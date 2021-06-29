https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-tashkent-dostavili-esche-odnu-partiyu-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-19460260.html

Еще одну партию узбекско-китайской вакцины от COVID-19 доставили в Ташкент

Еще одну партию узбекско-китайской вакцины от COVID-19 доставили в Ташкент

В Минздраве заявили, что завтра в Узбекистане привезут еще 1 миллион доз вакцины ZF-UZ-VAC2001. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T15:56+0500

2021-06-29T15:56+0500

2021-06-29T16:23+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцинация

китай

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Еще один самолет с партией вакцины из Китая на борту приземлился в Ташкенте. Пресс-служба Минздрава опубликовала фото отгрузки 1 миллиона доз вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001.В ведомстве напомнили, что препарат предназначен для вакцинации населения старше 18 лет.Первая партия вакцины узбекско-китайского производства прибыла в республику три месяца назад: также 1 млн доз. Далее: через месяц доставили вторую партию вакцины — 1 млн доз, в таком же объеме препарат прибыл в Узбекистан 18 мая, а 19 мая в Ташкент доставили еще 500 тысяч доз. Пятая партия вакцины от COVID-19 в количестве 1 млн доз прибыла в республику 10 июня.В общей сложности в Узбекистан из Китая доставлено 6,4 млн доз вакцины, при этом использовано для прививок уже больше половины — 3,4 млн доз.В Минздраве также заявили, что завтра в страну привезут еще 1 миллион доз вакцины ZF-UZ-VAC2001.С 27 июня жителей Ташкента начали бесплатно прививать в ТЦ и супермаркетах. В Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщили, что пока наблюдается дефицит российской вакцины, поэтому пока невозможно ее доставить во все супермаркеты. Ранее ZF-UZ-VAС 2001 был признан эффективным против индийского штамма коронавируса, который сейчас активно бушует во всем мире.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцинация, китай