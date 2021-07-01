https://uz.sputniknews.ru/20210701/popechitelskiy-sovet-fonda-podderjki-migrantov-saxovat-vozglavil-rossiyskiy-bankir-19505433.html

Попечительский совет Фонда поддержки мигрантов "Саховат" возглавил российский банкир

Попечительский совет Фонда поддержки мигрантов "Саховат" возглавил российский банкир

Председатель попечительского совета фактически является генеральным спонсором фонда. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T20:39+0500

2021-07-01T20:39+0500

2021-07-01T20:44+0500

миграция

трудовые мигранты

финансирование

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Шерзод Юсупов стал председателем попечительского совета благотворительного фонда поддержки мигрантов "Саховат".Благотворительный фонд "Саховат" действует в России с июле 2020 года. Основной его миссией является улучшение социально-экономического положения трудовых мигрантов из Узбекистана, работающих в РФ, а также членов их семей. На счету фонда - реализация ряда проектов в сфере образования, защиты прав, здравоохранения и социальной адаптации трудовых мигрантов в России.Ранее мы писали о том, что президент России подписал закон, в соответствии с которым все, кто приехал в Россию на работу, должны сдавать биометрию и проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда, а прибывшие с другими целями на срок более 3 месяцев — в течение 90 дней.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/migrantam-razreshili-ostatsya-v-rossii-do-30-sentyabrya-19243471.html

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трудовые мигранты, финансирование