krupnyy-pojar-v-samarkande-shest-brigad-borolis-s-ognem-2-chasa--video-19345281.html
сурхандарьинская область
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сурхандарьинская область, мчс узбекистана, пожар
Пожар на электрической подстанции: спасатели потушили огонь
Локализовать огонь удалось спустя 2 минуты после прибытия пожарных расчетов, полностью потушить - через еще восемь минут.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Термезе вспыхнул один из трансформаторов на территории электрической подстанции на улице Денау в МСГ "Тупроккурган", сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Пожар возник сегодня в полдень. Уже через пять минут после возгорания на место прибыли две пожарно-спасательные бригады МЧС. Локализовать огонь удалось спустя две минуты, полностью потушить - через еще восемь минут.
По данным МЧС, пострадавших и погибших в результате пожара нет.
В настоящее время следователи выясняют причины пожара и размер ущерба.
Крупный пожар произошел
накануне и в Ташкентской области: клубы черного дыма буквально заволокли небо.
Пламя вспыхнуло на крыше предприятия, расположенного в Зангиатинском районе. Пожарные оперативно потушили огонь, пострадавших нет.