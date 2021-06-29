https://uz.sputniknews.ru/20210629/stranam-sng-nujno-skoordinirovat-borbu-s-kiberterrorizmom--eldor-aripov-19464535.html
Странам СНГ нужно скоординировать борьбу с кибертерроризмом — Элдор Арипов
Странам СНГ нужно скоординировать борьбу с кибертерроризмом — Элдор Арипов
Эксперты стран СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности во вторник собрались на форум в столице Узбекистана. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T18:26+0500
2021-06-29T18:26+0500
2021-06-29T18:26+0500
снг
кибертерроризм
общество
институт стратегических и межрегиональных исследований
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Страны СНГ должны принять скоординированные меры по адекватным совместным действиям в борьбе с кибертерроризмом, считает директор института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Элдор Арипов.В Ташкенте 29 июня проводится международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Организаторами мероприятия выступает ИСМИ при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.Директор ИСМИ отметил, что в условиях стремительной цифровизации в период пандемии COVID-19 обострились угрозы информационной безопасности, в частности — растет число киберпреступлений в финансовой, кредитно-банковской сферах, что создает угрозу экономической безопасности государств."Трансграничный характер вызовов и угроз безопасности в информационном пространстве требует дополнения национальных усилий совместными действиями на двустороннем, региональном и международном уровнях", — добавил Арипов.Эксперт считает, что принятые главами государств Содружества в 2020 году концепция дальнейшего развития СНГ и стратегия экономического развития СНГ на период до 2030-го фиксируют вопросы информационной безопасности как одни из наиболее востребованных областей взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/vozdushnyy-patrul-i-umnye-kamery-v-uzbekistane-osovremenyat-borbu-s-prestupnostyu-19461636.html
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снг, кибертерроризм, институт стратегических и межрегиональных исследований
Странам СНГ нужно скоординировать борьбу с кибертерроризмом — Элдор Арипов
Эксперты стран СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности во вторник собрались на форум в столице Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Страны СНГ должны принять скоординированные меры по адекватным совместным действиям в борьбе с кибертерроризмом, считает директор института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Элдор Арипов.
В Ташкенте 29 июня проводится международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Организаторами мероприятия выступает ИСМИ при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
"Принятие скоординированных и взаимодополняющих мер позволит значительно повысить эффективность и адекватность ответа на сегодняшние вызовы в информационной сфере. Полагаю, что площадка нашего Содружества может способствовать налаживанию такого сотрудничества", — сказал Арипов, выступая на форуме.
Директор ИСМИ отметил, что в условиях стремительной цифровизации в период пандемии COVID-19 обострились угрозы информационной безопасности, в частности — растет число киберпреступлений в финансовой, кредитно-банковской сферах, что создает угрозу экономической безопасности государств.
"Трансграничный характер вызовов и угроз безопасности в информационном пространстве требует дополнения национальных усилий совместными действиями на двустороннем, региональном и международном уровнях", — добавил Арипов.
Эксперт считает, что принятые главами государств Содружества в 2020 году концепция дальнейшего развития СНГ и стратегия экономического развития СНГ на период до 2030-го фиксируют вопросы информационной безопасности как одни из наиболее востребованных областей взаимодействия.