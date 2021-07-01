https://uz.sputniknews.ru/20210701/detyam-iz-semey-jeleznoy-tetradi-pomogut-sobratsya-v-shkolu-19496757.html

Детям из семей "железной тетради" помогут собраться в школу

Детям из семей "железной тетради" помогут собраться в школу

Размер субсидии, выплачиваемой на каждого ребенка из семей "железной тетради" составит 500 тысяч сумов. Деньги можно будет потратить на приобретение школьных... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T14:42+0500

2021-07-01T14:42+0500

2021-07-01T14:44+0500

школа

школьная форма

молодежь

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. На встрече с молодежью президент отметил, что в рамках ипотечной программы молодым семьям помогут с жильем, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В частности, средства, которые они выплачивают в счет погашения ипотечного кредита, будут освобождены от подоходного налога.Вместе с тем президент сказал, что молодым людям из семей, включенных в различные "тетради", которые решили вступить в брак, выдадут кредиты на сумму до 33 миллионов сумов без залога. На эти деньги можно будет построить жилое помещение в родительском доме.На каждого ребенка из семей "железной тетради" в августе выплатят по 500 тысяч сумов на приобретение школьных принадлежностей и школьной формы.Президент также анонсировал принятие мер, призванных повысить доступность населения к образованию. Речь об образовательном кредите — он будет предоставляться студентам с нового учебного года на 7 лет по базовой ставке Центрального банка (14% в 2021 году).При этом деньги, которыми погашается образовательный кредит, не будут облагаться подоходным налогом.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-prevratit-molodej-i-jenschin-v-predprinimateley--kak-19371947.html

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школа, школьная форма, молодежь, узбекистан