https://uz.sputniknews.ru/20210630/uzbekistan-i-kazaxstan-zapustyat-agropoezd-dlya-transportirovki-chereshni-na-500-tysyach-19474026.html
Узбекистан и Казахстан запустят агропоезд для транспортировки черешни на $500 тысяч
Узбекистан и Казахстан запустят агропоезд для транспортировки черешни на $500 тысяч
Трейдеры соберут соответствующие запросы со стороны торговых сетей Казахстана и России, а затем сосредоточат необходимые объемы сельхозпродукции в Узбекистане... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T12:21+0500
2021-06-30T12:21+0500
2021-06-30T12:25+0500
экономика
черешня
торговля
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан в ближайшее время запустят агропоезд для перевозки узбекской черешни в соседнее государство и ее последующей перепродажи в Дубай. Для воплощения проекта казахстанцы подписали контракт о покупке данной продукции на $500 тысяч. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.По словам чиновника, в ближайшее время будет сформирован агропоезд-автокараван. Для воплощения инициативы казахстанские трейдеры соберут соответствующие запросы со стороны торговых сетей Казахстана и России, а затем сосредоточат необходимые объемы сельхозпродукции в Узбекистане и Таджикистане, пояснил Султанов."Так мы протестируем создаваемую региональную товаропроводящую систему. Посмотрим, как работают все договоренности по границам", – отметил чиновник.Как сообщил министр, для полного понимания специфики ценообразования он в течение недели посещал поля и сады, базары и агрологистические центры в Ферганской области.Также Султанов отметил, что на данном этапе необходимо предусмотреть не только калибровку и сортировку товара, но и решить вопрос с организацией правильной упаковки, так как у крупных торговых сетей очень жесткие требования к таре.Кроме того, в рамках встречи с замхокима Ферганской области Авазом Уринбоевым министр торговли осмотрел производственную базу в Коканде для возможной сборки казахстанских локомотивов.
https://uz.sputniknews.ru/20191125/Kto-vyigryvaet-ot-proekta-po-zapusku-agropoezdov---otvet-eksperta-12873995.html
https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-vpervye-eksportiroval-chereshnyu-v-singapur-19144679.html
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черешня, торговля, казахстан, узбекистан
Узбекистан и Казахстан запустят агропоезд для транспортировки черешни на $500 тысяч
12:21 30.06.2021 (обновлено: 12:25 30.06.2021)
Трейдеры соберут соответствующие запросы со стороны торговых сетей Казахстана и России, а затем сосредоточат необходимые объемы сельхозпродукции в Узбекистане и Таджикистане.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Узбекистан и Казахстан в ближайшее время запустят агропоезд для перевозки узбекской черешни в соседнее государство и ее последующей перепродажи в Дубай. Для воплощения проекта казахстанцы подписали контракт о покупке данной продукции на $500 тысяч. Об этом на своей странице в Facebook заявил
министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.
По словам чиновника, в ближайшее время будет сформирован агропоезд-автокараван. Для воплощения инициативы казахстанские трейдеры соберут соответствующие запросы со стороны торговых сетей Казахстана и России, а затем сосредоточат необходимые объемы сельхозпродукции в Узбекистане и Таджикистане, пояснил Султанов.
"Так мы протестируем создаваемую региональную товаропроводящую систему. Посмотрим, как работают все договоренности по границам", – отметил чиновник.
Как сообщил министр, для полного понимания специфики ценообразования он в течение недели посещал поля и сады, базары и агрологистические центры в Ферганской области.
Также Султанов отметил, что на данном этапе необходимо предусмотреть не только калибровку и сортировку товара, но и решить вопрос с организацией правильной упаковки, так как у крупных торговых сетей очень жесткие требования к таре.
Кроме того, в рамках встречи с замхокима Ферганской области Авазом Уринбоевым министр торговли осмотрел производственную базу в Коканде для возможной сборки казахстанских локомотивов.