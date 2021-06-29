https://uz.sputniknews.ru/20210629/doktor-myasnikov-razveyal-opasnyy-mif-o-temperature-tela-19451468.html
Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела
Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела
Температура тела свыше 36,6 градусов не всегда является отклонением от нормы. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T10:05+0500
2021-06-29T10:05+0500
2021-06-29T10:12+0500
общество
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здоровье
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярное заблуждение о температуре тела — принято считать "нормой", когда градусник показывает 36,6.А если показатель отклоняется, то это повод для беспокойства.Однако у некоторых людей данное значение может быть выше, подчеркнул Мясников. И это вовсе не значит, что они больны. Есть такое понятие, как "субфебрильная температура" — когда постоянно 37 с лишним. Такое встречается довольно часто.Также необходимо помнить о том, что температура может быть разная в зависимости от участка тела, где вы ее меряете.Врач обратил внимание, что в больницах не пытаются сбить температуру ниже 38 градусов у неинфекционных пациентов.Если в таком состоянии принять лишние лекарства, то это может иметь опасные последствия. Ранее доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/kak-mgnovenno-poluchit-medpomosch-v-klinike-doktor-myasnikov-raskryl-sekret-19158609.html
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врач, здоровье
Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела
10:05 29.06.2021 (обновлено: 10:12 29.06.2021)
Температура тела свыше 36,6 градусов не всегда является отклонением от нормы.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярное заблуждение о температуре тела — принято считать "нормой", когда градусник показывает 36,6.
А если показатель отклоняется, то это повод для беспокойства.
Однако у некоторых людей данное значение может быть выше, подчеркнул Мясников. И это вовсе не значит, что они больны. Есть такое понятие, как "субфебрильная температура" — когда постоянно 37 с лишним. Такое встречается довольно часто.
Также необходимо помнить о том, что температура может быть разная в зависимости от участка тела, где вы ее меряете.
"Нормальная температура человеческого тела при измерении под мышкой считается 37,5, а при измерении во рту либо в анальном отверстии – 38", — цитирует Мясников телеканал "Россия 1".
Врач обратил внимание, что в больницах не пытаются сбить температуру ниже 38 градусов у неинфекционных пациентов.
Если в таком состоянии принять лишние лекарства, то это может иметь опасные последствия.
Ранее доктор Комаровский назвал
критическую ошибку при измерении температуры.