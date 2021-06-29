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Абдулазиз Камилов встретился с главой USAID в Вашингтоне
Абдулазиз Камилов встретился с главой USAID в Вашингтоне
Cтороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в экономической сфере, системе образования и здравоохранения, сельском хозяйстве и другом. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T13:11+0500
2021-06-29T13:33+0500
политика
usaid
переговоры
вашингтон
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, в минувший понедельник встретился с администратором агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр, сообщает пресс-служба МИД РУз.В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между Узбекистаном и USAID в сфере продвижения экономического роста, обеспечения занятости населения, развития системы образования и здравоохранения, сельского хозяйства, а также решения экологических проблем в регионе Приаралья.На переговорах также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.В пресс-службе напоминают, что правительство США анонсировало открытие в Узбекистане полноценной миссии в октябре 2020 года. Ее цель — поддержка программы экономических, политических и социальных реформ. Десятого июня 2021 года к своим обязанностям в качестве первого директора миссии USAID в Узбекистане приступила Микаэла Мередит.Глава министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился в США в составе делегации 27 июня. Рабочий визит продлится до 4 июля. Его программа включает в себя встречи и переговоры в министерствах и ведомствах США.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/kamilov-primet-uchastie-v-konferentsii-v-ramkax-initsiativy-odin-poyas--odin-put-19361018.html
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usaid, переговоры, вашингтон, мид узбекистана, абдулазиз камилов

Абдулазиз Камилов встретился с главой USAID в Вашингтоне

13:11 29.06.2021 (обновлено: 13:33 29.06.2021)
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Cтороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в экономической сфере, системе образования и здравоохранения, сельском хозяйстве и другом.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, в минувший понедельник встретился с администратором агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр, сообщает пресс-служба МИД РУз.
В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между Узбекистаном и USAID в сфере продвижения экономического роста, обеспечения занятости населения, развития системы образования и здравоохранения, сельского хозяйства, а также решения экологических проблем в регионе Приаралья.

"С. Пауэр приветствовала прогресс в реализации программы реформ в Узбекистане и выразила готовность содействовать в достижении целей правительства по социально-экономическому и гуманитарному развитию", — говорится в сообщении.

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На переговорах также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В пресс-службе напоминают, что правительство США анонсировало открытие в Узбекистане полноценной миссии в октябре 2020 года. Ее цель — поддержка программы экономических, политических и социальных реформ.
Десятого июня 2021 года к своим обязанностям в качестве первого директора миссии USAID в Узбекистане приступила Микаэла Мередит.
Глава министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился в США в составе делегации 27 июня. Рабочий визит продлится до 4 июля. Его программа включает в себя встречи и переговоры в министерствах и ведомствах США.
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