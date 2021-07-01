https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-rf-vstupili-v-silu-novye-trebovaniya-dlya-trudovyx-migrantov-19497951.html

В РФ вступили в силу новые требования для трудовых мигрантов

В РФ вступили в силу новые требования для трудовых мигрантов

В порядке исключения новые требования не распространяются на детей до 6 лет и граждан Белоруссии. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T15:23+0500

2021-07-01T15:23+0500

2021-07-01T15:38+0500

миграция

закон

трудовые мигранты

подписание документов

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Путин подписал закон, который обязывает всех трудовых мигрантов сдавать отпечатки пальцев и другие биометрические данные и проходить медосвидетельствование, передает РИА Новости.Ранее приезжающие в Россию работать иностранцы проходили дактилоскопию и медкомиссию при оформлении трудового патента. Те, кто приезжал с другими целями, или приезжие из стран-членов ЕАЭС делать этого не были обязаны. Теперь все, кто приехал в Россию работать, должны сдавать биометрию и проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда, а прибывшие с другими целями на срок более 3 месяцев — в течение 90 дней.В порядке исключения это требование не распространяется на детей до 6 лет и граждан Белоруссии. Ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым РФ до 30 сентября 2021 года не будет выдворять иностранцев, если те не совершили правонарушений.Мигранты без разрешительных документов смогут до конца сентября обратиться в МВД, чтобы легализовать свой статус.По данным Агентства по внешней миграции при Минзанятости республики с начала этого года в рамках организованного набора на работу в Россию отправились более 15 тысяч узбекистанцев.

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закон, трудовые мигранты, подписание документов, владимир путин