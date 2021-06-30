https://uz.sputniknews.ru/20210630/uzbekistan-xochet-podpisat-s-ssha-dogovor-o-pravoy-pomoschi-v-ugolovnyx-delax-19474495.html
Узбекистан хочет подписать с США договор о правовой помощи в уголовных делах
Узбекистан хочет подписать с США договор о правовой помощи в уголовных делах
Стороны заверили, что приложат все необходимые усилия для завершения данного процесса в ближайшее время 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T13:23+0500
2021-06-30T13:23+0500
2021-06-30T13:27+0500
политика
минюст узбекистана
уголовное дело
договор
узбекистан
сша
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Власти Узбекистана готовы в ближайшее время подписать с США договор о правовой помощи в уголовных делах, сообщили в Минюсте республики.Глава ведомства Русланбек Давлетов в Вашингтоне обсудил с руководством департамента юстиции США вопросы двустороннего взаимодействия.Стороны намерены приложить все усилия для того, чтобы этот процесс был завершен в ближайшее время.Глава Минюста заверил, что в республике предпринимаются практические шаги по расширению всестороннего и долгосрочного сотрудничества с США, в частности, в юридической сфере.Давлетов также проинформировал американцев о реформах, которые произошли в Узбекистане в последние годы. Например, сильно изменилась система правосудия: она стала более открытая, прозрачная и справедливая.Например, в феврале Генпрокуратура выдвинула на обсуждение законопроект, предусматривающий гуманное отношение к гражданам, которые оступились впервые. Кроме того, разрабатывается еще один проект документа, предусматривающий устранение норм, допускающих различное толкование или случаи коррупции.В начале года был одобрен законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за половую связь с лицом до 18 лет — все эти меры, убеждены законодатели, повысят позиции Узбекистана в международных рейтингах благодаря выполнению международных обязательств.
https://uz.sputniknews.ru/20210627/novyy-mexanizm-vyyavleniya-pytok-sozdaetsya-v-uzbekistane-19428285.html
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минюст узбекистана, уголовное дело, договор, узбекистан, сша
Узбекистан хочет подписать с США договор о правовой помощи в уголовных делах
13:23 30.06.2021 (обновлено: 13:27 30.06.2021)
Стороны заверили, что приложат все необходимые усилия для завершения данного процесса в ближайшее время
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Власти Узбекистана готовы в ближайшее время подписать с США договор о правовой помощи в уголовных делах, сообщили
в Минюсте республики.
Глава ведомства Русланбек Давлетов в Вашингтоне обсудил с руководством департамента юстиции США вопросы двустороннего взаимодействия.
"В ходе встречи была отмечена взаимная заинтересованность сторон в продвижении вопроса заключения договора о правовой помощи по уголовным делам между Республикой Узбекистан и США", — говорится в сообщении.
Стороны намерены приложить все усилия для того, чтобы этот процесс был завершен в ближайшее время.
Глава Минюста заверил, что в республике предпринимаются практические шаги по расширению всестороннего и долгосрочного сотрудничества с США, в частности, в юридической сфере.
Давлетов также проинформировал американцев о реформах, которые произошли в Узбекистане в последние годы. Например, сильно изменилась система правосудия: она стала более открытая, прозрачная и справедливая.
Например, в феврале Генпрокуратура выдвинула на обсуждение
законопроект, предусматривающий гуманное отношение к гражданам, которые оступились впервые.
Кроме того, разрабатывается
еще один проект документа, предусматривающий устранение норм, допускающих различное толкование или случаи коррупции.
В начале года был одобрен
законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за половую связь с лицом до 18 лет — все эти меры, убеждены законодатели, повысят позиции Узбекистана в международных рейтингах благодаря выполнению международных обязательств.