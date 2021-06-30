https://uz.sputniknews.ru/20210630/uzbekistan-i-kazaxstan-zapustyat-agropoezd-dlya-transportirovki-chereshni-na-500-tysyach-19474026.html

Узбекистан и Казахстан запустят агропоезд для транспортировки черешни на $500 тысяч

Узбекистан и Казахстан запустят агропоезд для транспортировки черешни на $500 тысяч

Трейдеры соберут соответствующие запросы со стороны торговых сетей Казахстана и России, а затем сосредоточат необходимые объемы сельхозпродукции в Узбекистане... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T12:21+0500

2021-06-30T12:21+0500

2021-06-30T12:25+0500

экономика

черешня

торговля

казахстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/10/87/108763_0:111:2127:1307_1920x0_80_0_0_ebef4b2d711168138456b1df77063ec7.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан в ближайшее время запустят агропоезд для перевозки узбекской черешни в соседнее государство и ее последующей перепродажи в Дубай. Для воплощения проекта казахстанцы подписали контракт о покупке данной продукции на $500 тысяч. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.По словам чиновника, в ближайшее время будет сформирован агропоезд-автокараван. Для воплощения инициативы казахстанские трейдеры соберут соответствующие запросы со стороны торговых сетей Казахстана и России, а затем сосредоточат необходимые объемы сельхозпродукции в Узбекистане и Таджикистане, пояснил Султанов."Так мы протестируем создаваемую региональную товаропроводящую систему. Посмотрим, как работают все договоренности по границам", – отметил чиновник.Как сообщил министр, для полного понимания специфики ценообразования он в течение недели посещал поля и сады, базары и агрологистические центры в Ферганской области.Также Султанов отметил, что на данном этапе необходимо предусмотреть не только калибровку и сортировку товара, но и решить вопрос с организацией правильной упаковки, так как у крупных торговых сетей очень жесткие требования к таре.Кроме того, в рамках встречи с замхокима Ферганской области Авазом Уринбоевым министр торговли осмотрел производственную базу в Коканде для возможной сборки казахстанских локомотивов.

https://uz.sputniknews.ru/20191125/Kto-vyigryvaet-ot-proekta-po-zapusku-agropoezdov---otvet-eksperta-12873995.html

https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-vpervye-eksportiroval-chereshnyu-v-singapur-19144679.html

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

черешня, торговля, казахстан, узбекистан