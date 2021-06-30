https://uz.sputniknews.ru/20210630/tashkentka-vymanila-u-znakomogo-svyshe-200-mln-sumov-za-intimnye-foto-19481382.html
Ташкентка выманила у знакомого свыше 200 млн сумов за интимные фото
Ташкентка выманила у знакомого свыше 200 млн сумов за интимные фото
Женщину задержали после того, как жертва ее шантажа перечислил ей на пластиковую карту десять миллионов сумов из затребованных ею 85. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T16:45+0500
2021-06-30T16:45+0500
2021-06-30T16:52+0500
происшествия
шантаж
прокуратура
гувд ташкента
ташкентская область
задержание
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Правоохранители задержали жительницу Ташкента, выманившую у знакомого более 200 млн сумов за нераспространение в Сети его интимных фотографий.По данным прокуратуры, оперативное мероприятие проводилось совместно с ГУВД по Яшнабадскому району. Женщину задержали с вещественными доказательствами после того, как жертва ее шантажа перечислил ей на пластиковую карту десять миллионов сумов из затребованных ею 85.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.Ранее в Самаркандской области задержали 16-летнюю девушку. Она шантажировала 40-летнего мужчину их интимной перепиской. Злоумышленница угрожала рассказать его семье о том, что он общается с ней. За свое молчание она требовала с него 1500 долларов. После этого мужчина обратился за помощью к правоохранителям.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-tashkente-zaderjan-mujchina-za-shantaj-devushek-intimnymi-fotografiyami-18499636.html
ташкентская область
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шантаж, прокуратура, гувд ташкента, ташкентская область, задержание
Ташкентка выманила у знакомого свыше 200 млн сумов за интимные фото
16:45 30.06.2021 (обновлено: 16:52 30.06.2021)
Женщину задержали после того, как жертва ее шантажа перечислил ей на пластиковую карту десять миллионов сумов из затребованных ею 85.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Правоохранители задержали жительницу Ташкента, выманившую у знакомого более 200 млн сумов за нераспространение в Сети его интимных фотографий.
По данным
прокуратуры, оперативное мероприятие проводилось совместно с ГУВД по Яшнабадскому району. Женщину задержали с вещественными доказательствами после того, как жертва ее шантажа перечислил ей на пластиковую карту десять миллионов сумов из затребованных ею 85.
"Было установлено, что с марта этого года гражданка путем вымогательства получила от мужчины свыше 200 млн сумов, угрожая распространить в Сети, снятые ею фото- и видеоматериалы", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.
Ранее в Самаркандской области задержали
16-летнюю девушку. Она шантажировала 40-летнего мужчину их интимной перепиской. Злоумышленница угрожала рассказать его семье о том, что он общается с ней. За свое молчание она требовала с него 1500 долларов. После этого мужчина обратился за помощью к правоохранителям.