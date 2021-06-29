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Из-за жары расписание движения поездов по внутренним маршрутам может измениться
Из-за жары расписание движения поездов по внутренним маршрутам может измениться
До 7 июля 2021 года могут наблюдаться изменения в расписании движения поездов в пустынных районах для обеспечения безопасности движения. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T16:25+0500
2021-06-29T16:34+0500
общество
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узбекистон темир йуллари
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В пресс-службе "Узбекистон темир йуллари" предупредили всех, кто в ближайшие дни планирует путешествие по стране, что расписание движения поездов может измениться.По данным Узгидрометцентра республики, в эти дни территорию страны накроет горячий и сухой воздух из Поволжья. Метеорологи обещали жителям Узбекистана ясную солнечную погоду. Облаков на небе не будет в течение всей недели. Температура будет стабильной — ориентировочно 40 градусов, а в пустынной местности может подняться до 43. Ночью будет немного прохладнее — 22-25 градусов,При этом на железнодорожных путях будет еще горячее, отметили в "Узбекистон темир йуллари", поэтому до 7 июля 2021 года могут наблюдаться изменения в расписании движения поездов в пустынных районах для обеспечения безопасности движения.В начале месяца в ведомстве была создана специальная рабочая комиссия для улучшения сервиса работы поездов в жаркое время года. Было принято решение с 10 июня прикрепить к составу каждого пассажирского вагона медицинских работников. Также планируется провести инспекционные поездки для проверки работы кондиционеров в вагонах пассажирских поездов.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/znoy-i-veter-vyxodnye-v-uzbekistane-vnov-prevysyat-temperaturnye-normy-19410904.html
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погода, узбекистон темир йуллари, узбекистан

Из-за жары расписание движения поездов по внутренним маршрутам может измениться

16:25 29.06.2021 (обновлено: 16:34 29.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЭлектровоз "Ермак" на вокзале в Ташкенте
Электровоз Ермак на вокзале в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
До 7 июля 2021 года могут наблюдаться изменения в расписании движения поездов в пустынных районах для обеспечения безопасности движения.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В пресс-службе "Узбекистон темир йуллари" предупредили всех, кто в ближайшие дни планирует путешествие по стране, что расписание движения поездов может измениться.

По данным Узгидрометцентра республики, в эти дни территорию страны накроет горячий и сухой воздух из Поволжья. Метеорологи обещали жителям Узбекистана ясную солнечную погоду. Облаков на небе не будет в течение всей недели. Температура будет стабильной — ориентировочно 40 градусов, а в пустынной местности может подняться до 43.
Ночью будет немного прохладнее — 22-25 градусов,
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25 июня, 13:49
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При этом на железнодорожных путях будет еще горячее, отметили в "Узбекистон темир йуллари", поэтому до 7 июля 2021 года могут наблюдаться изменения в расписании движения поездов в пустынных районах для обеспечения безопасности движения.
В начале месяца в ведомстве была создана специальная рабочая комиссия для улучшения сервиса работы поездов в жаркое время года. Было принято решение с 10 июня прикрепить к составу каждого пассажирского вагона медицинских работников. Также планируется провести инспекционные поездки для проверки работы кондиционеров в вагонах пассажирских поездов.
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