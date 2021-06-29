https://uz.sputniknews.ru/20210629/doktor-myasnikov-razveyal-opasnyy-mif-o-temperature-tela-19451468.html

Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела

Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела

Температура тела свыше 36,6 градусов не всегда является отклонением от нормы. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T10:05+0500

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общество

врач

здоровье

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярное заблуждение о температуре тела — принято считать "нормой", когда градусник показывает 36,6.А если показатель отклоняется, то это повод для беспокойства.Однако у некоторых людей данное значение может быть выше, подчеркнул Мясников. И это вовсе не значит, что они больны. Есть такое понятие, как "субфебрильная температура" — когда постоянно 37 с лишним. Такое встречается довольно часто.Также необходимо помнить о том, что температура может быть разная в зависимости от участка тела, где вы ее меряете.Врач обратил внимание, что в больницах не пытаются сбить температуру ниже 38 градусов у неинфекционных пациентов.Если в таком состоянии принять лишние лекарства, то это может иметь опасные последствия. Ранее доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/kak-mgnovenno-poluchit-medpomosch-v-klinike-doktor-myasnikov-raskryl-sekret-19158609.html

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