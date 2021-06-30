Как идет вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Главный врач московской поликлиники №175 Андрей Федорук рассказал, как идет вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 рядом с ТЦ "Садовод".Этот пункт открылся 29 июня, работает с 8.00 до 20.00. На сегодня иностранцев прививают платно (1,3 тысячи рублей), по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного санитарного врача столицы. Вакцинацию проводят "Спутником Лайт".Наличие антител не является противопоказанием, напомнил он. Еще один пункт вакцинации работает в ММЦ "Сахарово". Его можно посетить с 09.00 до 21.00. Остальные условия — те же.
На сегодня в столице РФ работают два пункта вакцинации трудовых мигрантов. Иностранцы получают однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт".
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Главный врач московской поликлиники №175 Андрей Федорук рассказал, как идет вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 рядом с ТЦ "Садовод".
Этот пункт открылся 29 июня, работает с 8.00 до 20.00. На сегодня иностранцев прививают платно (1,3 тысячи рублей), по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного санитарного врача столицы. Вакцинацию проводят "Спутником Лайт".
"В среднем за сутки свыше двух тысяч человек могут вакцинироваться на данном месте", — заявил Федорук. Его цитирует РИА Новости.
Наличие антител не является противопоказанием, напомнил он.