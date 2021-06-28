https://uz.sputniknews.ru/20210628/za-tri-goda-v-goskomekologii-rasxotili-bolee-87-mlrd-sumov-19447598.html

За три года в Госкомэкологии "ошиблись" в финансовых расчетах на 87 млрд сумов

За три года в Госкомэкологии "ошиблись" в финансовых расчетах на 87 млрд сумов

Документы, сформированные по результатам проверок, были направлены в правоохранительные органы для проведения правовой оценки. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T19:35+0500

2021-06-28T19:35+0500

2021-06-28T19:36+0500

происшествия

государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан

госбюджет

нарушения

министерство финансов узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В пресс-службе Минфина сообщили о результатах проверки целевого расходования бюджетных и внебюджетных средств Комитетом по экологии и охране окружающей среды и бюджетными организациями его системы. Оказалось, что с 2017 по 2020 годы в структуре были допущены финансовые недочеты на сумму 87,3 млрд сумов.В частности, при начислении зарплаты, трудовых отпусков, материальной помощи и премий были незаконно израсходованы 9,4 млрд сумов.Вместе с тем, нарушения выявлены при целевом расходовании бюджетных и внебюджетных средств, на приобретение спецтехники и контейнеров для отходов, строительство мусорных полигонов на сумму 77,9 млрд сумов.В результате нецелевого использования специальных транспортных средств и несоблюдения норм расхода горюче-смазочных материалов в территориальных магазинах "Toza hudud" были необоснованно израсходованы 44,2 млрд сумов.Были заключены договоры и осуществлены закупки на сумму 11,3 млрд сумов без соблюдения требований Закона "О государственных закупках".Документы, сформированные по результатам проверок, были направлены в правоохранительные органы для проведения правовой оценки.В начале июня этого года в Узбекистане на законодательном уровне решили оценивать уровень загрязнения окружающей среды. С этой целью в правительстве приняли постановление, которое утверждает, в том числе Программу экологического мониторинга на 2021-2025 годы.Документ предусматривает мониторинг водных ресурсов, источников загрязнения атмосферного воздуха и почвы, поверхностных и подземных вод и почвы, опасных экзогенных геологических процессов, флоры и фауны, а также трансграничного загрязнения окружающей среды.

https://uz.sputniknews.ru/20210318/ne-musor-a-syre-v-tashkente-otkrylsya-pervyy-eko-kiosk-dlya-prima-otkhodov-17842364.html

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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, госбюджет, нарушения, министерство финансов узбекистана