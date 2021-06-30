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Крупные компании Пакистана приедут за контрактами в Ташкент
Крупные компании Пакистана приедут за контрактами в Ташкент
В совместном бизнес-форуме примут участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T19:07+0500
2021-06-30T19:07+0500
экономика
пакистан
бизнес
форум
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В июле текущего года планируется проведение узбекско-пакистанского бизнес-форума в Ташкенте, сообщает информационное агентство “Дунё”.Об этом говорилось на встрече представителей МИД и Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли с заместителем посла Пакистана в Узбекистане Васимом Шахзадом.Отмечалось, что в совместном бизнес-форуме примут участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Ожидается, что он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами двух стран.Стороны обсудили практические вопросы привлечения пакистанских компаний к перспективным инвестиционным проектам в Узбекистане. Зарубежный дипломат отметил, что республика становится более привлекательной для бизнеса и деловые круги его страны проявляют все больший интерес к сотрудничеству с узбекскими партнерами. По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании тесных контактов между Департаментом экономической дипломатии МИД, Агентством по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли и Посольством Пакистана.В среду стало известно, что в Uzbekistan Airways возобновили авиасообщение между Ташкентом и пакистанским Лахором. Первый регулярный рейс в данном направлении полетит уже 2 июля.Самолеты начнут летать пока только один раз в неделю – по пятницам.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-i-pakistan-uvelichili-vzaimnyy-tovarooborot---18336762.html
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пакистан, бизнес, форум, мид узбекистана

Крупные компании Пакистана приедут за контрактами в Ташкент

19:07 30.06.2021
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© Sputnik / Сергей ПятаковРукопожатие
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
В совместном бизнес-форуме примут участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами двух стран.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В июле текущего года планируется проведение узбекско-пакистанского бизнес-форума в Ташкенте, сообщает информационное агентство “Дунё”.
Об этом говорилось на встрече представителей МИД и Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли с заместителем посла Пакистана в Узбекистане Васимом Шахзадом.
Отмечалось, что в совместном бизнес-форуме примут участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Ожидается, что он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами двух стран.
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Стороны обсудили практические вопросы привлечения пакистанских компаний к перспективным инвестиционным проектам в Узбекистане. Зарубежный дипломат отметил, что республика становится более привлекательной для бизнеса и деловые круги его страны проявляют все больший интерес к сотрудничеству с узбекскими партнерами.
По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании тесных контактов между Департаментом экономической дипломатии МИД, Агентством по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли и Посольством Пакистана.
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В среду стало известно, что в Uzbekistan Airways возобновили авиасообщение между Ташкентом и пакистанским Лахором. Первый регулярный рейс в данном направлении полетит уже 2 июля.
Самолеты начнут летать пока только один раз в неделю – по пятницам.
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