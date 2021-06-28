https://uz.sputniknews.ru/20210628/uchastnikam-kbto-nujen-deystvennyy-mexanizm-vzaimnogo-kontrolya--madaminov-19439217.html

Участникам КБТО нужен действенный механизм взаимного контроля — Мадаминов

Участникам КБТО нужен действенный механизм взаимного контроля — Мадаминов

Завлабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон... 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T13:03+0500

2021-06-28T13:03+0500

2021-06-28T13:24+0500

конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия

общество

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Государствам-участникам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) нужен действенный механизм взаимного контроля ее соблюдения, полагает Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией эпидемиологии и бактериологии холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана, военный эпидемиолог, специалист по противобактериологической защите войск.Мадаминов принял участие в III Международной научно-практической конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", прошедшей в Сочи 24-25 июня. Мероприятие организовали Роспотребнадзор и Министерство иностранных дел РФ.В своем докладе Маруфжон Мадаминов отметил: в Узбекистане вопросы обеспечения биологической безопасности населения и территорий возведены в ранг государственной политики. "Разработана Национальная Концепция биологической безопасности, на ее основе подготовлен проект закона "О биологической безопасности". Проект прошел процедуру согласования между причастными министерствами и ведомствами и внесен для рассмотрения на очередной сессии Законодательной палаты Олий Мажлиса", — рассказал Маруфжон Мадаминов.Также военный эпидемиолог отметил, что Узбекистан является участником КБТО и строго выполняет все взятые на себя обязательства, постоянно совершенствует законодательную базу в этом направлении. По его словам, на днях завершилась разработка проекта постановления Кабмина новой редакции закону "Об экспортном контроле", "которым предусмотрено утверждение списка, в том числе и патологических биологических агентов, оборудования и технологий "двойного назначения", научно-технической информации и так далее, которые потенциально могут быть использованы для разработки и использования для изготовления оружия массового уничтожения, в том числе бактериологического (биологического оружия)".По его мнению, "было бы желательным четко отдифференцировать, какие направления науки, практики, сотрудничества расценивать как угрозу биологического характера, а какие носят сугубо мирный характер". Мадаминов также подчеркнул: Узбекистан готов сотрудничать с любой международной организацией, отдельными государствами во имя эффективного обеспечения биологической безопасности населения и территорий на основе взаимного доверия и взаимной выгоды.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-net-laboratoriy-po-sozdaniyu-bioorujiya--mid-19348653.html

https://uz.sputniknews.ru/20210520/madaminov-v-uzbekistane-ne-bylo-i-ne-budet-biolaboratoriy-ssha-18820627.html

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конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия