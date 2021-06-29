https://uz.sputniknews.ru/20210629/vozdushnyy-patrul-i-umnye-kamery-v-uzbekistane-osovremenyat-borbu-s-prestupnostyu-19461636.html

Воздушный патруль и "умные" камеры: в Узбекистане "осовременят" борьбу с преступностью

Воздушный патруль и "умные" камеры: в Узбекистане "осовременят" борьбу с преступностью

МВД Узбекистана прорабатывает вопрос применения дронов для решения повседневных задач органов внутренних дел, в числе которых — патрулирование больших... 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T17:02+0500

2021-06-29T17:02+0500

2021-06-29T17:14+0500

общество

борьба с преступностью

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik, Анна Желиховская. Развитие компьютерной преступности, как отметили участники форума, идет по двум направлениям: с одной стороны, появляются новые неизвестные ранее преступления, с другой — преступники используют компьютерные технологии при совершении деяний, ответственность за которые уже определена."За пять месяцев 2021 года на территории Узбекистана было совершено 331 преступление с использованием компьютерных технологий. Среди них — хищение путем присвоения или растраты, кража, клевета, оскорбление в Интернете, незаконная деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку. Подобный перечень аналогичен тому, с чем сталкиваются все государства СНГ", — рассказал замминистра внутренних дел республики Нажмиддин Тураходжаев.С 2016 года в системе органов внутренних дел идет работа по эффективному противодействию преступлений с использованием компьютерных технологий. Среди них — выявление в Сети материалов, пропагандирующих терроризм и экстремизм, торговля людьми, распространение наркотиков, незаконный оборот оружия и боеприпасов, факты взлома компьютерных систем и средств электронных платежей. Затронул Тураходжаев несколько проблемных вопросов в сфере расследования киберпреступлений. Прежде всего он отметил отсутствие действенного механизма взаимодействия в сфере обмена информацией. Например, о транзакциях, владельцах и абонентских номерах электронных кошельков различных платежных систем, которые используются преступниками для вывода средств из Узбекистана. По мнению спикера, успех раскрытия преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий, напрямую зависит от уровня информационного взаимодействия между государствами. "Сегодня МВД Узбекистана взаимодействует с другими странами СНГ на основе достигнутых соглашений о сотрудничестве. Отдельно отмечу деятельность Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. В результате плодотворного сотрудничества в этом формате практически каждый год раскрываются сотни резонансных преступлений. Говоря об информационном взаимодействии, отмечу налаженный взаимный информационный обмен по некоторым видам учета с информационными банками данных государств-участников СНГ. Он осуществляется по следующим направлениям: по осужденным лицам, по лицам, находящимся в международном розыске, без вести пропавшим лицам, лицам, неспособным по состоянию здоровья или возраста сообщить сведения о себе, по неопознанным трупам, по сведениям о предметах преступного посягательства, утраченным, изъятым и бесхозным вещам, огнестрельному оружию, похищенным транспортным средствам. Активная работа в этом направлении подтверждается количеством обращений в информационные банки данных государства-участников СНГ со стороны МВД Республики Узбекистан", — пояснил Тураходжаев. По его словам, в 2020 году поступило более десяти тысяч запросов о розыске или судимости проверяемых лиц. За пять месяцев 2021-го посредством информационного обмена объявлено в межгосударственный розыск 503 человека. В результате задержан и экстрадирован 61 человек. Немаловажным является процесс сбора и анализа цифровых доказательств, отметил спикер. С 2018 года ведомство проводит криминалистические исследования по компьютерной технике, мобильным устройствам и любым цифровым носителям информации.Кроме этого, как рассказал Нажмиддин Тураходжаев, для противодействия преступности органы внутренних дел широко используют технологию биометрической идентификации, основанную на искусственном интеллекте, а также технологии работы с большими объемами данных. В результате ежегодно раскрываются порядка 500 преступлений, устанавливаются личности неизвестных лиц, представляющих интерес для следствия, а также личности неопознанных трупов."В ближайшем будущем возможности биометрической идентификации запланировано внедрить для установления личности при помощи "умных" камер уличного видеонаблюдения в рамках решаемых задач проекта "Безопасный город". Наряду с этим в настоящее время министерством прорабатывается вопрос применения дронов для решения повседневных задач органов внутренних дел. Например, патрулирование и наблюдение за большими территориями, поиск и обнаружение людей с помощью тепловизора, контроль за соблюдением порядка на массовых мероприятиях, мониторинг дорожной ситуации, анализ мест ДТП, осмотр мест происшествия и координация действия сотрудников с воздуха. Это во многом повысит оперативность и качество задач сотрудников", — рассказал замминистра. Кроме этого, как отметил Тураходжаев, в целях консолидации всеобщих усилий и налаживания сотрудничества предлагается принять ряд мер. Например, рассмотреть возможность создания странами СНГ базового научно-исследовательского подразделения, осуществляющего свою деятельность на постоянной основе. В его функции будет входить проведение анализа совершаемых преступлений для дальнейшей выработки действенных решений по их пресечению.

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борьба с преступностью