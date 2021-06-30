https://uz.sputniknews.ru/20210630/nagrady-k-prazdniku-prezident-otmetil-aktivnuyu-molodej-medalyami-i-ordenami-19474684.html

Награды к празднику: президент отметил активную молодежь медалями и орденами

Награды к празднику: президент отметил активную молодежь медалями и орденами

Награды получили те юноши и девушки, которые достигли высших результатов в профессии и общественной жизни. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T12:33+0500

2021-06-30T12:33+0500

2021-06-30T12:47+0500

общество

молодежь

награждение

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечается День молодежи. В этой связи глава государства поручил наградить наиболее ярких представителей активной и передовой молодежи. Ордена "Мехнат шухрати" и "Дустлик", а также медали "Келажак бунедкори" и "Шухрат" получили в общей сложности 85 юношей и девушек. Все они, как говорится в подписанном президентом указе, достигли "важных успехов в избранной профессии и общественной жизни, проявляя свой творческий и интеллектуальный потенциал во всех сферах".Среди награжденных — Алишер Саъдуллаев, который уже в течение двух лет возглавляет Агентство по делам молодежи Узбекистана.Накануне в Ташкентском ботаническом саду состоялось открытие Форума студентов и молодежи Узбекистана. Мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарных требований, отметили в МНО.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/prezident-anonsiroval-novye-mery-podderjki-molodeji-18315772.html

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молодежь, награждение