Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210629/doktor-myasnikov-razveyal-opasnyy-mif-o-temperature-tela-19451468.html
Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела
Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела
Температура тела свыше 36,6 градусов не всегда является отклонением от нормы. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T10:05+0500
2021-06-29T10:12+0500
общество
врач
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/300/15/3001506_0:124:2398:1473_1920x0_80_0_0_3d398844f32d4a248a77a98809f3a439.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярное заблуждение о температуре тела — принято считать "нормой", когда градусник показывает 36,6.А если показатель отклоняется, то это повод для беспокойства.Однако у некоторых людей данное значение может быть выше, подчеркнул Мясников. И это вовсе не значит, что они больны. Есть такое понятие, как "субфебрильная температура" — когда постоянно 37 с лишним. Такое встречается довольно часто.Также необходимо помнить о том, что температура может быть разная в зависимости от участка тела, где вы ее меряете.Врач обратил внимание, что в больницах не пытаются сбить температуру ниже 38 градусов у неинфекционных пациентов.Если в таком состоянии принять лишние лекарства, то это может иметь опасные последствия. Ранее доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/kak-mgnovenno-poluchit-medpomosch-v-klinike-doktor-myasnikov-raskryl-sekret-19158609.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/300/15/3001506_135:0:2263:1596_1920x0_80_0_0_b4cb89b198c2d8178cf2537dbcb77cf2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врач, здоровье

Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела

10:05 29.06.2021 (обновлено: 10:12 29.06.2021)
544
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГрадусник
Градусник - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Температура тела свыше 36,6 градусов не всегда является отклонением от нормы.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярное заблуждение о температуре тела — принято считать "нормой", когда градусник показывает 36,6.
А если показатель отклоняется, то это повод для беспокойства.
Однако у некоторых людей данное значение может быть выше, подчеркнул Мясников. И это вовсе не значит, что они больны. Есть такое понятие, как "субфебрильная температура" — когда постоянно 37 с лишним. Такое встречается довольно часто.
Также необходимо помнить о том, что температура может быть разная в зависимости от участка тела, где вы ее меряете.
"Нормальная температура человеческого тела при измерении под мышкой считается 37,5, а при измерении во рту либо в анальном отверстии – 38", — цитирует Мясников телеканал "Россия 1".
Врач обратил внимание, что в больницах не пытаются сбить температуру ниже 38 градусов у неинфекционных пациентов.
Если в таком состоянии принять лишние лекарства, то это может иметь опасные последствия.
Ранее доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры.
Лекарства - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
Общество
Как мгновенно получить медпомощь в клинике? Доктор Мясников раскрыл секрет
9 июня, 09:57
1963
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:34Сопротивление представителям власти встанет в "копеечку": штрафы увеличены
12:08Нет денег — нет детей: в Узбекистане предлагается изменить правила усыновления
12:00Иностранным следователям в Узбекистане дали доступ к счетам в банках страны
11:57Узбекистан и Россия усилят сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли
11:47Как сделать страны СНГ кибербезопасными: в Ташкенте уже ищут ответ
11:01Секс, ложь и политика: как во Франции убивают отцов
10:27Путин и Си договорились о большем, чем военный союз
10:20Узбекистан вступает в гонку за "медные" миллиарды
10:05Доктор Мясников развеял опасный миф о температуре тела
09:38"Мясная" афера: гражданин пытался незаконно провезти в Ташкент говядину
09:10Ташкент вернул на родину 47 военных и ополченцев из Афганистана, перешедших границу
08:35Узбекистан готовится стать новым "оливковым гигантом" планеты
ВчераКому полсотни верст не крюк: самые яркие моменты благотворительного ультрамарафона — видео
ВчераУзбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты
ВчераПри въезде в РФ мигрантов обяжут подписать соглашение: что еще ждет приезжих в будущем
ВчераКакие узбекистанские банки эффективнее всего помогают клиентам — рейтинг
ВчераЗа три года в Госкомэкологии "ошиблись" в финансовых расчетах на 87 млрд сумов
ВчераМошенник продавал липовые результаты ПЦР-тестов, его задержали
Вчера"Ростсельмаш" готов обеспечить Узбекистан кормоуборочными комбайнами
ВчераВБ выделит Узбекистану $380 млн на модернизацию системы передачи электроэнергии