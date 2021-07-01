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Попечительский совет Фонда поддержки мигрантов "Саховат" возглавил российский банкир
Попечительский совет Фонда поддержки мигрантов "Саховат" возглавил российский банкир
Председатель попечительского совета фактически является генеральным спонсором фонда. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T20:39+0500
2021-07-01T20:44+0500
миграция
трудовые мигранты
финансирование
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Шерзод Юсупов стал председателем попечительского совета благотворительного фонда поддержки мигрантов "Саховат".Благотворительный фонд "Саховат" действует в России с июле 2020 года. Основной его миссией является улучшение социально-экономического положения трудовых мигрантов из Узбекистана, работающих в РФ, а также членов их семей. На счету фонда - реализация ряда проектов в сфере образования, защиты прав, здравоохранения и социальной адаптации трудовых мигрантов в России.Ранее мы писали о том, что президент России подписал закон, в соответствии с которым все, кто приехал в Россию на работу, должны сдавать биометрию и проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда, а прибывшие с другими целями на срок более 3 месяцев — в течение 90 дней.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/migrantam-razreshili-ostatsya-v-rossii-do-30-sentyabrya-19243471.html
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трудовые мигранты, финансирование

Попечительский совет Фонда поддержки мигрантов "Саховат" возглавил российский банкир

20:39 01.07.2021 (обновлено: 20:44 01.07.2021)
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© Flickr / Ken TeegardinКалькулятор и очки, график планирования экономики
Калькулятор и очки, график планирования экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© Flickr / Ken Teegardin
Председатель попечительского совета фактически является генеральным спонсором фонда.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Шерзод Юсупов стал председателем попечительского совета благотворительного фонда поддержки мигрантов "Саховат".
Шерзод Юсупов - председатель попечительского совета Фонда поддержки мигрантов "Саховат"
Шерзод Юсупов - председатель попечительского совета Фонда поддержки мигрантов Саховат - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Шерзод Юсупов - председатель попечительского совета Фонда поддержки мигрантов "Саховат"
Для справки:

Шерзод Юсупов - российский финансист и банкир узбекского происхождения. Ранее значился в числе акционеров финансовых учреждений РФ "Восточный" и Модульбанка.

Благотворительный фонд "Саховат" действует в России с июле 2020 года. Основной его миссией является улучшение социально-экономического положения трудовых мигрантов из Узбекистана, работающих в РФ, а также членов их семей.
На счету фонда - реализация ряда проектов в сфере образования, защиты прав, здравоохранения и социальной адаптации трудовых мигрантов в России.
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Ранее мы писали о том, что президент России подписал закон, в соответствии с которым все, кто приехал в Россию на работу, должны сдавать биометрию и проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда, а прибывшие с другими целями на срок более 3 месяцев — в течение 90 дней.
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