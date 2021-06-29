https://uz.sputniknews.ru/20210629/iz-za-jary-raspisanie-dvijeniya-poezdov-po-vnutrennim-marshrutam-mojet-izmenitsya-19461524.html

Из-за жары расписание движения поездов по внутренним маршрутам может измениться

Из-за жары расписание движения поездов по внутренним маршрутам может измениться

До 7 июля 2021 года могут наблюдаться изменения в расписании движения поездов в пустынных районах для обеспечения безопасности движения. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T16:25+0500

2021-06-29T16:25+0500

2021-06-29T16:34+0500

общество

погода

узбекистон темир йуллари

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/11/14570925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a08a488ee9e3da8994909a771d1d0c5f.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В пресс-службе "Узбекистон темир йуллари" предупредили всех, кто в ближайшие дни планирует путешествие по стране, что расписание движения поездов может измениться.По данным Узгидрометцентра республики, в эти дни территорию страны накроет горячий и сухой воздух из Поволжья. Метеорологи обещали жителям Узбекистана ясную солнечную погоду. Облаков на небе не будет в течение всей недели. Температура будет стабильной — ориентировочно 40 градусов, а в пустынной местности может подняться до 43. Ночью будет немного прохладнее — 22-25 градусов,При этом на железнодорожных путях будет еще горячее, отметили в "Узбекистон темир йуллари", поэтому до 7 июля 2021 года могут наблюдаться изменения в расписании движения поездов в пустынных районах для обеспечения безопасности движения.В начале месяца в ведомстве была создана специальная рабочая комиссия для улучшения сервиса работы поездов в жаркое время года. Было принято решение с 10 июня прикрепить к составу каждого пассажирского вагона медицинских работников. Также планируется провести инспекционные поездки для проверки работы кондиционеров в вагонах пассажирских поездов.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/znoy-i-veter-vyxodnye-v-uzbekistane-vnov-prevysyat-temperaturnye-normy-19410904.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, узбекистон темир йуллари, узбекистан