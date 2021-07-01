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Детям из семей "железной тетради" помогут собраться в школу
Детям из семей "железной тетради" помогут собраться в школу
Размер субсидии, выплачиваемой на каждого ребенка из семей "железной тетради" составит 500 тысяч сумов. Деньги можно будет потратить на приобретение школьных... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T14:42+0500
2021-07-01T14:44+0500
школа
школьная форма
молодежь
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. На встрече с молодежью президент отметил, что в рамках ипотечной программы молодым семьям помогут с жильем, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В частности, средства, которые они выплачивают в счет погашения ипотечного кредита, будут освобождены от подоходного налога.Вместе с тем президент сказал, что молодым людям из семей, включенных в различные "тетради", которые решили вступить в брак, выдадут кредиты на сумму до 33 миллионов сумов без залога. На эти деньги можно будет построить жилое помещение в родительском доме.На каждого ребенка из семей "железной тетради" в августе выплатят по 500 тысяч сумов на приобретение школьных принадлежностей и школьной формы.Президент также анонсировал принятие мер, призванных повысить доступность населения к образованию. Речь об образовательном кредите — он будет предоставляться студентам с нового учебного года на 7 лет по базовой ставке Центрального банка (14% в 2021 году).При этом деньги, которыми погашается образовательный кредит, не будут облагаться подоходным налогом.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-prevratit-molodej-i-jenschin-v-predprinimateley--kak-19371947.html
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школа, школьная форма, молодежь, узбекистан

Детям из семей "железной тетради" помогут собраться в школу

14:42 01.07.2021 (обновлено: 14:44 01.07.2021)
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© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодготовка школьников к новому учебному году во Владивостоке
Подготовка школьников к новому учебному году во Владивостоке - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Размер субсидии, выплачиваемой на каждого ребенка из семей "железной тетради" составит 500 тысяч сумов. Деньги можно будет потратить на приобретение школьных принадлежностей и школьной формы.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. На встрече с молодежью президент отметил, что в рамках ипотечной программы молодым семьям помогут с жильем, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
В частности, средства, которые они выплачивают в счет погашения ипотечного кредита, будут освобождены от подоходного налога.
Вместе с тем президент сказал, что молодым людям из семей, включенных в различные "тетради", которые решили вступить в брак, выдадут кредиты на сумму до 33 миллионов сумов без залога. На эти деньги можно будет построить жилое помещение в родительском доме.
На каждого ребенка из семей "железной тетради" в августе выплатят по 500 тысяч сумов на приобретение школьных принадлежностей и школьной формы.
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Президент также анонсировал принятие мер, призванных повысить доступность населения к образованию. Речь об образовательном кредите — он будет предоставляться студентам с нового учебного года на 7 лет по базовой ставке Центрального банка (14% в 2021 году).
При этом деньги, которыми погашается образовательный кредит, не будут облагаться подоходным налогом.
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