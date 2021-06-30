https://uz.sputniknews.ru/20210630/kak-idet-vaktsinatsiya-migrantov-ot-covid-19-na-territorii-tts-sadovod-v-moskve-19480842.html

Как идет вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве

Как идет вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве

На сегодня в столице РФ работают два пункта вакцинации трудовых мигрантов. Иностранцы получают однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T16:54+0500

2021-06-30T16:54+0500

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вакцинация

россия

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Главный врач московской поликлиники №175 Андрей Федорук рассказал, как идет вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 рядом с ТЦ "Садовод".Этот пункт открылся 29 июня, работает с 8.00 до 20.00. На сегодня иностранцев прививают платно (1,3 тысячи рублей), по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного санитарного врача столицы. Вакцинацию проводят "Спутником Лайт".Наличие антител не является противопоказанием, напомнил он. Еще один пункт вакцинации работает в ММЦ "Сахарово". Его можно посетить с 09.00 до 21.00. Остальные условия — те же.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/pochemu-nujno-privitsya-ot-covid-19-obraschenie-veduschix-uchenyx-rossii--translyatsiya-19457892.html

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вакцинация, трудовые мигранты