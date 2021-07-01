https://uz.sputniknews.ru/20210701/kakie-novshestva-s-1-iyulya-povysyat-zanyatost-i-pomogut-biznesu-19489480.html

Какие новшества с 1 июля повысят занятость и помогут бизнесу

Какие новшества с 1 июля повысят занятость и помогут бизнесу

Субсидии и льготы по налогам и кредитам, расширение списка самозанятых и другие меры, принимаемые государством, расширят возможности предпринимательства. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T10:07+0500

2021-07-01T10:07+0500

2021-07-01T10:14+0500

общество

льготы

детский сад

кредит

бизнес

электроэнергия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля в Узбекистане вступили в силу новые меры, призванные повысить занятость населения и помочь развитию бизнеса.Аграрии и строители получат налоговые льготы и субсидииСущественные льготы, начиная со второго полугодия, государство предоставит фермерам и другим производителям сельхозпродукции.В частности, в течение трех лет птицеводы будут платить 50% ставки по налогам на прибыль и на имущество, земельные и водные ресурсы.Еще одной динамично развивающей отраслью Узбекистана является производство стройматериалов. Субъектам предпринимательства дадут поручительства по банковским кредитам, а также компенсации на покрытие процентных расходов по ним. Кроме того, будут предоставлены субсидии на покрытие расходов по приобретению испытательного лабораторного оборудования и внедрению международных стандартов менеджмента качества.Поддержат предпринимателей соцсферы Семейным частным детским садам помогут с выплатой зарплаты.В частности, воспитателям и помощникам за счет средств госбюджета положена зарплата на условиях и в размерах, установленных для государственных ДОО. Их также бесплатно обеспечат учебными материалами через территориальные управления дошкольного образования.Семейные детсады имеют право получить в Халк банке кредиты на сумму до 30 миллионов сумов сроком на 3 года, включая льготный период 6 месяцев по ставке 5%.А детсадам, организованным в отдаленных районах, из госбюджета, выделят субсидии в размере до 30 миллионов сумов.Медсестринское дело включено в перечень видов деятельности в качестве самозанятых лиц. Частным медорганизациям разрешено оказывать услуги мобильной медицины и создавать медпункты.Также с 1 июля отменена выдача ИНН и постановка граждан на учет в пенсионной накопительной системе. При этом учет налогоплательщиков в налоговых органах будет вестись с использованием персонального идентификационного номера физлица (ПИНФЛ).

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льготы, детский сад, кредит, бизнес, электроэнергия, узбекистан