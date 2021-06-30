https://uz.sputniknews.ru/20210630/nagrady-k-prazdniku-prezident-otmetil-aktivnuyu-molodej-medalyami-i-ordenami-19474684.html
Награды к празднику: президент отметил активную молодежь медалями и орденами
Награды к празднику: президент отметил активную молодежь медалями и орденами
Награды получили те юноши и девушки, которые достигли высших результатов в профессии и общественной жизни. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T12:33+0500
2021-06-30T12:33+0500
2021-06-30T12:47+0500
общество
молодежь
награждение
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечается День молодежи. В этой связи глава государства поручил наградить наиболее ярких представителей активной и передовой молодежи. Ордена "Мехнат шухрати" и "Дустлик", а также медали "Келажак бунедкори" и "Шухрат" получили в общей сложности 85 юношей и девушек. Все они, как говорится в подписанном президентом указе, достигли "важных успехов в избранной профессии и общественной жизни, проявляя свой творческий и интеллектуальный потенциал во всех сферах".Среди награжденных — Алишер Саъдуллаев, который уже в течение двух лет возглавляет Агентство по делам молодежи Узбекистана.Накануне в Ташкентском ботаническом саду состоялось открытие Форума студентов и молодежи Узбекистана. Мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарных требований, отметили в МНО.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/prezident-anonsiroval-novye-mery-podderjki-molodeji-18315772.html
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молодежь, награждение
Награды к празднику: президент отметил активную молодежь медалями и орденами
12:33 30.06.2021 (обновлено: 12:47 30.06.2021)
Награды получили те юноши и девушки, которые достигли высших результатов в профессии и общественной жизни.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Сегодня в Узбекистане отмечается День молодежи. В этой связи глава государства поручил
наградить наиболее ярких представителей активной и передовой молодежи.
Ордена "Мехнат шухрати" и "Дустлик", а также медали "Келажак бунедкори" и "Шухрат" получили в общей сложности 85 юношей и девушек. Все они, как говорится в подписанном президентом указе, достигли "важных успехов в избранной профессии и общественной жизни, проявляя свой творческий и интеллектуальный потенциал во всех сферах".
Среди награжденных — Алишер Саъдуллаев, который уже в течение двух лет возглавляет
Агентство по делам молодежи Узбекистана.
Накануне в Ташкентском ботаническом саду состоялось
открытие Форума студентов и молодежи Узбекистана. Мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарных требований, отметили в МНО.