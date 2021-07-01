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В РФ вступили в силу новые требования для трудовых мигрантов
В РФ вступили в силу новые требования для трудовых мигрантов
В порядке исключения новые требования не распространяются на детей до 6 лет и граждан Белоруссии. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T15:23+0500
2021-07-01T15:38+0500
миграция
закон
трудовые мигранты
подписание документов
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Путин подписал закон, который обязывает всех трудовых мигрантов сдавать отпечатки пальцев и другие биометрические данные и проходить медосвидетельствование, передает РИА Новости.Ранее приезжающие в Россию работать иностранцы проходили дактилоскопию и медкомиссию при оформлении трудового патента. Те, кто приезжал с другими целями, или приезжие из стран-членов ЕАЭС делать этого не были обязаны. Теперь все, кто приехал в Россию работать, должны сдавать биометрию и проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда, а прибывшие с другими целями на срок более 3 месяцев — в течение 90 дней.В порядке исключения это требование не распространяется на детей до 6 лет и граждан Белоруссии. Ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым РФ до 30 сентября 2021 года не будет выдворять иностранцев, если те не совершили правонарушений.Мигранты без разрешительных документов смогут до конца сентября обратиться в МВД, чтобы легализовать свой статус.По данным Агентства по внешней миграции при Минзанятости республики с начала этого года в рамках организованного набора на работу в Россию отправились более 15 тысяч узбекистанцев.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/kak-migrantam-iz-uzbekistana-privitsya-ot-koronavirusa-v-moskve-i-kto-za-eto-zaplatit-19487176.html
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закон, трудовые мигранты, подписание документов, владимир путин

В РФ вступили в силу новые требования для трудовых мигрантов

15:23 01.07.2021 (обновлено: 15:38 01.07.2021)
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© Фото: АГН «Москва»ГБУ «Миграционный центр»
ГБУ «Миграционный центр» - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© Фото: АГН «Москва»
В порядке исключения новые требования не распространяются на детей до 6 лет и граждан Белоруссии.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Путин подписал закон, который обязывает всех трудовых мигрантов сдавать отпечатки пальцев и другие биометрические данные и проходить медосвидетельствование, передает РИА Новости.
Ранее приезжающие в Россию работать иностранцы проходили дактилоскопию и медкомиссию при оформлении трудового патента. Те, кто приезжал с другими целями, или приезжие из стран-членов ЕАЭС делать этого не были обязаны. Теперь все, кто приехал в Россию работать, должны сдавать биометрию и проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда, а прибывшие с другими целями на срок более 3 месяцев — в течение 90 дней.
В порядке исключения это требование не распространяется на детей до 6 лет и граждан Белоруссии.
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Ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым РФ до 30 сентября 2021 года не будет выдворять иностранцев, если те не совершили правонарушений.
Мигранты без разрешительных документов смогут до конца сентября обратиться в МВД, чтобы легализовать свой статус.
По данным Агентства по внешней миграции при Минзанятости республики с начала этого года в рамках организованного набора на работу в Россию отправились более 15 тысяч узбекистанцев.
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