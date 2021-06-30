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После долгого затишья: в Узбекистане произошло землетрясение
После долгого затишья: в Узбекистане произошло землетрясение
Землетрясение смогли ощутить только жители Кашкадарьинской области. Магнитуда толчков там составила 3 балла. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T20:13+0500
2021-06-30T20:13+0500
общество
сейсмолог
землетрясение
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщили о том, что около часа назад, в 19:16 (по ташкентскому времени) в Кашкадарьинской области произошло землетрясение.Координаты землетрясения: 38,3 градусов северной широты; 65,81 градусов восточной долготы. Магнитуда М=3,6, глубина – 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 440 км в юго-западном направлении.Землетрясение смогли ощутить только жители Кашкадарьинской области. Магнитуда толчков там составила 3 балла.Ранее мы писали о том, что Google расширил систему оповещения о землетрясениях на Android для ряда новых стран, в списке которых оказался и Узбекистан.При землетрясении Google заблаговременно отправит оповещение пользователю до того, как стихия настигнет его район. Нововведение предоставит людям время на то, чтобы максимально обезопасить себя и близких.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/minstroy-razveyal-somneniya-o-neustoychivosti-novostroek-19288153.html
кашкадарьинская область
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сейсмолог, землетрясение, кашкадарьинская область

После долгого затишья: в Узбекистане произошло землетрясение

20:13 30.06.2021
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© Getty ImagesСейсмограф. Землетрясение
Сейсмограф. Землетрясение - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Getty Images
Землетрясение смогли ощутить только жители Кашкадарьинской области. Магнитуда толчков там составила 3 балла.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщили о том, что около часа назад, в 19:16 (по ташкентскому времени) в Кашкадарьинской области произошло землетрясение.
Координаты землетрясения: 38,3 градусов северной широты; 65,81 градусов восточной долготы. Магнитуда М=3,6, глубина – 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 440 км в юго-западном направлении.
Землетрясение смогли ощутить только жители Кашкадарьинской области. Магнитуда толчков там составила 3 балла.
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Ранее мы писали о том, что Google расширил систему оповещения о землетрясениях на Android для ряда новых стран, в списке которых оказался и Узбекистан.
При землетрясении Google заблаговременно отправит оповещение пользователю до того, как стихия настигнет его район. Нововведение предоставит людям время на то, чтобы максимально обезопасить себя и близких.
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