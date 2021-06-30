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https://uz.sputniknews.ru/20210630/kak-idet-vaktsinatsiya-migrantov-ot-covid-19-na-territorii-tts-sadovod-v-moskve-19480842.html
Как идет вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве
Как идет вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве
На сегодня в столице РФ работают два пункта вакцинации трудовых мигрантов. Иностранцы получают однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T16:54+0500
2021-06-30T16:59+0500
вакцинация
россия
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Главный врач московской поликлиники №175 Андрей Федорук рассказал, как идет вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 рядом с ТЦ "Садовод".Этот пункт открылся 29 июня, работает с 8.00 до 20.00. На сегодня иностранцев прививают платно (1,3 тысячи рублей), по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного санитарного врача столицы. Вакцинацию проводят "Спутником Лайт".Наличие антител не является противопоказанием, напомнил он. Еще один пункт вакцинации работает в ММЦ "Сахарово". Его можно посетить с 09.00 до 21.00. Остальные условия — те же.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/pochemu-nujno-privitsya-ot-covid-19-obraschenie-veduschix-uchenyx-rossii--translyatsiya-19457892.html
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вакцинация, трудовые мигранты

Как идет вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве

16:54 30.06.2021 (обновлено: 16:59 30.06.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
На сегодня в столице РФ работают два пункта вакцинации трудовых мигрантов. Иностранцы получают однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт".
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Главный врач московской поликлиники №175 Андрей Федорук рассказал, как идет вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 рядом с ТЦ "Садовод".
Этот пункт открылся 29 июня, работает с 8.00 до 20.00. На сегодня иностранцев прививают платно (1,3 тысячи рублей), по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного санитарного врача столицы. Вакцинацию проводят "Спутником Лайт".

"В среднем за сутки свыше двух тысяч человек могут вакцинироваться на данном месте", — заявил Федорук. Его цитирует РИА Новости.

Наличие антител не является противопоказанием, напомнил он.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод - Sputnik Узбекистан
1/2
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод - Sputnik Узбекистан
2/2
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
1/2
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
2/2
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
Еще один пункт вакцинации работает в ММЦ "Сахарово". Его можно посетить с 09.00 до 21.00. Остальные условия — те же.
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