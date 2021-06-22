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https://uz.sputniknews.ru/20210622/lavrov-i-kamilov-obsudili-po-telefonu-regionalnuyu-bezopasnost-19362453.html
Лавров и Камилов обсудили по телефону региональную безопасность
Лавров и Камилов обсудили по телефону региональную безопасность
Во время телефонного разговора стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной политики, а также обсудили актуальные аспекты... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T21:13+0500
2021-06-22T21:46+0500
политика
телефонный разговор
абдулазиз камилов
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министры иностранных дел Республики Узбекистан и Российской Федерации провели во вторник телефонный разговор, сообщает пресс-служба узбекского МИД.В ходе беседы Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили актуальные аспекты узбекско-российского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, а также рассмотрели график предстоящих официальных встреч на различных уровнях. Отдельное внимание уделено участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет 15-16 июля в Ташкенте.Сегодня же, 22 июня, в Москве премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов провели второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.В ходе встречи стороны подписали двенадцать документов. Среди них, в частности, меморандум о взаимопонимании между правительствами в области развития логистических коридоров, меморандум о сотрудничестве в сфере образования, протокол о сотрудничестве по вопросам инспекции труда, защиты трудовых прав и содействия занятости, а также соглашение, направленное на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/aripov-poobeschal-mishustinu-vsestoronnyuyu-podderjku-rossiyskim-kompaniyam-v-uzbekistane-19357293.html
https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-polnotsennoe-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-otkroet-novye-vozmojnosti-dlya-strany-19355643.html
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телефонный разговор, абдулазиз камилов, сергей лавров

Лавров и Камилов обсудили по телефону региональную безопасность

21:13 22.06.2021 (обновлено: 21:46 22.06.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Во время телефонного разговора стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной политики, а также обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министры иностранных дел Республики Узбекистан и Российской Федерации провели во вторник телефонный разговор, сообщает пресс-служба узбекского МИД.
В ходе беседы Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили актуальные аспекты узбекско-российского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, а также рассмотрели график предстоящих официальных встреч на различных уровнях.

“Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной политики”, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Отдельное внимание уделено участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет 15-16 июля в Ташкенте.
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Сегодня же, 22 июня, в Москве премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов провели второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
В ходе встречи стороны подписали двенадцать документов. Среди них, в частности, меморандум о взаимопонимании между правительствами в области развития логистических коридоров, меморандум о сотрудничестве в сфере образования, протокол о сотрудничестве по вопросам инспекции труда, защиты трудовых прав и содействия занятости, а также соглашение, направленное на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
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