https://uz.sputniknews.ru/20210630/krupnye-kompanii-pakistana-priedut-za-kontraktami-v-tashkent-19485040.html

Крупные компании Пакистана приедут за контрактами в Ташкент

Крупные компании Пакистана приедут за контрактами в Ташкент

В совместном бизнес-форуме примут участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T19:07+0500

2021-06-30T19:07+0500

2021-06-30T19:07+0500

экономика

пакистан

бизнес

форум

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В июле текущего года планируется проведение узбекско-пакистанского бизнес-форума в Ташкенте, сообщает информационное агентство “Дунё”.Об этом говорилось на встрече представителей МИД и Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли с заместителем посла Пакистана в Узбекистане Васимом Шахзадом.Отмечалось, что в совместном бизнес-форуме примут участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Ожидается, что он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами двух стран.Стороны обсудили практические вопросы привлечения пакистанских компаний к перспективным инвестиционным проектам в Узбекистане. Зарубежный дипломат отметил, что республика становится более привлекательной для бизнеса и деловые круги его страны проявляют все больший интерес к сотрудничеству с узбекскими партнерами. По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании тесных контактов между Департаментом экономической дипломатии МИД, Агентством по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли и Посольством Пакистана.В среду стало известно, что в Uzbekistan Airways возобновили авиасообщение между Ташкентом и пакистанским Лахором. Первый регулярный рейс в данном направлении полетит уже 2 июля.Самолеты начнут летать пока только один раз в неделю – по пятницам.

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пакистан, бизнес, форум, мид узбекистана