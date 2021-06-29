https://uz.sputniknews.ru/20210629/stranam-sng-nujno-skoordinirovat-borbu-s-kiberterrorizmom--eldor-aripov-19464535.html

Странам СНГ нужно скоординировать борьбу с кибертерроризмом — Элдор Арипов

Странам СНГ нужно скоординировать борьбу с кибертерроризмом — Элдор Арипов

Эксперты стран СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности во вторник собрались на форум в столице Узбекистана. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T18:26+0500

2021-06-29T18:26+0500

2021-06-29T18:26+0500

снг

кибертерроризм

общество

институт стратегических и межрегиональных исследований

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/780/46/7804600_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_2af4d8d26879d616e97802b1460af7ad.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Страны СНГ должны принять скоординированные меры по адекватным совместным действиям в борьбе с кибертерроризмом, считает директор института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Элдор Арипов.В Ташкенте 29 июня проводится международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Организаторами мероприятия выступает ИСМИ при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.Директор ИСМИ отметил, что в условиях стремительной цифровизации в период пандемии COVID-19 обострились угрозы информационной безопасности, в частности — растет число киберпреступлений в финансовой, кредитно-банковской сферах, что создает угрозу экономической безопасности государств."Трансграничный характер вызовов и угроз безопасности в информационном пространстве требует дополнения национальных усилий совместными действиями на двустороннем, региональном и международном уровнях", — добавил Арипов.Эксперт считает, что принятые главами государств Содружества в 2020 году концепция дальнейшего развития СНГ и стратегия экономического развития СНГ на период до 2030-го фиксируют вопросы информационной безопасности как одни из наиболее востребованных областей взаимодействия.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/vozdushnyy-patrul-i-umnye-kamery-v-uzbekistane-osovremenyat-borbu-s-prestupnostyu-19461636.html

https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-tashkente-predlojili-sozdat-analiticheskiy-tsentr-sng-po-borbe-s-kiberprestupleniyami-19459485.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снг, кибертерроризм, институт стратегических и межрегиональных исследований