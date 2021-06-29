https://uz.sputniknews.ru/20210629/abdulaziz-kamilov-vstretilsya-s-glavoy-usaid-v-vashingtone-19456196.html

Абдулазиз Камилов встретился с главой USAID в Вашингтоне

Абдулазиз Камилов встретился с главой USAID в Вашингтоне

Cтороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в экономической сфере, системе образования и здравоохранения, сельском хозяйстве и другом. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T13:11+0500

2021-06-29T13:11+0500

2021-06-29T13:33+0500

политика

usaid

переговоры

вашингтон

мид узбекистана

абдулазиз камилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/0f/15191561_37:73:1259:760_1920x0_80_0_0_8e141006ac65dd4ec5d23662c7aa17ec.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, в минувший понедельник встретился с администратором агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр, сообщает пресс-служба МИД РУз.В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между Узбекистаном и USAID в сфере продвижения экономического роста, обеспечения занятости населения, развития системы образования и здравоохранения, сельского хозяйства, а также решения экологических проблем в регионе Приаралья.На переговорах также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.В пресс-службе напоминают, что правительство США анонсировало открытие в Узбекистане полноценной миссии в октябре 2020 года. Ее цель — поддержка программы экономических, политических и социальных реформ. Десятого июня 2021 года к своим обязанностям в качестве первого директора миссии USAID в Узбекистане приступила Микаэла Мередит.Глава министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился в США в составе делегации 27 июня. Рабочий визит продлится до 4 июля. Его программа включает в себя встречи и переговоры в министерствах и ведомствах США.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/kamilov-primet-uchastie-v-konferentsii-v-ramkax-initsiativy-odin-poyas--odin-put-19361018.html

https://uz.sputniknews.ru/20210622/lavrov-i-kamilov-obsudili-po-telefonu-regionalnuyu-bezopasnost-19362453.html

вашингтон

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usaid, переговоры, вашингтон, мид узбекистана, абдулазиз камилов