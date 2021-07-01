https://uz.sputniknews.ru/20210701/jara-do-46-ustanovit-li-uzbekistan-novye-temperaturnye-rekordy-19505029.html

Жара до +46: установит ли Узбекистан новые температурные рекорды

Жара до +46: установит ли Узбекистан новые температурные рекорды

Температура воздуха будет на 5-8 градусов выше климатической нормы. Вызвано это усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T20:06+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В середине следующей недели в Узбекистане ожидается существенное нарастание жары, сообщает Узгидромет.Произойдет это 6-8 июля. В эти дни температура воздуха будет на 5-8 градусов выше климатической нормы. Вызвано это усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.Жаркая погода сохранится и в ближайшие выходные. 3-5 июля температура воздуха в дневные часы будет составлять 39-41 градус. По северу, югу и пустынной зоне — 42-44 градуса.Вынос знойного воздуха с районов Ирана уже преподносил сюрприз жителям Узбекистана в начале июня. Тогда в Ташкенте были зафиксированы рекордно высокие температуры для этого периода, превзошедшие максимальные значения начала прошлого века и конца XIX.Среднесуточная температура воздуха в эти дни поднялась на 7-10 градусов выше климатической нормы.Стоит ли ожидать новых рекордов на предстоящей недели — синоптики не поясняют.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/iz-za-jary-raspisanie-dvijeniya-poezdov-po-vnutrennim-marshrutam-mojet-izmenitsya-19461524.html

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