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Участникам КБТО нужен действенный механизм взаимного контроля — Мадаминов
Участникам КБТО нужен действенный механизм взаимного контроля — Мадаминов
Завлабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон... 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T13:03+0500
2021-06-28T13:24+0500
конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия
общество
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Государствам-участникам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) нужен действенный механизм взаимного контроля ее соблюдения, полагает Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана, военный эпидемиолог, специалист по противобактериологической защите войск.Мадаминов принял участие в III Международной научно-практической конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", прошедшей в Сочи 24-25 июня. Мероприятие организовали Роспотребнадзор и Министерство иностранных дел РФ.В своем докладе Маруфжон Мадаминов отметил: в Узбекистане вопросы обеспечения биологической безопасности населения и территорий возведены в ранг государственной политики. "Разработана Национальная Концепция биологической безопасности, на ее основе подготовлен проект закона "О биологической безопасности". Проект прошел процедуру согласования между причастными министерствами и ведомствами и внесен для рассмотрения на очередной сессии Законодательной палаты Олий Мажлиса", — рассказал Маруфжон Мадаминов.Также военный эпидемиолог отметил, что Узбекистан является участником КБТО и строго выполняет все взятые на себя обязательства, постоянно совершенствует законодательную базу в этом направлении. По его словам, на днях завершилась разработка проекта постановления Кабмина новой редакции закону "Об экспортном контроле", "которым предусмотрено утверждение списка, в том числе и патологических биологических агентов, оборудования и технологий "двойного назначения", научно-технической информации и так далее, которые потенциально могут быть использованы для разработки и использования для изготовления оружия массового уничтожения, в том числе бактериологического (биологического оружия)".По его мнению, "было бы желательным четко отдифференцировать, какие направления науки, практики, сотрудничества расценивать как угрозу биологического характера, а какие носят сугубо мирный характер". Мадаминов также подчеркнул: Узбекистан готов сотрудничать с любой международной организацией, отдельными государствами во имя эффективного обеспечения биологической безопасности населения и территорий на основе взаимного доверия и взаимной выгоды.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-net-laboratoriy-po-sozdaniyu-bioorujiya--mid-19348653.html
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конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия

Участникам КБТО нужен действенный механизм взаимного контроля — Мадаминов

13:03 28.06.2021 (обновлено: 13:24 28.06.2021)
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© Из личного архива Маруфжона МадаминоваЗаведующий лабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана Маруфжон Мадаминов
Заведующий лабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана Маруфжон Мадаминов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© Из личного архива Маруфжона Мадаминова
Завлабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов выступил с докладом на международной конференции в Сочи.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Государствам-участникам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) нужен действенный механизм взаимного контроля ее соблюдения, полагает Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана, военный эпидемиолог, специалист по противобактериологической защите войск.
Мадаминов принял участие в III Международной научно-практической конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", прошедшей в Сочи 24-25 июня. Мероприятие организовали Роспотребнадзор и Министерство иностранных дел РФ.
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В своем докладе Маруфжон Мадаминов отметил: в Узбекистане вопросы обеспечения биологической безопасности населения и территорий возведены в ранг государственной политики.

Республика ведет миролюбивую внешнюю политику, имеет оборонительную военную доктрину, применение Вооруженными силами страны бактериологического оружия в возможных конфликтах не рассматривается, подчеркнул он.

"Разработана Национальная Концепция биологической безопасности, на ее основе подготовлен проект закона "О биологической безопасности". Проект прошел процедуру согласования между причастными министерствами и ведомствами и внесен для рассмотрения на очередной сессии Законодательной палаты Олий Мажлиса", — рассказал Маруфжон Мадаминов.
Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
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Также военный эпидемиолог отметил, что Узбекистан является участником КБТО и строго выполняет все взятые на себя обязательства, постоянно совершенствует законодательную базу в этом направлении. По его словам, на днях завершилась разработка проекта постановления Кабмина новой редакции закону "Об экспортном контроле", "которым предусмотрено утверждение списка, в том числе и патологических биологических агентов, оборудования и технологий "двойного назначения", научно-технической информации и так далее, которые потенциально могут быть использованы для разработки и использования для изготовления оружия массового уничтожения, в том числе бактериологического (биологического оружия)".

"Что касается проблем реализации КБТО: на наш взгляд, отсутствие действенного механизма взаимного контроля соблюдения требований конвенции со стороны ее участников отрицательно сказывается на ее успешной реализации и зачастую является почвой для взаимных обоснованных и не очень претензий друг другу. Простая логика подсказывает: если нечего скрывать друг от друга, с чего бы противостоять созданию подобного механизма, лучше независимого, под эгидой ООН?" — сказал Маруфжон Мадаминов.

По его мнению, "было бы желательным четко отдифференцировать, какие направления науки, практики, сотрудничества расценивать как угрозу биологического характера, а какие носят сугубо мирный характер".
Мадаминов также подчеркнул: Узбекистан готов сотрудничать с любой международной организацией, отдельными государствами во имя эффективного обеспечения биологической безопасности населения и территорий на основе взаимного доверия и взаимной выгоды.
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