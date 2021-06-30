https://uz.sputniknews.ru/20210630/posle-dolgogo-zatishya-v-uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie-19486265.html

После долгого затишья: в Узбекистане произошло землетрясение

После долгого затишья: в Узбекистане произошло землетрясение

Землетрясение смогли ощутить только жители Кашкадарьинской области. Магнитуда толчков там составила 3 балла. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T20:13+0500

2021-06-30T20:13+0500

2021-06-30T20:13+0500

общество

сейсмолог

землетрясение

кашкадарьинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/232/31/2323113_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_15a4c40e6a412b786f53662290f52b4f.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщили о том, что около часа назад, в 19:16 (по ташкентскому времени) в Кашкадарьинской области произошло землетрясение.Координаты землетрясения: 38,3 градусов северной широты; 65,81 градусов восточной долготы. Магнитуда М=3,6, глубина – 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 440 км в юго-западном направлении.Землетрясение смогли ощутить только жители Кашкадарьинской области. Магнитуда толчков там составила 3 балла.Ранее мы писали о том, что Google расширил систему оповещения о землетрясениях на Android для ряда новых стран, в списке которых оказался и Узбекистан.При землетрясении Google заблаговременно отправит оповещение пользователю до того, как стихия настигнет его район. Нововведение предоставит людям время на то, чтобы максимально обезопасить себя и близких.

https://uz.sputniknews.ru/20210617/minstroy-razveyal-somneniya-o-neustoychivosti-novostroek-19288153.html

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сейсмолог, землетрясение, кашкадарьинская область