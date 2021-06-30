https://uz.sputniknews.ru/20210630/tsentry-yuridicheskogo-obslujivaniya-sozdayutsya-po-vsemu-uzbekistanu-19479740.html
Центры юридического обслуживания создаются по всему Узбекистану
Центры юридического обслуживания создаются по всему Узбекистану
Центры создаются при территориальных управлениях юстиции с 1 октября 2021 года. В связи с этим, в районных и городских подразделениях отдельных госорганизаций... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T15:49+0500
2021-06-30T15:49+0500
2021-06-30T15:49+0500
общество
юридическая служба
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законодательство
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Во всех районах и городах страны будут созданы центры юридического обслуживания, сообщает Минюст.Это предусмотрено принятым постановлением президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности по оказанию юридических услуг государственным органам и организациям".Согласно документу, создаются центры при территориальных управлениях юстиции с 1 октября 2021 года. В связи с этим, в районных и городских подразделениях отдельных госорганизаций, финансируемых из госбюджета, с этого дня будет сокращено в общей сложности 1182 штатные единицы юридических служб. За счет этого для центров будет выделено 1 056 штатных единиц.Все юридические услуги будут осуществляться центрами через данную электронную систему. Сами же они будут созданы в форме структурных подразделений Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, областного и Ташкентского городского управления юстиции. Соответственно, будут им подчиняться. Что касается сотрудников, то им предоставляется право участвовать в судебном разбирательстве в качестве представителей организаций, оказывающих юридические услуги.Лицо, имеющее стаж работы в качестве сотрудника центров не менее 3 лет, имеет право на:Документом категорически запрещается каким-либо образом вмешиваться и прямо или косвенно влиять на законную деятельность центров.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/minyust-uprazdnit-jurnaly-registratsii-dannyx-o-svoix-sotrudnikax-19119090.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/minyust-pora-pokonchit-s-problemami-obespecheniya-zemelnyx-i-jilischnyx-prav-18275331.html
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юридическая служба, минюст узбекистана, законодательство, узбекистан
Центры юридического обслуживания создаются по всему Узбекистану
Центры создаются при территориальных управлениях юстиции с 1 октября 2021 года. В связи с этим, в районных и городских подразделениях отдельных госорганизаций сокращается в общей сложности 1182 штатные единицы юридических служб.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Во всех районах и городах страны будут созданы центры юридического обслуживания, сообщает
Минюст.
Это предусмотрено принятым постановлением президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности по оказанию юридических услуг государственным органам и организациям".
Согласно документу, создаются центры при территориальных управлениях юстиции с 1 октября 2021 года. В связи с этим, в районных и городских подразделениях отдельных госорганизаций, финансируемых из госбюджета, с этого дня будет сокращено в общей сложности 1182 штатные единицы юридических служб. За счет этого для центров будет выделено 1 056 штатных единиц.
“С 1 октября 2021 года будет поэтапно внедрена электронная система "E-huquqshunos", позволяющая государственным организациям собирать, обрабатывать, анализировать и осуществлять в электронном виде всю информацию и процессы, связанные с оказанием юридических услуг”, — говорится в сообщении.
Все юридические услуги будут осуществляться центрами через данную электронную систему. Сами же они будут созданы в форме структурных подразделений Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, областного и Ташкентского городского управления юстиции. Соответственно, будут им подчиняться.
Что касается сотрудников, то им предоставляется право участвовать в судебном разбирательстве в качестве представителей организаций, оказывающих юридические услуги.
Лицо, имеющее стаж работы в качестве сотрудника центров не менее 3 лет, имеет право на:
участие в квалификационном экзамене без прохождения стажировки в адвокатской структуре в качестве лица, претендующего на получение статуса адвоката для получения лицензии;
сдачу квалификационного экзамена после стажировки в нотариальной конторе в течение 6 месяцев.
Документом категорически запрещается каким-либо образом вмешиваться и прямо или косвенно влиять на законную деятельность центров.