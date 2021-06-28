Общество
Участникам КБТО нужен действенный механизм взаимного контроля — Мадаминов
13:03 28.06.2021 (обновлено: 13:24 28.06.2021)
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© Из личного архива Маруфжона МадаминоваЗаведующий лабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана Маруфжон Мадаминов
© Из личного архива Маруфжона Мадаминова
Завлабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов выступил с докладом на международной конференции в Сочи.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Государствам-участникам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) нужен действенный механизм взаимного контроля ее соблюдения, полагает Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана, военный эпидемиолог, специалист по противобактериологической защите войск.
Мадаминов принял участие в III Международной научно-практической конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", прошедшей в Сочи 24-25 июня. Мероприятие организовали Роспотребнадзор и Министерство иностранных дел РФ.
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В своем докладе Маруфжон Мадаминов отметил: в Узбекистане вопросы обеспечения биологической безопасности населения и территорий возведены в ранг государственной политики.
Республика ведет миролюбивую внешнюю политику, имеет оборонительную военную доктрину, применение Вооруженными силами страны бактериологического оружия в возможных конфликтах не рассматривается, подчеркнул он.
"Разработана Национальная Концепция биологической безопасности, на ее основе подготовлен проект закона "О биологической безопасности". Проект прошел процедуру согласования между причастными министерствами и ведомствами и внесен для рассмотрения на очередной сессии Законодательной палаты Олий Мажлиса", — рассказал Маруфжон Мадаминов.
Также военный эпидемиолог отметил, что Узбекистан является участником КБТО и строго выполняет все взятые на себя обязательства, постоянно совершенствует законодательную базу в этом направлении. По его словам, на днях завершилась разработка проекта постановления Кабмина новой редакции закону "Об экспортном контроле", "которым предусмотрено утверждение списка, в том числе и патологических биологических агентов, оборудования и технологий "двойного назначения", научно-технической информации и так далее, которые потенциально могут быть использованы для разработки и использования для изготовления оружия массового уничтожения, в том числе бактериологического (биологического оружия)".
"Что касается проблем реализации КБТО: на наш взгляд, отсутствие действенного механизма взаимного контроля соблюдения требований конвенции со стороны ее участников отрицательно сказывается на ее успешной реализации и зачастую является почвой для взаимных обоснованных и не очень претензий друг другу. Простая логика подсказывает: если нечего скрывать друг от друга, с чего бы противостоять созданию подобного механизма, лучше независимого, под эгидой ООН?" — сказал Маруфжон Мадаминов.
По его мнению, "было бы желательным четко отдифференцировать, какие направления науки, практики, сотрудничества расценивать как угрозу биологического характера, а какие носят сугубо мирный характер".
Мадаминов также подчеркнул: Узбекистан готов сотрудничать с любой международной организацией, отдельными государствами во имя эффективного обеспечения биологической безопасности населения и территорий на основе взаимного доверия и взаимной выгоды.