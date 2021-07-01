https://uz.sputniknews.ru/20210701/kakie-novshestva-s-1-iyulya-povysyat-zanyatost-i-pomogut-biznesu-19489480.html
Какие новшества с 1 июля повысят занятость и помогут бизнесу
Какие новшества с 1 июля повысят занятость и помогут бизнесу
Субсидии и льготы по налогам и кредитам, расширение списка самозанятых и другие меры, принимаемые государством, расширят возможности предпринимательства. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T10:07+0500
2021-07-01T10:07+0500
2021-07-01T10:14+0500
общество
льготы
детский сад
кредит
бизнес
электроэнергия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля в Узбекистане вступили в силу новые меры, призванные повысить занятость населения и помочь развитию бизнеса.Аграрии и строители получат налоговые льготы и субсидииСущественные льготы, начиная со второго полугодия, государство предоставит фермерам и другим производителям сельхозпродукции.В частности, в течение трех лет птицеводы будут платить 50% ставки по налогам на прибыль и на имущество, земельные и водные ресурсы.Еще одной динамично развивающей отраслью Узбекистана является производство стройматериалов. Субъектам предпринимательства дадут поручительства по банковским кредитам, а также компенсации на покрытие процентных расходов по ним. Кроме того, будут предоставлены субсидии на покрытие расходов по приобретению испытательного лабораторного оборудования и внедрению международных стандартов менеджмента качества.Поддержат предпринимателей соцсферы Семейным частным детским садам помогут с выплатой зарплаты.В частности, воспитателям и помощникам за счет средств госбюджета положена зарплата на условиях и в размерах, установленных для государственных ДОО. Их также бесплатно обеспечат учебными материалами через территориальные управления дошкольного образования.Семейные детсады имеют право получить в Халк банке кредиты на сумму до 30 миллионов сумов сроком на 3 года, включая льготный период 6 месяцев по ставке 5%.А детсадам, организованным в отдаленных районах, из госбюджета, выделят субсидии в размере до 30 миллионов сумов.Медсестринское дело включено в перечень видов деятельности в качестве самозанятых лиц. Частным медорганизациям разрешено оказывать услуги мобильной медицины и создавать медпункты.Также с 1 июля отменена выдача ИНН и постановка граждан на учет в пенсионной накопительной системе. При этом учет налогоплательщиков в налоговых органах будет вестись с использованием персонального идентификационного номера физлица (ПИНФЛ).
https://uz.sputniknews.ru/20210209/V-detsadakh-Uzbekistana-poyavyatsya-obuchayuschie-roboty-Albert-i-Genibot-15968061.html
https://uz.sputniknews.ru/20210524/pilotnyy-meditsinskiy-klaster-poyavitsya-v-gulistane-18881168.html
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льготы, детский сад, кредит, бизнес, электроэнергия, узбекистан
Какие новшества с 1 июля повысят занятость и помогут бизнесу
10:07 01.07.2021 (обновлено: 10:14 01.07.2021)
Субсидии и льготы по налогам и кредитам, расширение списка самозанятых и другие меры, принимаемые государством, расширят возможности предпринимательства.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля в Узбекистане вступили в силу новые меры, призванные повысить занятость населения и помочь развитию бизнеса.
Аграрии и строители получат налоговые льготы и субсидии
Существенные льготы, начиная со второго полугодия, государство предоставит фермерам и другим производителям сельхозпродукции.
В частности, в течение трех лет птицеводы будут платить 50% ставки по налогам на прибыль и на имущество, земельные и водные ресурсы.
Субсидии предоставят животноводам — 2 тысячи сумов за каждый килограмм живого веса и 200 сумов за каждый литр молока, птицеводческим хозяйствам — 50 сумов за каждое яйцо и 800 сумов за каждый килограмм мяса, рыбоводам — 3 тысячи сумов за каждый килограмм холодноводных видов рыбы, других видов — 1 тысячу сумов.
Еще одной динамично развивающей отраслью Узбекистана является производство стройматериалов.
Субъектам предпринимательства дадут поручительства по банковским кредитам, а также компенсации на покрытие процентных расходов по ним.
Кроме того, будут предоставлены субсидии на покрытие расходов по приобретению испытательного лабораторного оборудования и внедрению международных стандартов менеджмента качества.
Поддержат предпринимателей соцсферы
Семейным частным детским садам помогут с выплатой зарплаты.
В частности, воспитателям и помощникам за счет средств госбюджета положена зарплата на условиях и в размерах, установленных для государственных ДОО.
Их также бесплатно обеспечат учебными материалами через территориальные управления дошкольного образования.
Семейные детсады имеют право получить в Халк банке кредиты на сумму до 30 миллионов сумов сроком на 3 года, включая льготный период 6 месяцев по ставке 5%.
А детсадам, организованным в отдаленных районах, из госбюджета, выделят субсидии в размере до 30 миллионов сумов.
Детским садам, создаваемым на основе ГЧП, также выделят льготные кредиты и выплатят ежемесячная компенсация в размере 50% от стоимости потребленной электрической энергии и природного газа.
Медсестринское дело включено в перечень видов деятельности в качестве самозанятых лиц. Частным медорганизациям разрешено оказывать услуги мобильной медицины и создавать медпункты.
Также с 1 июля отменена выдача ИНН и постановка граждан на учет в пенсионной накопительной системе. При этом учет налогоплательщиков в налоговых органах будет вестись с использованием персонального идентификационного номера физлица (ПИНФЛ).