https://uz.sputniknews.ru/20210630/tashkentka-vymanila-u-znakomogo-svyshe-200-mln-sumov-za-intimnye-foto-19481382.html

Ташкентка выманила у знакомого свыше 200 млн сумов за интимные фото

Ташкентка выманила у знакомого свыше 200 млн сумов за интимные фото

Женщину задержали после того, как жертва ее шантажа перечислил ей на пластиковую карту десять миллионов сумов из затребованных ею 85. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T16:45+0500

2021-06-30T16:45+0500

2021-06-30T16:52+0500

происшествия

шантаж

прокуратура

гувд ташкента

ташкентская область

задержание

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Правоохранители задержали жительницу Ташкента, выманившую у знакомого более 200 млн сумов за нераспространение в Сети его интимных фотографий.По данным прокуратуры, оперативное мероприятие проводилось совместно с ГУВД по Яшнабадскому району. Женщину задержали с вещественными доказательствами после того, как жертва ее шантажа перечислил ей на пластиковую карту десять миллионов сумов из затребованных ею 85.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.Ранее в Самаркандской области задержали 16-летнюю девушку. Она шантажировала 40-летнего мужчину их интимной перепиской. Злоумышленница угрожала рассказать его семье о том, что он общается с ней. За свое молчание она требовала с него 1500 долларов. После этого мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-tashkente-zaderjan-mujchina-za-shantaj-devushek-intimnymi-fotografiyami-18499636.html

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шантаж, прокуратура, гувд ташкента, ташкентская область, задержание